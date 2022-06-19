Mẹo hay để tập thể dục nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày của bạn

Luyện tập 19/06/2022 22:40

Người lớn nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Bạn thậm chí không phải đổ mồ hôi cho việc này. Một chút kích hoạt nhẹ là đủ để có tác dụng tốt cho sức khỏe. Giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện tư thế và trải qua cuộc sống hàng ngày một cách tổng thể.

Người lớn nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Bạn thậm chí không phải đổ mồ hôi cho việc này. Một chút kích hoạt nhẹ là đủ để có tác dụng tốt cho sức khỏe. Giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện tư thế và trải qua cuộc sống hàng ngày một cách trọn vẹn. Những lời khuyên thiết thực của chúng tôi sẽ giúp bạn đưa việc tập thể dục thường xuyên vào cuộc sống hàng ngày và biến nó thành thói quen.

Mẹo hay để tập thể dục nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày của bạn - Ảnh 1
Mẹo hay để tập thể dục nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày của bạn

Đi bộ khoảng cách ngắn

Tận dụng cơ hội để đi bộ những quãng đường ngắn. Nếu bạn đi bộ thay vì ngồi trên xe, bạn đã làm được điều gì đó cho sức khỏe của mình. Một ứng dụng theo dõi thể dục có thể đóng vai trò là động lực. Đặt mục tiêu số bước hàng ngày trong đó và tạo thói quen chạy đường ngắn cho bản thân.

Đi dạo sau khi ăn trưa

Sau khi ăn, bạn nên nghỉ ngơi hoặc đi một bộ trong khoảng từ 25-30 phút. Sau bữa trưa thịnh soạn, hãy đi dạo một vòng quanh nhà. Tập thể dục trong không khí trong lành có thể hỗ trợ tiêu hóa và làm cho bạn cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo trở lại.

Ưu tiên đi thang bộ thay vì thang máy

Leo thang bộ là một trong những bài tập thể dục hiệu quả nhất mà chúng ta có thể kết hợp vào cuộc sống hàng ngày của mình. Nó có thể tăng cường cơ bắp chân và gân. Bắt đầu từ từ và, ví dụ, lúc đầu chỉ đi bộ hai tầng. Tăng dần khi bạn cảm thấy rằng đó là thời điểm thích hợp cho mình.

Làm việc nhà như một bài tập thể dục

Đúng, công việc gia đình phiền phức cũng có thể làm tăng mức độ di chuyển của bạn. Khi làm công việc gia đình như dọn dẹp căn hộ, lau dọn, hoặc hút bụi, bạn chắc chắn đang đốt cháy một số calo. Ví dụ, bạn có thể bật nhạc và dọn dẹp căn hộ trong khi khiêu vũ, hoặc bạn có thể kết hợp đổ nước lau nhà với một vài động tác squat.

Sử dụng xe đạp thường xuyên hơn

Những quãng đường ngắn bạn có thể đi bộ, nhưng đối với những quãng đường trung bình, bạn cũng có thể sử dụng xe đạp của mình. Bài tập đạp xe rất tốt cho khớp gối và tăng cường sức mạnh cho các nhóm cơ xung quanh.

Hoạt động khi xem TV

Bạn có thích xem phim bộ và phim lẻ không? Sau đó, đừng làm cho mình thoải mái trên sofa nữa. Thay vào đó, hãy trải tấm thảm yoga ra và thực hiện một vài bài tập giãn cơ hoặc tăng cường sức mạnh khi xem phim. Nếu bạn có một chiếc xe đạp tập thể dục, bạn cũng có thể đặt thiết bị trước TV và đạp xe vài km trong khi xem TV.

Sử dụng các khoảng nghỉ giữa giờ để tập thể dục

Nếu phải ngồi làm việc lâu, bạn có thể tập bài tập về chân dưới bàn một cách đơn giản: từ nhón gót đến gót chân rồi quay lại. Động tác này kích hoạt các cơ bắp chân và có thể có tác động tích cực đến các tĩnh mạch. Sử dụng những khoảng nghỉ ngắn sau khi làm việc để đứng dậy và duỗi chân.

Chọn bài tập phù hợp với cơ thể là chìa khóa quyết định thành công của quá trình rèn luyện thể lực

Chọn bài tập phù hợp với cơ thể là chìa khóa quyết định thành công của quá trình rèn luyện thể lực

Mỗi người có mục tiêu khác nhau cho cơ thể của họ. Mặc dù có rất nhiều chương trình khác nhau dựa trên mục tiêu của bạn, bạn nên luôn chọn những chương trình mà bạn thích. Đừng giới hạn bản thân trong 1 loại kế hoạch thể dục.

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Từ khóa:   tăng cường hệ thống miễn dịch cải thiện tư thế sử dụng xe đạp thường xuyên rèn luyện sức khỏe

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