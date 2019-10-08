Tổng hợp cách giảm mỡ đùi hiệu quả tại nhà có thể bạn chưa biết

Bên cạnh đó, đây còn là nguyên nhân dẫn đến trọng lượng cơ thể bị dồn xuống phía dưới, gây nhiều nguy cơ xấu đến sức khỏe , chẳng hạn gây một số bệnh về khớp như gút, mỡ nhiễm máu, đột quỵ, gây xơ vữa động mạch, tắc nghẽn mạch mách,…

Tích mỡ đùi không chỉ gây giảm thẩm mỹ, khiến bạn giảm đi sự mềm mại, dịu dàng, gây khó khăn trong chọn lựa trang phục, mà còn gây nặng nề khi đi lại, về lâu dài gây ảnh hưởng đến hệ thống xương khớp.

Có rất nhiều yếu tố dẫn đến tích mỡ thừa ở đùi, tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là do:

Trước khi áp dụng cách giảm mỡ đùi hiệu quả , bạn cần nắm được mỡ đùi hình thành từ đâu.

Tích mỡ đùi không chỉ gây giảm thẩm mỹ mà còn khiến bạn đi lại nặng nề, về lâu dài gây ảnh hưởng đến hệ thống xương khớp

- Yếu tố di truyền

Nếu như gia đình có bố mẹ, ông bà hay những người thân khác sở hữu phần đùi to thì xác suất sở hữu đùi to rất cao.

- Do sinh hoạt không lành mạnh

Bắp đùi của bạn sẽ to hơn hoặc xuất hiện mỡ thừa do một số thói quen như:

+ Lười vận động khiến mỡ tích tụ ở đùi, bụng.

Đi đứng không đúng cách khiến bắp chân và đùi phải gồng lên chống đỡ. Kéo dài tình trạng này sẽ dẫn đến xuất hiện mỡ ở đùi, bắp chân to.

Lười vận động khiến mỡ tích tụ ở đùi, bụng

+ Luyện tập sai cách

Để khắc phục nhược điểm của bản thân, không ít người đã tìm đến các bài tập giảm mỡ đùi. Tuy nhiên, với cách luyện tập không đúng sẽ dẫn đến tình trạng mỡ đùi và bắp chân to hơn.

+ Do chế độ ăn uống

Ăn uống không khoa học là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng cân không kiểm soát. Kéo theo đó là xuất hiện mỡ đùi. Có không ít món ăn sẽ khiến bắp đùi của bạn nảy nở vô tội vạ và gây hình thành mỡ đùi, mỡ bụng.

+ Thường xuyên vắt chéo chân

Kết quả nhiều cuộc khảo sát cho thấy, vắt chéo chân thường xuyên là thói quen không tốt, có thể gây ảnh hưởng tới quy trình tuần hoàn máu và dẫn tới tích trữ chất béo.

Sau đây là những cách giảm mỡ đùi hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng trên.

1. Phương pháp massage

Vì mỡ ở phần đùi đã bị chuyển hóa thành mô mỡ cứng nên việc massage có thể sẽ làm mềm các mô mỡ cứng khiến đùi trở nên thon gọn và săn chắc hơn dù phải mất thời gian khá lâu mới thấy hiệu quả.

Hướng dẫn massage đùi:

Để massage giảm béo đùi thật hiệu quả, bạn có thể sử dụng thêm 10ml dầu olive và 20gr cà phê xay để vừa massage vừa có thể tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho vùng đùi.

Cách thực hiện đơn giản như sau:

Massage có thể sẽ làm mềm các mô mỡ cứng khiến đùi trở nên thon gọn và săn chắc hơn

+ Trộn đều 10ml dầu olive và 20gr cà phê với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt.

+ Thoa hỗn hợp trên lên vùng đùi bị tích mỡ, massage theo đường vòng tròn bao quanh đùi trong vòng 30 phút, sau đó rửa sạch đùi bằng nước ấm.

+ Để tinh dầu được thẩm thấu vào da và phát huy được tác dụng, bạn dùng 2 bàn tay miết chặt.

