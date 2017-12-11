Động tác kỳ lạ này có tác dụng gì mà người Nhật, Hàn đều thi nhau tập để kéo dài tuổi thọ

Luyện tập 11/12/2017 17:18

Động tác úp mặt vào tường (Face the wall squat technique) đã được nhiều người trên thế giới áp dụng để trị nhiều loại bệnh, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Động tác úp mặt vào tường có nguồn gốc từ công phu Trung Hoa với lịch sử hàng nghìn năm. Ở các nước như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, động tác này rất phổ biến và được nhiều người áp dụng để tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Thường xuyên luyện tập động tác úp mặt vào tường sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Hướng dẫn cách tập úp mặt vào tường

Cách thực hiện động tác này rất đơn giản. Bạn đứng thẳng úp mặt vào tường, hai chân khép lại gần nhau, cơ thể thả lỏng. Sau đó từ từ ngồi xuống ở tư thế ngồi xổm rồi lại từ từ đứng lên, bạn có thể dùng tay chống đầu gối để dễ thực hiện động tác hơn. Thực hiện liên tục như vậy ít nhất 20 lần và duy trì nhịp thở đều đặn.

Động tác kỳ lạ này có tác dụng gì mà người Nhật, Hàn đều thi nhau tập để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1
Đặc điểm của động tác này là phải có một điểm tựa trước mặt để tập đúng tư thế - Ảnh: Internet

Để đạt hiệu quả  như mong muốn, bạn nên tập động tác này thường xuyên, mỗi lần từ 20 – 50 cái. Sau 1 tuần luyện tập liên tục, bạn sẽ thấy cơ thể trở nên khỏe khoắn hơn, những cơn đau nhức dần giảm bớt.

Đối với những người tập để chữa bệnh, cần thực hiện động tác đúng tư thế, nhịp thở đều và mỗi lần tập kéo dài 30 phút.

Tác dụng thần kỳ của động tác úp mặt vào tường

Tốt cho hệ xương khớp

Khi cơ thể đứng lên ngồi xuống liên tục kết hợp với nhịp thở đều đặn sẽ giúp tác động tích cực đến hệ xương khớp.

Không chỉ giúp vùng khớp gối hoạt động nhịp nhàng, động tác này còn khiến vùng xương chậu trở nên khỏe mạnh, linh hoạt.

Theo nghiên cứu, động tác này có thể kéo dài cột sống, điều trị thoát vị đĩa đệm và cải thiện chức năng xương.

Động tác kỳ lạ này có tác dụng gì mà người Nhật, Hàn đều thi nhau tập để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2
Động tác này rất tốt cho xương khớp - Ảnh: Internet

Các khảo sát cho thấy nếu một người có chiều dài cột sống khoảng 50cm sau khi thực hiện động tác úp mặt vào tường, cột sống có thể dài thêm 10cm.

Tốt cho thận, bàng quang

Những người mắc các bệnh về thận, bàng quang và bệnh phụ khoa nên thường xuyên thực hiện động tác này.

Theo y học hiện đại, những vùng khác nhau trên đốt sống lưng sẽ tác động đến những bộ phận khác trên cơ thể. Nếu bạn bị đau ở đốt sống thắt lưng đầu tiên có thể dẫn đến viêm loét dạ dày, đau ở đốt thắt lưng thứ hai có thể dẫn đến táo bón, đau ở đốt thắt lưng thứ ba có thể gây viêm thận, đau vùng đốt thắt lưng thứ năm có thể gây viêm bàng quang, lạc nội mạc tử cung…

Động tác kỳ lạ này có tác dụng gì mà người Nhật, Hàn đều thi nhau tập để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 3
Lưng khỏe mạnh sẽ giúp các cơ quan khác trong cơ thể hoạt động tốt hơn - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, nếu lưng khỏe mạnh, linh hoạt thì không chỉ làm tăng khả năng hoạt động của thận, bàng quang mà còn giúp điều trị các bệnh phụ khoa.

Nam giới thường xuyên thực hiện bài tập này sẽ giúp tăng khả năng tình dục, cải thiện tình trạng xuất tinh sớm. Đối với nữ giới, động tác này sẽ giúp điều hòa kinh nguyệt, tốt cho da…

* Thông tin mang tính tham khảo

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