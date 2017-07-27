Bật mí thực đơn khoa học giảm cân 1 tuần 6 kg là chuyện nhỏ

Trước khi bắt tay vào kế hoạch giảm cân thì các chị em cần thanh lọc cơ thể bằng cách uống nhiều nước mỗi ngày. Nước là nguồn năng lượng chính cho cả ngày, thúc đẩy sự trao đổi chất và loại bỏ những độc tố ra khỏi cơ thể.

Hiện nay trên thị trường làm đẹp giảm cân có nhiều cách, nhưng các chị em cần phải cân nhắc thật kĩ để lựa chọn phương pháp nào là phù hợp với mình nhất, như vậy, vừa an toàn cho cơ thể lại có thể thay đổi chỉ số cân nặng nhanh chóng, giúp phái đẹp sở hữu được thân hình thon gọn, quyến rũ trong thời gian nhanh nhất.

Do đó, bạn cần uống đủ từ 6 - 8 ly nước/ngày, cơ thể sẽ nhanh chóng thích nghi với sự điều chỉnh đổi chế độ dinh dưỡng mới, giảm căng thẳng, giữ thăng bằng cho cơ thể.

Thực đơn giảm cân 1 tuần 6 kg nhanh cho phái đẹp

Ăn chay là một trong những cách giảm cân hiệu quả an toàn cho phái đẹp. Cách này luôn mang lại cảm giác ngon miệng, giảm thiểu được sự chán nản, bỏ ngang lộ trình giảm cân. Chính vì thế, phần lớn các chị em đều hài hòng về hiệu quả của cách giảm cân này.

Ngày 1: Ăn hoa quả.

Các chị em hãy ăn các loại trái cây như: dưa hấu, chanh, cam, táo, lựu, dâu tây... loại trừ: nho, chuối, vải, xoài. Đây là bước khởi đầu đơn giản cho những ngày giảm cân tiếp theo.

Hoa quả là nguồn dinh dưỡng cho bạn trong quá trình ăn chay giảm cân 1 tuần 6 kg này, nên bạn cần đảm bảo không ăn gì thêm ngoài trái cây, để quá trình giảm cân thành công như mong muốn.

Ngày 2: Ăn rau củ bổ sung chất xơ cho cơ thể

Ngày thứ 2 bạn hãy bổ sung chất xơ cho cơ thể bằng rau, củ. Bạn có thể ăn rau luộc hoặc rau sống và thêm mật ong pha với trà xanh, kích thích hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn. Đồng thời, cung cấp đầy đủ dưỡng chất và carbohydrate cho cơ thể họat động cả ngày.

Ngày 3: Vừa ăn hoa quả vừa ăn rau xanh

Ngày thứ 3 cơ thể bạn đã nhận được đầy đủ carbohydrate cung cấp từ ngày thứ 2 nên có thể ăn nhiều trái cây và uống nhiều nước. Tuy nhiên, bạn cần phải tránh ăn khoai tây và có suy nghĩ tích cực về việc giảm cân, đầu óc sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, như vậy sẽ có được kết quả giảm cân nhanh chóng.

Ngày thứ 4: Ăn chuối và uống sữa

Chuối như một nguồn cung cấp kali và natri cho cơ thể, tạo cảm giác no cả ngày mà không đòi hỏi ăn nhiều nhưng vẫn đủ năng lượng.

Ngày thứ 4 bạn nên ăn 6 quả chuối, uống 4 cốc sữa tươi và một chén canh súp cho mỗi bữa ăn.

Ngày 5: Ăn cà chua vừa có tác dụng giảm cân lại làm đẹp da

Cà chua là một trong những nguyên liệu giúp giảm cân 1 tuần 6 kg đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình thực hiện giảm cân. Bởi vì, bắt đầu từ ngày thứ 5 bạn sẽ trở lại với thói quen ăn uống bình thường từ các loại trái cây và rau quả.

Thực đơn của ngày thứ 5:

1 chén cơm nhỏ.

Cà chua.

Giá đỗ.

Đậu nành.

Trong ngày thứ 5, bạn có thể ăn tối đa 6 quả cà chua, 1 chén cơm và uống thêm 2 cốc nước. Cà chua giúp loại bỏ tối đa các loại mỡ thừa trong cơ thể mộ cách an toàn.

Ngày thứ 6: Rau và cơm

Thực đơn cho ngày thứ 6 có sự khác biệt hơn so với 5 ngày trước, để tạo cảm giác mới cho dạ dày, thích ứng dần để quay lại với chế độ ăn thường ngày.

1 chén cơm

Canh bí đao.

Phô mai

Rau xanh (trừ cà chua).

Canh bí đao có nhiều nước sẽ giúp bạn no lâu, rau sẽ cung cấp vitamin và chất xơ cho cơ thể. Đến ngày thứ 6 thì bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi về cân nặng của mình và hài lòng với kết quả đạt được.

Ngày 7: Uống nước ép hoa quả, cơm và rau.

Đây là ngày cuối cùng trong quá trình giảm cân 1 tuần 6 kg, bạn sẽ thấy vòng 2 thon gọn, săn chắc, cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái, tự tin hơn về ngoại hình của mình.

Thực đơn của ngày 7:

Nước ép trái cây tươi.

Một chén cơm.

Rau quả khác.

Hiệu quả đạt được sau khi thực hiện kế hoạch giảm cân 1 tuần 6 kg