Bạn nên kiên trì thực hiện cách giảm béo đùi này 3 lần/tuần để ngăn chặn mỡ thừa tích tụ trở lại đồng thời còn giúp vùng đùi săn chắc, thon gọn cũng như tránh được các nguy cơ bệnh tật…

2. Phương pháp luyện tập

Luyện tập là cách giảm mỡ đùi hiệu quả tại nhà được áp dụng hiệu quả và đánh giá cao. Tập thể dục đều đặn hàng ngày sẽ giúp tiêu hao đáng kể một lượng calo lớn nên giúp vùng đùi thon gọn gian.

Một số bài tập giảm mỡ đùi nhanh nhất tại nhà có thể kể đến như:

+ Bài tập carido

Cardio là các bài tập liên quan đến tim mạch. Các động tác khi được kết hợp sẽ giúp kiểm soát nhịp đập, hỗ trợ quá trình lưu thông máu, cung cấp nhiều oxy tới toàn bộ cơ thể, đặc biệt là đốt cháy hiệu quả các tế bào mỡ thừa.

Bài tập cardio

Đây được đánh giá là một trong những bài tập giảm mỡ đùi nhanh nhất trong 1 tuần với các động tác không quá khó thực hiện.

- Động tác chạy bộ nâng cao gối:

Cách thực hiện: Bắt đầu với tư thế thẳng người, dang chân rộng bằng hông, chạy tại chỗ và nâng cao đùi nhất có thể. Thực hiện động tác càng nhanh càng tốt.

Động tác chạy bộ nâng cao gố

- Động tác nhảy xa và chạy lùi bước nhỏ

Cách thực hiện:

* Đứng thẳng người, dang chân rộng bằng hông.

*Tiếp đó, bạn tạo đà rồi bật nhảy về phía trước với khoảng cách xa hơn vị trí đứng khoảng >0,5m.

*Tiếp đất bằng mũi chân và chạy lùi lại vị trí cũ với bước đi nhỏ giật lùi.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn nên kiên trì tiến hành khoảng 30 phút/ngày vào chiều tối để thấy sự thay đổi của vùng đùi.

+ Bài tập aerobic

Bài tập aerobic với các động tác nhảy nhịp điệu được kết hợp nhịp nhàng thể hiện sự mạnh mẽ. Bài tập này sẽ giúp thúc đẩy nhịp tim, tiêu hóa calo hiệu quả và đốt cháy mỡ đùi, hông.

Cần cẩn thận trong khi luyện tập để tránh bị chấn thương. Đặc biệt là ở các động tác xây tháp. Nếu tiếp xúc với một bài tập mới thì nên nhờ huấn luyện viên giúp đỡ.

Bài tập aerobic giúp thúc đẩy nhịp tim, tiêu hóa calo hiệu quả và đốt cháy mỡ đùi, hông

+ Bài tập Burpee

Burpee là bài tập được đánh giá cao về khả năng giảm mỡ, tăng cơ bởi đòi hỏi phải kết hợp nhiều động tác với nhau, với cường độ cao.

Sau khi luyện tập, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt của nửa dưới cơ thể. Lý do bởi những phức hợp động tác đa số rơi vào các hoạt động của vùng cơ mông, cơ đùi và vai. Đây cũng là bài tập bài tập giảm mỡ đùi trong 1 tuần được đánh giá là cực kỳ hiệu quả.

Bài tập Burpee là bài tập giảm mỡ đùi trong 1 tuần được đánh giá cực kỳ hiệu quả

Các bước tiến hành:

+ Bắt đầu với tư thế ngồi nhảy cóc, hai tay chống thẳng phía trước

+ Chống tay làm trụ và bật người ra sau tạo thành tư thế Plank cao.

+ Bật nhảy người lên và trở lại tư thế nhảy cóc, đầu gối nằm ngoài 2 tay

+ Tiếp tục bật nhảy thẳng người lên, đưa hai tay hướng lên trên, đáp mặt đất ở tư thế thẳng đứng.

