Chỉ với liệu pháp xông hơi thường thấy trên phim Hàn nhưng lại có tác dụng trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ

Luyện tập 12/03/2018 17:10

Liệu pháp xông hơi (tắm hơi) thường xuất hiện trên phim Hàn có thể mang lại rất nhiều tác dụng thần kỳ cho sức khỏe, giúp phòng và trị nhiều loại bệnh, đồng thời giúp kéo dài tuổi thọ.

Chắc hẳn những cô nàng mê phim Hàn sẽ chẳng xa lạ gì với hình ảnh phòng xông hơi thường xuất hiện trong các cảnh phim. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi liệu pháp này có tác dụng gì mà lại được ưa chuộng như vậy chưa?

Đối với người dân Hàn Quốc, xông hơi là một trong những bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe và duy trì sắc đẹp. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời mà liệu pháp xông hơi có thể mang lại cho cơ thể:

Liệu pháp xông hơi có tác dụng gì?

Phòng và điều trị các bệnh về đường hô hấp

Phương pháp xông hơi có thể khắc phục hiệu quả một số bệnh về đường hô hấp như viêm xoang, cảm lạnh, nghẹt mũi, viêm phế quản, hen suyễn, nhiễm trùng đường hô hấp…

Nguyên nhân là do quá trình xông hơi sẽ làm giảm các dịch nhầy cản trở luồng không khí vào trong cơ thể. Đồng thời đưa luồng không khí ấm vào phổi qua mũi và cổ họng, giúp quá trình hô hấp trở nên dễ dàng hơn.

Chỉ với liệu pháp xông hơi thường thấy trên phim Hàn nhưng lại có tác dụng trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1
Liệu pháp xông hơi có thể mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Giảm thiểu căng thẳng

Nếu bạn thường xuyên phải chịu nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống dẫn đến tình trạng căng thẳng, mệt mỏi thì hãy thử áp dụng liệu pháp xông hơi. Luồng không khí nóng từ phòng tắm hơi sẽ kích thích cơ thể giải phóng endorphins - một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tăng hưng phấn, giảm lo lắng, căng thẳng hiệu quả.

Bên cạnh đó, xông hơi còn giúp tăng cường lưu thông máu, nhờ đó bạn sẽ cảm thấy thư giãn hơn.

Làm đẹp da và tóc

Hơi nước từ quá trình xông hơi sẽ giúp cải thiện các vấn đề về da như mụn trứng cá, mụn đầu đen… đồng thời giúp loại bỏ các tế bào da chết, vi khuẩn và chất bẩn tích tụ dưới da. Mỗi tuần, bạn hãy dành 15 phút xông hơi để nhanh chóng sở hữu làn da trắng đẹp không tì vết như sao Hàn nhé!

Chỉ với liệu pháp xông hơi thường thấy trên phim Hàn nhưng lại có tác dụng trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2

Xông hơi giúp kích thích tuần hoàn máu, giúp tăng đàn hồi cho da - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau đầu

Xông hơi là một trong những phương pháp chữa đau đầu vô cùng hiệu quả và an toàn. Khi tiếp xúc với không khí nóng, mạch máu sẽ giãn nở giúp điều tiết thần kinh, giảm nhanh triệu chứng đau đầu.

Xông hơi còn giúp quá trình hô hấp trở nên dễ dàng hơn do lượng chất dịch nhầy đã được giảm thiểu đáng kể. Chính vì vậy, phương pháp này đặc biệt phù hợp với những người mắc chứng đau đầu do các vấn đề về xoang gây ra.

Thải độc cơ thể

Cơ thể luôn cần được thải độc thường xuyên để giúp các cơ quan nội tạng hoạt động tốt hơn. Bên cạnh việc sử dụng những thực phẩm thải độc cơ thể tự nhiên, bạn có thể áp dụng liệu pháp xông hơi để loại bỏ độc tố tích tụ nhanh chóng.

Chỉ với liệu pháp xông hơi thường thấy trên phim Hàn nhưng lại có tác dụng trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 3
Thải độc cơ thể bằng cách xông hơi vô cùng an toàn và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà liệu pháp xông hơi có thể mang lại cho sức khỏe, bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay để duy trì vẻ đẹp và kéo dài tuổi thọ.

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