Bài tập yoga siêu đơn giản này có tác dụng gì mà chị em khắp thế giới ‘thi nhau’ luyện tập mỗi tối

Luyện tập 08/04/2018 15:25

Chỉ cần dành 5 phút mỗi tối thực hiện bài tập yoga siêu đơn giản này, chị em sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn cùng một sức khỏe dẻo dai bất chấp tuổi tác.

Những bài tập yoga không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn có khả năng cải thiện làn da và vóc dáng cho chị em. Ngoài ra, bạn có thể luyện tập yoga mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là với những chị em bận rộn không có thời gian đến phòng tập.

Trong yoga có một động tác vô cùng nổi tiếng có tên là Legs up The Wall (dựa chân vào tường), bài tập này vô cùng đơn giản và đã được rất nhiều người áp dụng. Thậm chí động tác này còn lan tỏa từ châu Á sang châu Âu và được các chị em rất yêu thích.

Bài tập yoga siêu đơn giản này có tác dụng gì mà chị em khắp thế giới ‘thi nhau’ luyện tập mỗi tối - Ảnh 1
Bài tập yoga dựa chân vào tường này rất đơn giản, bạn có thể luyện tập mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với việc đặt chân lên tường nhưng động tác này có thể giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ vùng xương chậu và thắt lưng hiệu quả. Bên cạnh đó, bài tập đơn giản này còn giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn.

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời khác của bài tập yoga này:

Tác dụng của bài tập yoga dựa chân vào tượng

Cải thiện hệ miễn dịch

Bài tập này có tác dụng kích thích hệ thống bạch huyết, từ đó hỗ trợ loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giúp tăng cường miễn dịch.

Giảm căng thẳng

Khi căng thẳng hoặc stress, bạn có thể thực hiện bài tập này để thư giãn. Động tác dựa chân vào tường sẽ giúp hệ thần kinh được “nghỉ ngơi”.

Bài tập yoga siêu đơn giản này có tác dụng gì mà chị em khắp thế giới ‘thi nhau’ luyện tập mỗi tối - Ảnh 2
Những tác dụng 'thần kỳ' của bài tập này sẽ khiến bạn kinh ngạc đấy! - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Thường xuyên duy trì bài tập này sẽ giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể, đồng thời giúp các dịch thể lưu thông dễ dàng, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Giảm đau mỏi cơ

Nếu công việc của bạn thường xuyên phải đứng liên tục hàng giờ liền thì mỗi tối, bạn hãy dành vài phút để thực hiện bài tập yoga siêu đơn giản này nhé. Động tác dựa chân vào tường sẽ giúp cơ chân được thư giãn, giúp vùng hông trở nên thoải mái hơn, đồng thời giảm thiểu hiệu quả triệu chứng sưng phù chân.

Hướng dẫn thực hiện bài tập yoga dựa chân vào tường

Cách thực hiện bài tập này vô cùng đơn giản:

Đầu tiên, bạn trải một tấm thảm hoặc chăn trên nền nhà gần sát tường. Sau đó nằm thẳng người xuống thảm, gần sát với phía bức tường. Giơ hai chân lên cao giống như trồng cây chuối sao cho phần mông và gót chân đều dựa sát vào tường.

Khi mới luyện tập, phần cơ thể của bạn có thể cứng và khó duỗi thẳng chân, bạn có thể dùng gối mềm kê dưới mông để hỗ trợ. Cố gắng giữ chân thẳng đứng để bài tập phát huy hết hiệu quả của nó.

Bài tập yoga siêu đơn giản này có tác dụng gì mà chị em khắp thế giới ‘thi nhau’ luyện tập mỗi tối - Ảnh 3
Bạn có thể lót thêm gối hoặc chăn mềm phía dưới mông - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nằm thư giãn như vậy khoảng 5 phút, duy trì nhịp thở chậm rãi và đều đặn. Tốt nhất bạn nên thực hiện động tác này trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy, tránh tập sau khi ăn khoảng 30 phút.

Lưu ý: Khi hạ chân xuống, bạn nên co chân, gập đầu gối lại rồi thực hiện động tác như đang ôm chặt đầu gối, sau đó thả lỏng và nằm nghiêng một lát trước khi ngồi dậy.

Bài tập yoga này rất đơn giản phải không nào? Hãy thử luyện tập ngay từ hôm nay và bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời của nó đấy!

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