Cách trị đau khớp tay cực hiệu quả cho dân văn phòng với 5 bài tập đơn giản mỗi ngày

Viêm khớp dạng thấp xảy ra ở các khớp gây tổn thương màng hoạt dịch, sụn khớp và đầu xương dưới sụn. Dấu hiệu ban đầu của bệnh là đau nhức ở các khớp ngón tay, sau đó sẽ lây lan sang các khớp khác nếu không được điều trị kịp thời.

Những người làm công việc văn phòng thường xuyên phải đánh máy tính dễ khiến các ngón tay, cổ tay bị tê cứng, đau nhức dẫn đến viêm khớp dạng thấp mà không hề hay biết.

Lòng bàn tay mở, giơ thẳng thoải mái rồi gập ngón cái vào lòng bàn tay sao cho đầu ngón cái chạm vào phần cuối của ngón út.

Cách trị đau khớp cực hiệu quả với 5 bài tập dưới đây sẽ giúp cải thiện sự linh hoạt và dẻo dai cho đôi bàn tay cũng như phòng ngừa nguy cơ viêm khớp dạng thấp.

Nếu ngón cái không thể chạm được như hướng dẫn thì hãy cố duỗi ngón cái càng xa càng tốt. Sau đó đưa ngón cái trở lại vị trí ban đầu, lặp lại động tác liên tục nhiều lần với cả hai bàn tay.

Bài tập uốn ngón tay rất đơn giản và có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi - Ảnh: Internet

Bài tập gập khớp tay

Đây là bài tập cực đơn giản, bạn có thể dễ dàng thực hiện nếu cảm thấy các ngón tay đau nhức hoặc tê cứng. Giơ bàn tay thẳng, các ngón tay áp sát vào nhau, gập các khớp cuối và khớp giữa của các ngón và giữ thẳng các khớp ngón tay.

Sau đó đưa các ngón tay trở lại vị trí ban đầu, thực hiện liên tục như vậy một cách từ từ và nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy các cơn đau giảm dần.

Thực hiện bài tập nhiều lần với mỗi tay, có thể tập đến khi tay hết tê cứng.

Bài tập vòng tay chữ O

Giơ bàn tay thẳng với tư thế thoải mái, sau đó lần lượt uốn cong từng ngón tay lại tạo thành hình chữ O, sao cho đầu ngón tay cái chạm vào đầu ngón tay trỏ, giữa, ngón tay đeo nhẫn và áp út. Thực hiện động tác từ từ và nhẹ nhàng, liên tục nhiều lần với mỗi tay.

Thực hiện bài tập lần lượt với các ngón tay - Ảnh: Internet

Bài tập vòng tay chữ C

Giữ các ngón tay thẳng và khép vào nhau rồi nhẹ nhàng uốn cong các ngón tay thành hình chữ C giống như đang cầm chai nước. Cử động từ từ và nhẹ nhàng rồi đưa bàn tay về tư thế ban đầu. Lặp đi lặp lại động tác nhiều lần để đạt hiệu quả cao.

Bài tập nắm bàn tay

Đặt bàn tay vuông góc với mặt bàn sao cho cẳng tay, cổ tay và bàn tay nằm trên cùng một đường thẳng, các ngón tay áp sát nhau và duỗi thẳng.

Nhẹ nhàng gập các ngón tay lại tạo thành nắm đấm hờ, lưu ý không nắm chặt, sau đó đưa các ngón tay trở về vị trí ban đầu. Thực hiện động tác này liên tục, áp dụng cho cả hai bàn tay.

Trên đây là những cách trị đau khớp đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay khi gặp tình trạng đau nhức và tê cứng bàn tay.