Ăn củ dền có tốt cho bà bầu không?

Phụ nữ mang thai cần biết cách chọn thực phẩm bổ dưỡng, phù hợp để có một

Từ lâu củ dền đã nổi tiếng với hàm lượng dinh dưỡng cao và công dụng ăn củ dền có tác dụng gì với sức khỏe con người. Riêng với bà bầu, một chế độ bổ sung dinh dưỡng từ củ dền hợp lý sẽ mang lại những lợi ích sau:

Đối với các bà bầu, việc ăn uống trong thời kỳ mang thai luôn là điều quan trọng, cần được quan tâm đúng mực, đúng tầm. Bởi có một số loại thực phẩm bình thường rất bổ dưỡng, được nhiều người ưa thích đưa vào chế độ ăn uống thường ngày nhưng lại không thực sự bổ và tốt cho sức khỏe khi mang thai.

Cung cấp chất sắt cho cơ thể

Xem thêm:

- Tác dụng thần kỳ của nước ép củ dền đối với bà bầu khiến chị em ‘tròn xoe mắt’ kinh ngạc

- Cách làm si rô củ dền chanh dây thơm ngon bổ dưỡng cho cả nhà

Bà bầu uống nước củ dền giúp bổ máu -Ảnh: Internet

Củ dền là thực phẩm có tính bổ máu nhờ thành phần hợp chất tự nhiên betacyanin và betaxanthin cùng vitamin C và sắt giúp tái tạo, kích thích tế bào máu, giúp tăng khả năng hấp thụ chất sắt và cung cấp oxy cho cơ thể.

Bà bầu uống nước củ dền tương tự như uống thuốc bổ sung sắt trong thai kỳ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ăn củ dền giúp tăng cường hệ miễn dịch -Ảnh: Internet

Với hàm lượng vitamin, khoáng chất thiết yếu có trong củ dền, hệ miễn dịch của bà bầu sẽ hoạt động hiệu quả, chống nhiễm trùng, kích thích quá trình trao đổi chất để cơ thể luôn khỏe mạnh, chống lại nguy cơ bệnh tật xâm nhập gây ảnh hưởng đến cả mẹ và con.

Ổn định huyết áp

Bà bầu nên ăn củ dền để giúp ổn định huyết áp -Ảnh: Internet

Lượng nitrate cao trong củ dền có tác dụng điều hòa, ổn định huyết áp giúp bà bầu yên tâm hơn cho sức khỏe của mình. Tình trạng huyết áp cao hay huyết áp thấp đều rất nguy hiểm, cần ngăn ngừa trong suốt quá trình mang thai.

Chống giãn tĩnh mạch

Ăn củ dền đỏ giúp bà bầu chống lại chứng suy giãn tĩnh mạch -Ảnh: Internet

Thông thường khi mang thai, bà bầu hay gặp phải triệu chứng suy giãn tĩnh mạch nhưng chỉ cần bổ sung củ dền đầy đủ sẽ giúp gia tăng độ đàn hồi của động mạch, ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch, nhất là ở chân.

Cải thiện làn da và vóc dáng sau sinh

Củ dền giúp da tươi trẻ, hồng hào -Ảnh: Internet

Chứa sắc tố Beta cyanin nên củ dền có khả năng giải độc, ngăn ngừa hình thành các lớp mỡ, giúp chị em lấy lại vóc dáng sau khi sinh. Ngoài ra, củ dền còn giúp da hồng hào, tươi trẻ nếu được bổ sung điều độ mỗi ngày.

Như vậy, câu hỏi bà bầu ăn củ dền có tốt không đã tìm ra lời giải. Tuy nhiên, ăn như thế nào cho hợp lý thì mới thật sự đạt được những hiệu quả trên? Nếu lỡ ăn củ dền nhiều có tốt không?

2. Những điều cần lưu ý khi bà bầu ăn củ dền

Để hấp thụ các giá trị dinh dưỡng, tránh các tác hại không đáng có khi ăn củ dền, bà bầu tuyệt đối không ăn quá nhiều, chỉ nên sử dụng củ dền một cách điều độ trong khẩu phần ăn mỗi tuần.

Củ dền có thể chế biến thành các món ăn như luộc, salad, hầm, nấu canh… để giúp bà bầu ngon miệng hơn.

Salad củ dền -Ảnh: Internet

Khi mua củ dền nên chọn những củ tươi chắc, đáy tròn. Khi nấu thì hạ lửa vừa để tránh nhiệt độ cao làm mất các chất dinh dưỡng có trong củ dền.

Nên nhớ, khi ăn quá nhiều củ dền dễ gặp hiện tượng methemoglobin máu gây hại cho sức khỏe bà bầu.

Bà bầu chỉ nên dùng củ dền một cách điều độ -Ảnh: Internet

Với những thông tin xoay quanh thắc mắc ăn củ dền có tốt cho bà bầu không, mong rằng các chị em đã có đầy đủ kiến thức để trả lời câu hỏi bà bầu ăn củ dền được không, ăn củ dền có hại không… Cũng như các loại thực phẩm khác, chỉ cần bà bầu ăn củ dền đầy đủ và hợp lý thì sức khỏe sẽ luôn đảm bảo và có lợi cho quá trình mang thai.

Chúc các bà bầu luôn khỏe mạnh và “vượt cạn” thành công!