+ Pilates nâng chân

Với một chuỗi hoạt động được thực hiện liên tiếp, bài tập Pilates sẽ giúp bạn cải thiện vấn đề cân nặng khá hiệu quả. So với các bài tập khác, chỉ tác động lên từng nhóm cơ nhất định, bài tập này có ưu điểm là tác động lên toàn bộ cơ thể.

Bài tập Pilates sẽ giúp bạn cải thiện vấn đề cân nặng khá hiệu quả

Các bước tiến hành:

+ Nằm ngiêng sang bên trái, tay trái chống lên đầu. Đặt tay phải trước ngực.

+ Co gối chân phải lên vuông góc cơ thể. Duỗi thẳng chân trái.

+ Nâng chân trái lên cao từ từ.

Lưu ý: Kiểm soát nhịp thở cũng như siết cơ bụng để giúp giữ thẳng chân lâu và có thể giảm mỡ đùi hiệu quả, nâng càng cao càng tập nhiều cho đùi trong của bạn. Toàn thân phải cố định, chỉ có chân di chuyển.

3. Ăn kiêng và áp dụng chế độ dinh dưỡng cân bằng

Kích thước vùng đùi mỗi ngày một tăng lên có thể do bạn đang nạp vào cơ thể quá nhiều calo, đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ…

Để sở hữu vùng đùi thon gọn, bạn có thể áp dụng chế độ ăn giảm mỡ đùi với nhiều các loại thịt, cá, rau xanh và quả tươi, sữa gạo hoặc đậu nành.

Để sở hữu vùng đùi thon gọn, bạn có thể áp dụng chế độ ăn giảm mỡ đùi với nhiều các loại thịt, cá, rau xanh và quả tươi, sữa gạo hoặc đậu nành

Đồng thời, nên cắt giảm tiêu thụ dầu mỡ thực vật, đồ ăn chiên xào, nướng. Nên ăn đúng bữa và hạn chế ăn vặt. Để tránh nhàm chán, bạn nên chế biến bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, cần giảm sử dụng muối và đường và điều hòa hương vị bằng các nguyên liệu khác nhau.

Các loại củ như khoai lang, khoai môn,… có chứa thành phần tinh bột rất ít, chỉ khoảng 1/3 so với lúa gạo, còn lại là vitamin, protein, axit amin và khoáng chất. Bạn hãy cắt giảm tiêu thụ tinh bột từ gạo và lúa mì, thay vào đó tiêu thụ các thực phẩm này.

4. Một số cách giảm mỡ đùi khác

+ Dùng nước chanh

Trong chanh có chứa nhiều vitamin C, có tính axit cao. Không chỉ được dùng trong một số món ăn và nước uống giải khát, nước chanh còn có thể dùng để đánh tan mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả.

Nước chanh có thể dùng để đánh tan mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả

Rất đơn giản, chỉ cần pha một ly nước chanh ấm cùng một chút mật ong uống và uống vào mỗi sáng sau khi ngủ dậy, trước bữa ăn khoảng 30 phút. Hoặc bạn có thể dùng một bình nước chanh loãng mang đi học, đi làm để detox lại cơ thể.

+ Dùng kem tan mỡ

Kem tan mỡ với thành phần chủ yếu là gừng, chất caffeine, tinh dầu ớt, tiêu đỏ, sáp ong tự nhiên,… khi sử dụng sẽ thẩm thấu vào da, đốt cháy mô mỡ thừa và tiết ra ngoài cơ thể theo đường bài tiết.

Đặc biệt, kem tan mỡ giúp giảm chất béo chủ động theo mong muốn. Ngoài ra, còn có tác dụng làm mềm mịn, trắng da và tẩy tế bào chết.

Muốn giảm mỡ đùi nhanh nhất, bạn có thể tham khảo cách bôi kem tan mỡ

Không cần dùng đến các thực phẩm chức năng, thuốc hay phẫu thuật thẩm mỹ, với những cách giảm mỡ đùi hiệu quả vừa gợi ý trên, hi vọng sẽ giúp bạn dễ dàng sở hữu cặp đùi thon thả, quyến rũ như mong muốn.