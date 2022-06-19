Gần đây, có rất nhiều suy đoán về việc liệu việc giãn cơ sau khi tập luyện trên thực tế có mang lại lợi ích hay không. Một số người thậm chí còn nói rằng nó có thể gây hại nhiều hơn lợi. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giãn cơ sau khi tập thể dục có thể rất có lợi theo nhiều cách

Gần đây, có rất nhiều suy đoán về việc liệu việc giãn cơ sau khi tập luyện trên thực tế có mang lại lợi ích hay không. Một số người thậm chí còn nói rằng nó có thể gây hại nhiều hơn lợi. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giãn cơ sau khi tập thể dục có thể rất có lợi theo nhiều cách. Bên cạnh đó, người ta thấy rằng việc giãn cơ nên được thực hiện sau khi bạn đã khởi động cơ thể để tránh bị thương. Vì lý do này, thời gian tốt nhất để giãn cơ là sau khi tập thể dục. Vậy tại sao bạn nên làm điều này một cách thường xuyên?

Tầm quan trọng của việc giãn cơ sau khi tập luyện

Tăng cường mô liên kết

Giữa mỗi khớp trong cơ thể, có mô liên kết giữ chúng lại với nhau. Theo thời gian, nó có thể bị mài mòn mà không đủ sử dụng. Giãn cơ ngăn cản điều đó ở một mức độ nhất định. Bằng cách sử dụng những cơ bao quanh khớp và kéo căng chúng tốt, bạn sẽ củng cố các mô liên kết trong khớp. Ngoài ra, việc tăng cường sự dẻo dai thông qua việc giãn cơ cũng sẽ giúp cải thiện sức khỏe của khớp.

Cải thiện phạm vi chuyển động

Khi bạn không kéo căng các cơ, chúng có xu hướng bị co lại. Điều này có thể khiến bạn không sử dụng hết công suất của chúng. Bằng cách sử dụng các cơ của bạn và kéo căng chúng sau khi tập luyện, bạn sẽ có thể sử dụng các cơ tương tự để hướng tới một phạm vi chuyển động lớn hơn.

Cải thiện tư thế

Mất cân bằng cơ bắp là điều phổ biến. Vấn đề này thường có thể dẫn đến một người có tư thế xấu. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự kết hợp giữa rèn luyện sức mạnh và kéo căng các nhóm cơ cụ thể có thể khuyến khích sự liên kết thích hợp của cột sống. Tất nhiên, điều này có thể dẫn đến tư thế tốt hơn về tổng thể.

Cải thiện lưu lượng máu

Tập thể dục giúp cơ thể bơm máu nhanh hơn đến tim, khiến tim đập nhanh hơn. Việc kéo giãn giúp cơ thể hạ nhiệt và giúp nhịp tim trở lại bình thường. Điều này làm cho lưu lượng máu đến các cơ trở lại bình thường.

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