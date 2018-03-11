Bí quyết giúp phụ nữ Nhật giảm mỡ thừa nhanh chóng, luôn sở hữu vòng bụng phẳng lì

Luyện tập 11/03/2018 18:16

Để giảm mỡ bụng và nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, phụ nữ Nhật thường xuyên áp dụng bài tập thể dục hô hấp mỗi ngày. Đây là phương pháp cổ truyền giúp giữ dáng, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Bài tập thể dục hô hấp là phương pháp đã được phụ nữ Nhật áp dụng từ xa xưa trong việc giữ dáng. Chỉ với việc hít thở tưởng chừng bình thường nhưng nếu thực hiện đúng cách có thể giúp tinh thần phấn chấn, sức khỏe tăng cường và giảm mỡ bụng hiệu quả.

Theo các nghiên cứu, bài tập hít thở là một trong những cách tốt nhất để giảm mỡ thừa tích tụ ở vòng eo. Nguyên nhân là khi hít thở sâu, lượng oxy sẽ tiếp cận nhiều hơn đến các tế bào, hỗ trợ phân hủy mỡ thừa thành carbon và nước. Chính vì vậy, càng hít thở thì càng nhiều carbon và nước được đào thải ra khỏi cơ thể, kết quả là bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn.

Bí quyết giúp phụ nữ Nhật giảm mỡ thừa nhanh chóng, luôn sở hữu vòng bụng phẳng lì - Ảnh 1
Thực hiện bài tập hít thở mỗi ngày sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, thường xuyên luyện tập phương pháp này còn giúp tăng cường oxy cho cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tạo năng lượng cho cơ thể đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn. Thở đúng cách là bí quyết để duy trì một cơ thể cân đối dài lâu.

Dưới đây là phương pháp giúp phụ nữ Nhật luôn sở hữu vòng vụng phẳng lì, săn chắc:

Bí quyết giảm mỡ bụng của người Nhật

Bài tập 1:

Bạn đứng thẳng trên sàn với tư thế chân trước chân sau, trọng tâm hơi đổ về phía chân sau, mông thắt chặt. Từ từ hít thở bằng mũi thật chậm và sâu trong khoảng 3 giây, đồng thời vươn hai tay lên cao. Sau đó nhẹ nhàng hạ tay xuống và mở miệng thở ra thật chậm trong 7 giây.

Điều quan trọng và khó nhất ở bài tập này là dù không còn hơi nhưng bạn vẫn phải tiếp tục thở ra đến hết thời gian. Thực hiện liên tục 6 lần hít thở như vậy khoảng 1 phút. Kiên trì áp dụng mỗi ngày khoảng 3-5 lần, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà nó mang lại.

Bí quyết giúp phụ nữ Nhật giảm mỡ thừa nhanh chóng, luôn sở hữu vòng bụng phẳng lì - Ảnh 2
Bài tập hít thở này rất dễ thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2:

Bạn tiếp tục đứng trên sàn với tư thế thẳng lưng, thắt chặt cơ mông. Đặt một tay ở bụng dưới, một tay đặt ở phía sau, phần dưới thắt lưng để giữ cho cơ thể luôn thẳng. Bắt đầu hóp bụng chặt, từ từ hít vào bằng mũi trong 3 giây sau đó thở ra bằng miệng thật chậm trong 7 giây, cố gắng thắt chặt cơ bụng. Thực hiện bài tập này liên tục 6 lần, mỗi ngày áp dụng khoảng 3-5 lượt như vậy để giúp quá trình loại bỏ mỡ thừa diễn ra nhanh hơn.

Trên đây là bí quyết giảm mỡ bụng bằng phương pháp cổ truyền của người Nhật. Mỗi ngày, bạn chỉ cần dành vài phút để luyện tập và có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nới. Tuy nhiên, để bài tập đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên thực hiện vào sáng sớm.

Bí quyết giúp phụ nữ Nhật giảm mỡ thừa nhanh chóng, luôn sở hữu vòng bụng phẳng lì - Ảnh 3
Thường xuyên luyện tập phương pháp này không chỉ giúp giảm mỡ thừa mà còn tăng cướng sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc với bí quyết đơn giản này nhé!

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Dưới đây là một số lời khuyên tuyệt vời có thể giúp bạn dễ dàng có vòng eo thon, đẹp mà vẫn khỏe mạnh.

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