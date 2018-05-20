Bắp chân to đến mấy cũng thon gọn nhanh chóng nhờ những bí quyết cực đơn giản này

Luyện tập 20/05/2018 13:09

Bắp chân to, kém thon gọn khiến bạn tự ti và ngại ngần khi diện những chiếc váy ngắn hay quần short ngày hè. Hãy thử áp dụng những bí quyết dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu đôi chân săn chắc đầy quyến rũ.

Đôi chân to và đầy mỡ thừa luôn là vấn đề khiến bạn bận tâm. Yếu tố di truyền không phải là nguyên nhân duy nhất khiến bắp chân của bạn trở nên thô kệch. Chế độ ăn uống, sinh hoạt và luyện tập cũng là những yếu tố hàng đầu khiến bạn sở hữu một đôi chân to và kém thon gọn.

Thay vì chấp nhận nhược điểm cơ thể này, bạn có thể giảm mỡ bắp chân nhanh chóng chỉ với những bí quyết cực đơn giản như ngâm chân, mát xa chân, kiễng chân… mỗi ngày.

Dưới đây là những bí quyết thu nhỏ bắp chân tự nhiên cực đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà:

Bí quyết giúp bắp chân thon gọn tự nhiên

Tập kiễng chân mọi lúc mọi nơi

Đây là bí quyết vô cùng đơn giản giúp bạn nhanh chóng sở hữu đôi chân thon gọn mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức. Bạn có thể thực hiện động tác kiễng chân mọi lúc mọi nơi, khi ở nhà hoặc tận dụng giờ giải lao ở nơi làm việc.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn đứng thẳng, vươn 2 tay lên cao, kiễng chân cao hết mức có thể, giữ đầu gối thẳng rồi giữ lâu nhất có thể. Thực hiện liên tục trong ngày sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa bắp chân nhanh chóng.

Bắp chân to đến mấy cũng thon gọn nhanh chóng nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 1
Động tác kiễng chân giúp giảm mỡ bắp chân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Mát xa bắp chân 10 phút mỗi ngày

Bạn nên dành 10 phút mỗi ngày trước khi đi ngủ để mát xa đôi chân, đây là cách làm nhỏ bắp chân rất hiệu quả, đồng thời giúp bạn ngủ ngon hơn.

Bạn có thể kết hợp những động tác mát xa này với tinh dầu hoặc kem dưỡng da để bắp chân thon gọn hơn. Đổ tinh dầu ra lòng bàn tay, xoa nhẹ để làm nóng rồi mát xa vùng đùi và bắp chân theo chiều kim đồng hồ từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới liên tục trong 10 phút. Kiên trì áp dụng mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.

Bắp chân to đến mấy cũng thon gọn nhanh chóng nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 2
Thường xuyên mát xa chân sẽ giúp bắp chân thon gọn nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập gác chân

Không chỉ giúp bắp chân thon gọn, bài tập gác chân lên tường này còn mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Mỗi ngày, bạn chỉ cần dành vài phút để nằm gác chân lên tường, cố gắng giữ chân thẳng sẽ giúp giảm béo bắp chân nhanh chóng.

Thường xuyên thực hiện bài tập này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu một đôi chân thon thả.

Ngâm chân với giấm hoặc nước muối biển pha loãng

Bạn chuẩn bị sẵn 1 thau nước ấm, pha vào một ít muối biển hoặc giấm rồi ngâm chân trong khoảng 15 phút để thư giãn. Lưu ý là mực nước lúc ngâm chân phải cao đến gối.

Phương pháp này sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và làm bắp chân trở nên thon gọn hơn. Thực hiện ngâm chân trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn.

Bắp chân to đến mấy cũng thon gọn nhanh chóng nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 3
Ngâm chân vừa giúp thư giãn vừa giúp đôi chân săn chắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây, bạn có thể tự tin diện những chiếc quần short cá tính hay đầm ngắn trẻ trung mà chẳng còn lo ngại bắp chân to, kém xinh nữa nhờ những bí quyết cực đơn giản trên. Chúc bạn thành công nhé!

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