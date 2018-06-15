Hãy thường xuyên duy trì và hình thành thói quen hàng ngày, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời mà chúng mang lại cho sức khỏe đấy!

Một lối sống khoa học và lành mạnh sẽ giúp tăng cường sức khỏe , ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Bất kỳ ai cũng nên biết 4 điều nên làm vào mỗi buổi sáng và 5 điều không nên làm vào buổi tối dưới đây.

Thường xuyên đại tiện vào mỗi buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khỏe. Thói quen này không chỉ giúp đào thải độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể sau một đêm dài mà còn bảo vệ hệ tiêu hóa hiệu quả.

Theo nhiều nghiên cứu, thói quen tắm buổi sáng rất tốt cho việc thúc đẩy tuần hoàn máu, tạo cảm giác sảng khoái, giúp điều tiết tâm trạng tốt hơn. Tuy nhiên, bạn không nên tắm ngay khi vừa thức giấc mà trước đó nên thực hiện vài động tác khởi động cơ thể nhẹ nhàng.

Uống nước vào buổi sáng

Một cốc nước ấm vào mỗi buổi sáng khi bụng còn đang trống rỗng sẽ giúp thanh lọc cơ thể, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất hoạt động hiệu quả hơn.

Duy trì thói quen này vào mỗi buổi sáng còn giúp các cơ quan nội tạng như dạ dày, gan, thận… hoạt động hiệu quả hơn.

Một ly nước lọc ấm sẽ giúp thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Thức dậy từ từ

Việc bật dậy hay đứng dậy ngay lập tức khi vừa thức giấc có thể làm thay đổi huyết áp một cách đột ngột, gây ra tình trạng hoa mắt, chóng mặt… Tốt nhất bạn nên nhẹ nhàng vận động cơ thể rồi mới từ từ ngồi dậy để quá trình tuần hoàn máu và nhịp tim không bị ảnh hưởng.

Thực hiện một vài động tác co duỗi, kéo căng cơ chân, cơ tay còn giúp tăng cường lưu thông máu, phòng ngừa các bệnh xương khớp.

Nên vận động nhẹ nhàng trước khi thức giấc - Ảnh minh họa: Internet

5 điều không nên làm vào buổi tối

Không uống trà, cà phê

Buổi tối là thời điểm bạn nên tránh xa các loại thức uống chứa chất kích thích để không bị ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, uống quá nhiều trà và cà phê vào buổi tối còn khiến bạn dễ tăng cân.

Uống trà và cà phê buổi tối dễ khiến bạn mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn cay

Ăn các loại thức ăn cay trước khi ngủ là nguyên nhân gây cảm giác nóng rát, khó tiêu, khiến dạ dày khó chịu và làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Không ăn những thực phẩm gây đầy bụng

Những loại thực phẩm dễ gây đầy bụng như các loại rau củ họ đậu, cải bắp, hành tây, bắp, chuối… không dành cho thực đơn bữa tối của bạn.

Ăn quá nhiều những thực phẩm này sẽ khiến quá trình tiêu hóa sản sinh ra lượng khí tương đối lớn, dẫn đến cảm giác chướng bụng, khó tiêu, cản trở giấc ngủ.

Nên hạn chế ăn quá nhiều vào buổi tối để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Không uống rượu bia

Nếu bạn cho rằng việc uống rượu bia trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ nhanh và sâu giấc hơn thì hoàn toàn sai lầm đấy! Trên thực tế, điều này chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn và dễ uể oải vào sáng hôm sau.

Không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ

Tiêu thụ nhiều thức ăn chứa dầu mỡ sẽ tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa, gây ra nhiều vấn đề liên quan đến ruột, dạ dày, gan, túi mật… Đặc biệt, thói quen này dễ khiến bạn tăng cân mất kiểm soát, mỡ thừa tích tụ ngày một nhiều và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm.

Trên đây là những điều bạn cần nhớ để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, hãy kiên trì thực hiện mỗi ngày nhé!