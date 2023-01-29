4 thực phẩm chức năng phòng buồng trứng đa nang PCOS mà phụ nữ nào cũng nên biết

Tăng cân, rụng tóc, mụn trứng cá và kinh nguyệt không đều là một số triệu chứng khác của tình trạng này khiến cuộc sống của những người mắc PCOS càng trở nên khó khăn hơn.

Tình trạng nội tiết tố ảnh hưởng đến 1/5 (20%) phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã trở thành lý do phổ biến cho các vấn đề về sinh sản và khả năng sinh sản.

PCOS thực sự là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng nhưng không phải là không thể kiểm soát được. Thực hiện một chế độ ăn uống được lên kế hoạch tốt, chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu có thể cân bằng nội tiết tố và giữ cho hệ thống bên trong hoạt động.

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Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Pooja Makhija, trong số tất cả, có 4 chất dinh dưỡng cụ thể cần thiết cho những người đối phó với PCOS. Những chất dinh dưỡng này được tìm thấy trong thực phẩm, nhưng để đảm bảo đủ lượng, người ta có thể lựa chọn thực phẩm bổ sung. Liều lượng bổ sung phụ thuộc vào tình trạng của bạn, mà bạn cần tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

​Inositol hoặc Myo-inositol

Inositol hay được gọi chính xác là Myo-inositol là một chất giống như vitamin được tìm thấy trong một số loại thực vật và động vật. Chúng thậm chí có thể được tạo ra một cách nhân tạo trong phòng thí nghiệm.

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Được tìm thấy tự nhiên trong dưa đỏ, trái cây họ cam quýt, đậu, gạo lứt, ngô và hạt vừng và cám lúa mì, việc bổ sung loại vitamin này có thể giúp điều trị nhiều tình trạng bệnh lý, bao gồm rối loạn chuyển hóa và tâm trạng. Trong trường hợp PCOS, nó giúp cải thiện chức năng buồng trứng và bình thường hóa chu kỳ, giúp dễ thụ thai hơn.

Omega-3

Omega-3 là một axit béo thiết yếu và thuộc họ chất béo không bão hòa đa. Việc bổ sung axit béo omega-3 thường xuyên có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe như giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm và trầm cảm.

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Ở bệnh nhân PCOS, nó giúp tăng chuyển hóa glucose và cải thiện leptin, cuối cùng làm giảm cảm giác đói và dẫn đến giảm cân. Các nguồn omega-3 tự nhiên phong phú bao gồm dầu cá, cá béo, dầu hạt lanh và quả óc chó.

Crom

Chromium là một chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho quá trình chuyển hóa đường và chất béo. Nó làm giảm lượng đường trong máu và tăng độ nhạy insulin. Lượng khuyến nghị hàng ngày của chất dinh dưỡng này được giới hạn từ 50 đến 200 mg.

Tuy nhiên, khoáng chất này được tìm thấy với liều lượng thấp trong nhiều loại thực phẩm, vì vậy hầu hết mọi người đều dựa vào chất bổ sung. Một số nguồn crom tự nhiên bao gồm động vật có vỏ, bông cải xanh và các loại hạt.

​N-axetylcystein (NAC)

Acetylcysteine, còn được gọi là N-acetylcysteine ​​là dạng bổ sung của axit amin cysteine, được cơ thể sử dụng để tạo ra chất chống oxy hóa. Nó giúp tăng khả năng sinh sản và giảm tình trạng kháng insulin ở phụ nữ mắc PCOS.

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Chất dinh dưỡng này có thể được tìm thấy tự nhiên trong đậu, đậu lăng, rau bina, chuối, cá hồi và cá ngừ. Nhưng hầu hết mọi người chọn chất bổ sung để tăng lượng cysteine.

Theo Times of India