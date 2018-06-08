Bỏ ngay thói quen nằm sấp khi ngủ nếu không muốn gây hại cho sức khỏe

Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có những thói quen và tư thế ngủ khác nhau. Tuy nhiên, tư thế nằm sấp khi ngủ không hề tốt cho sức khỏe, thậm chí gây ra nhiều vấn đề như khó thở, dị ứng, mất ngủ…

Tư thế ngủ rất quan trọng, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn liên quan đến những vấn đề sức khỏe khác.

Dưới đây là những tác hại nếu bạn thường xuyên duy trì thói quen nằm sấp mỗi đêm:

Thay vì duy trì thói quen này, bạn hãy chuyển sang các tư thế ngủ lành mạnh khác ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe.

Tác hại của thói quen nằm sấp khi ngủ

Khó thở

Thường xuyên nằm sấp khi ngủ sẽ vô tình chèn ép lên tim, vùng bụng và các cơ quan nội tạng khác khiến chúng hoạt động kém hiệu quả hơn, từ đó gây hại cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, tư thế nằm sấp còn gây cản trở quá trình hấp thụ oxy của cơ thể, khiến phổi bị thiếu oxy gây ra tình trạng khó thở. Chính vì vậy, hãy thay đổi tư thế ngủ sang nằm ngửa, hoặc nằm nghiêng bên phải để bảo vệ hệ hô hấp.

Nằm sấp khi ngủ gây ra nhiều tác hại cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ngực chảy xệ

Tư thế không lành mạnh khi ngủ chính là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ngực chảy xệ. Nằm sấp trong thời gian dài khiến vòng 1 phải chịu áp lực do trọng lực của toàn bộ phần lưng ép xuống khiến cơ ngực, dây chằng nâng đỡ bầu ngực bị tổn thương.

Tình trạng này kéo dài sẽ khiến phần ngực kém săn chắc, chảy xệ hoặc dẫn đến tình trạng tê nhức.

Đau cổ, vai gáy

Mỗi sáng thức giấc, bạn thường gặp những cơn đau nhức lan từ cổ xuống gáy mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Đó là do khi nằm sấp, chúng ta thường có xu hướng ngoẹo cổ sang một bên để thở, điều này sẽ khiến phần cổ và gáy chịu nhiều tổn thương.

Tình trạng đau nhức vùng cổ là do thói quen nằm sấp mỗi đêm - Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng

Trên thực tế, ga gối là nơi chứa rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn. Nếu bạn nằm sấp, gần như toàn bộ phần mặt sẽ tiếp xúc với gối, điều này khiến vi khuẩn xâm nhập vào da gây tình trạng mụn ẩn, mụn trứng cá…

Để bảo vệ làn da, bạn hãy từ bỏ thói quen nằm sấp khi ngủ và nên vệ sinh chăn, ga gối thường xuyên, tránh tình trạng vi khuẩn sinh sôi phát triển gây hại sức khỏe.

Mất ngủ

Mất ngủ, ngủ không ngon giấc là trường hợp nhiều người gặp phải khi thường xuyên duy trì tư thế nằm sấp. Thói quen này khi ngủ dễ gây khó thở, khiến bạn tỉnh giấc giữa chừng. Bên cạnh đó, nằm sấp suốt đêm còn gây ra các cơn đau nhức cơ thể khiến bạn trằn trọc, khó ngủ.

Nằm sấp dễ gây mất ngủ, ngủ không ngon giấc - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những tác hại này của việc nằm sấp khi ngủ, bạn nên cố gắng hình thành tư thế ngủ lành mạnh để bảo vệ sức khỏe chính mình.