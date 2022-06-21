Lý do mọi người đều yêu thích Pilates Reformer

Luyện tập 21/06/2022 12:23

Ngay cả khi bạn đã đến phòng tập thể dục hoặc tập thể dục, bạn có thể đã nghe nói về Pilates. Được phát triển vào đầu thế kỷ 20 bởi Joseph Pilates, con trai của một vận động viên thể dục thể thao và một người chữa bệnh bằng liệu pháp tự nhiên, hình thức tập thể dục có kiểm soát này được phát triển với ý tưởng cải thiện sức khỏe tổng thể của một người thông qua vận động.

Ngay cả khi bạn đã đến phòng tập thể dục hoặc tập thể dục, bạn có thể đã nghe nói về pilates. Được phát triển vào đầu thế kỷ 20 bởi Joseph Pilates, con trai của một vận động viên thể dục thể thao và một người chữa bệnh bằng liệu pháp tự nhiên, hình thức tập thể dục có kiểm soát này được phát triển với ý tưởng cải thiện sức khỏe tổng thể của một người thông qua vận động. Phương pháp "Điều khiển" ban đầu có sáu nguyên tắc: hơi thở, tập trung, định tâm, kiểm soát, dòng chảy và độ chính xác. Qua nhiều năm, phương pháp ban đầu của ông đã được chính ông cũng như các học trò của mình tinh chỉnh và phát triển thành phương pháp luận cực kỳ phổ biến mà chúng ta biết ngày nay.

Trong khi việc sử dụng thiết bị tập thể dục rất phổ biến, thiết bị tập pilates hơi ít phổ biến hơn và Reformer khá đáng sợ khi nhìn thấy! Tuy nhiên, đó là một bộ máy thực sự cân bằng được thiết kế để giúp cơ thể “học lại” cách di chuyển và khuyến khích kiểu dòng chảy mà Joseph Pilates đã hình dung trong phương pháp của mình. Đối với người mới bắt đầu, chuyển động của máy có thể cảm thấy mất phương hướng lúc đầu nhưng nó hoàn toàn đáng để luyện tập và làm quen với việc di chuyển không trọng lực. Dưới đây là một số nhóm cơ được hưởng lợi khi sử dụng Reformer:

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Lý do mọi người đều yêu thích Pilates Reformer

Sức mạnh cốt lõi

Phần cơ thể được coi là cơ quan phát triển sức mạnh nằm giữa phần dưới của xương sườn cho đến hông của bạn. Tất cả các bài tập pilates đều bắt đầu với các cơ mạnh nhưng Reformer chú trọng nhiều hơn vào các chuyển động hoàn toàn tự nhiên giúp rèn luyện sức mạnh cho các cơ đó, cho phép chúng hỗ trợ cơ thể bạn khi di chuyển.

Cơ bụng

Cơ bụng của bạn đóng một vai trò rất lớn đối với sức khỏe nói chung của bạn và bạn thậm chí có thể không nhận ra điều đó. Cơ bụng khỏe không chỉ giúp thở sâu mà còn là thứ chủ yếu hình thành nên một phần của các cơ cốt lõi giúp bạn đứng thẳng và duy trì tư thế đúng. Cơ bụng của bạn sẽ được luyện tập chuyên sâu trên Reformer vì chúng phải giúp bạn giữ nguyên tư thế trong khi uốn và duỗi.

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Cơ bụng

Lưng dưới

Phần lưng dưới cũng thuộc nhóm sức mạnh cốt lõi. Cơ lưng dưới là nơi mọi người thường bị đau do căng và cứng. Một số nguyên tắc quan trọng nhất của sức khỏe cột sống được dạy trong các bài tập Pilates và Reformer rất tuyệt vời để hỗ trợ hoàn toàn lưng trong khi tập trung vào các kỹ thuật giúp giảm đau và tăng cường cơ bắp.

Cơ mông

Reformer sẽ giúp bạn tăng cường sức mạnh, săn chắc và thậm chí là mở rộng phần mông của bạn bằng cách khuyến khích sử dụng các cơ thường bị bỏ qua với các thói quen tập luyện cơ mông điển hình. Với khả năng điều chỉnh độ căng của lò xo trên máy bạn có thể kiểm soát độ căng của các bài tập và hướng đến một mục tiêu cụ thể.

Mặc dù Pilates Reformer có vẻ giống như một thiết bị tiên tiến và đáng sợ, nhưng nó được thiết kế cho cả những người mới bắt đầu chưa quen thuộc nhất! Nó được thiết kế chuyên nghiệp và đáng để thử!

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