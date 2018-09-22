Hướng dẫn cách làm lồng đèn trung thu bằng giấy cho con chơi

Hướng dẫn chi tiết cách làm lồng đèn trung thu tại nhà như sau:

Với những nguyên liệu đơn giản và cách thực hiện nhanh chóng, chiếc lồng đèn tự chế vô cùng đẹp mắt với những hình dáng như ngôi sao, hình con gà, con cá,…sẽ là cách giúp con trẻ có một mùa trung thu trọn vẹn và thật hạnh phúc. Đây cũng là cách hay giúp bạn thể hiện tình yêu thương với con một cách trọn vẹn

Cách làm lồng đèn trung thu bằng giấy nhanh chóng với thành phẩm rất đẹp mắt

Bước 1: Bạn chuẩn bị một tờ giấy màu, sau đó gập đôi theo chiều dài tấm giấy sao cho các mép giấy trùng nhau và thật ngay ngắn.

Bước 2: Dùng kéo cắt tờ giấy gập đôi lại với những khoảng cách từ 1-1,5cm. Lưu ý: cắt các khoảng đều nhau để có thể giúp tạo độ nét cho chiếc lồng đèn hơn.

Bước 3: Mở rộng tấm giấy gập này ra và bắt đầu trang trí theo sở thích. Sau đó, cuộn tròn lại theo chiều ngang để tạo thành lồng đèn.

Bước 4: Dùng ghim kẹp ở hai đầu chiếc lồng đèn. Sau đó, dùng keo dán lại cho thật chặt.

Tiếp theo, bạn tạo tay cầm lồng đèn. Dùng một tờ giấy màu cứng khác có độ dài khoảng 15cm dán vòng cung vào một đầu của chiếc lồng đèn.

Hoặc bạn cũng có thể đục hai lỗ hai bên đối diện nhau ở phần viền dưới và viền trên rồi luồn dây để làm quai. Bạn cũng có thể xỏ dây trực tiếp ở viền trên của chiếc lồng đèn.

Lồng đèn xinh xắn được làm bằng giấy

Vậy là với các bước đơn giản trên là bạn đã thực hiện xong cách làm đèn trung thu bằng giấy. Thành phẩm tạo ra vô cùng xinh xắn và đẹp mắt

Một số cách tự làm đèn lồng tại nhà với nguyên liệu khác:

Đèn lồng thủy tinh

Dụng cụ cần chuẩn bị:

1 chiếc lọ thủy tinh

Vài tấm giấy màu hình chữ nhật

Bút, thước, băng keo trong,keo dán

1 đoạn dây kẽm

1 đoạn dây len dài

Cây nến nhỏ

Cách thực hiện như sau:

Đèn lồng thủy tinh

Bước 1: Gấp đôi tấm giấy hình chữ nhật.

Bước 2: Dùng thước để kẻ các đường thẳng song song. Sau đó, lấy kéo cắt các đường này. Lưu ý chừa lại phần mép giấy khoảng 2cm.

Bước 3: Ướm tấm giấy vào chiếc lọ thủy tinh thử có vừa không. Căn chỉnh và dán mép. Để đèn dính chặt với chiếc lọ, bạn dán cả ở phần viền trên và viền dưới.

Bước 4: Để làm quai cầm, bạn dùng dây kẽm quấn quanh miệng lọ thủy tinh thật chặt theo các đường kẻ của miệng lọ. Để chắc chắn hơn, bạn có thể quấn thêm dây len lên chiếc quai kẽm này.

Bước 5: Khi chơi đèn, bạn thắp nến trong lọ thủy tinh.

Đèn lồng bằng lon bia

Dụng cụ cần chuẩn bị:

1 vỏ lon bia

1 vài cây nến nhỏ

Dao nhọn, kéo sắc, bút chì

Cách làm:

Cách làm đèn lồng bằng lon bia

Bước 1: Phần nắp trên của lon bia bạn dốc thẳng xuống nền gạch và mài mòn nắp để nó tách khỏi lon.

Bước 2: Kẻ sẵn các đường song song quanh mặt vỏ lon và dùng dao nhọn mổ theo những đường thẳng vừa vẽ. Hoặc bạn cũng có thể mổ đường dao trước rồi mới lấy kéo cắt đến phần miệng lon. Lưu ý chừa lại khoảng 2cm.

Bước 3: Ép lon thấp xuống. Lúc này, các đường cắt sẽ phồng ra và tạo dáng hình lồng đèn đẹp mắt. Để đẹp mắt hơn, bạn có thể dùng sơn trang trí hoặc có thể để vậy.

Bước 4: Dùng dây kẽm xỏ vào phần viền trên của đèn lon và quấn dây len để dễ cầm nắm.

Bước 5: Khi sử dụng, bạn thắp nến vào đèn lồng.

Hi vọng cách làm làm đèn trung bằng giấy vừa chia sẻ trên sẽ giúp bạn mang lại cho bé một món quà thật đặc biệt trong Tết trung thu năm nay.