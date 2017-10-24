Bổ thận cho chàng, ngăn ngừa bệnh phụ khoa cho nàng nhờ một bài tập đơn giản

Luyện tập 24/10/2017 14:01

Chỉ cần dành vài phút để thực hành bài tập này mỗi ngày, các bệnh về thận, tuyến tiền liệt, phụ khoa sẽ không có cơ hội tấn công bạn và người thân.

Bệnh phụ khoa, viêm tuyến tiền liệt, thận yếu luôn là những vấn đề không chỉ gây đe dọa đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng lớn đến chuyện chăn gối của các cặp đôi. Bài tập đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết các rắc rối này triệt để, giúp cải thiện sức khỏe và đời sống vợ chồng.

Bài tập cánh bướm

Bổ thận cho chàng, ngăn ngừa bệnh phụ khoa cho nàng nhờ một bài tập đơn giản - Ảnh 1
Bạn có thể thực hành bài tập này ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi trên thảm, hai lòng bàn chân chạm vào nhau, hai tay ôm các ngón chân như hình, khuỷu tay thẳng. Cố gắng thu gót chân vào trong. Quạt hai chân lên xuống như hai cánh bướm đang vẫy. Chú ý: Giữ thẳng lưng, vai và cổ thả lỏng. 

Mỗi ngày bạn nên nhịp chân khoảng 500 cái, bạn có thể thực hành 2 lần sáng và tối để đủ số lượng.

Tác dụng của bài tập

Khi ngồi nhiều các chất độc sẽ lắng đọng trong cơ thể và tích tụ lại ở vùng bụng và xương chậu. Lâu dần, các độc tố này sẽ gây ra các bệnh về phụ khoa, thận và nếu không được đào thải sẽ sinh ra các bệnh khác nguy hiểm hơn. Không chỉ vậy, chúng còn có thể gây ra mụn, nám… ảnh hưởng lớn đến diện mạo của chị em.

Bổ thận cho chàng, ngăn ngừa bệnh phụ khoa cho nàng nhờ một bài tập đơn giản - Ảnh 2
Hãy thực hành cùng với người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng khi thực hiện bài tập cánh bướm mỗi ngày

  • Thư giãn, giảm đau cho các khớp đầu gối, khớp hông, lưng, xương sống, có tác dụng cải thiện chức năng xương khớp và giúp dáng vóc thon gọn hơn.
  • Đả thông kinh mạch, giúp lưu thông khí huyết, cung cấp máu cho vùng bụng và xương chậu, ngăn ngừa các chứng viêm phụ khoa, thận và điều chỉnh rối loạn kinh nguyệt.
  • Giúp cho nam giới tăng cường chức năng của thận, cải thiện bài tiết từ đó giúp đời sống tình dục thăng hoa, đồng thời ngăn ngừa đau thần kinh tọa.
  • Phụ nữ mang thai thực hành bài tập này sẽ giúp mang lại cảm giác thư giãn, giúp cho việc sinh nở dễ dàng hơn.
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Dưới đây là các bài tập giúp chị em cải thiện sức khỏe và giữ mãi nét thanh xuân theo thời gian. Chị em hãy lưu lại ngay để thực hành nhé!

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