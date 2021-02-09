Trang trí tết tại nhà sao cho đẹp mắt để khi họ hàng, bạn bè đến thăm không chỉ thấy nhà cửa tươm tất mà còn gây ấn tượng với họ là điều mà rất nhiều người chú trọng đến, mong nhận được nhiều lời khen ngày tết.

Làm thế nào để trang trí tết 2021 vừa đậm nét truyền thống nhưng không quá đơn điệu? Nếu bạn đang đau đầu vì không biết trang trí tết kiểu gì độc đáo, thì những gợi ý ngay tại bài viết này, sẽ là nguồn cảm hứng để bạn có thêm những những ý tưởng hay ho, giúp tăng thêm không khí vào dịp tết Tân Sửu 2021 mà ai nhìn cũng phải trầm trồ về độ khéo tay của bạn đấy!

Bên cạnh đó, đây còn là dịp các thành viên thêm thắt chặt tình cảm khi cùng nhau trang trí không gian làm việc, không gian sống thêm sắc sắc xuân.

Nói về trang trí tết 2021 tại nhà, bạn có thể tìm được rất nhiều gợi ý, tuy nhiên điều quan trọng là bạn nên tập trung theo một phong cách hay màu chủ đạo, tránh việc trang trí quá nhiều dẫn đến rối mắt sẽ mất đi vẻ đẹp mà bạn cất công chuẩn bị.

Đèn lồng đỏ

Đối với người Việt, trang trí tết cổ truyền có rất nhiều nơi treo đèn lồng đỏ. Đây là một nét văn hoá có từ lâu đời.

Với quan niệm rằng, mỗi khi tết đến xuân về treo đèn lồng đỏ không chỉ tăng thêm phần rực rỡ, tượng trưng cho may mắn mà còn giúp gia chủ xua đuổi ma quỷ, đem lại bình yên, hạnh phúc suốt 1 năm.

Treo lồng đèn đỏ với hy vọng cả năm nhiều may mắn

Bạn có thể trang trí đèn lồng đỏ ở trước sân, hiên nhà hay chọn những kiểu dáng lồng đèn nhỏ để trang trí cùng hoa mai, hoa đào cũng rất ấn tượng.

Hoa mai, hoa đào

Ngày tết, không thể nào thiếu vẻ đẹp đặc trưng của hoa mai, hoa đào. Tuỳ theo văn hóa vùng miền và sở thích của gia chủ, có nhà chọn chưng mai, có nhà lại chưng đào.

Nhưng bạn cần xem xét không gian nhà mình, để chọn được loại cây phù hợp.

Ví dụ nếu như phòng khách có diện tích nhỏ, bạn không nên chọn cây quá to, có thể chọn những chậu cây nhỏ, hoặc chưng cành hoa để hạn chế chiếm diện tích, khiến cho bầu không khí ngột ngạt khi có quá nhiều khách đến thăm nhà.

Ngày tết không thể thiếu mai đào khoe sắc

Ngoài hoa mai, hoa đào thật, nếu bạn khéo tay một chút có thể tranh thủ thời gian học cách làm hoa mai, cách làm hoa đào từ những vật liệu độc đáo để trang trí không gian nhà mình nhất định sẽ vô cùng đặc biệt.

Bên cạnh đó, để tạo thêm không gian ấn tượng, bạn có thể chọn thêm những loại hoa có màu sắc tươi tắn như màu đỏ, hồng, cam... Tuy nhiên nếu bạn chú trọng về phong thuỷ thì có thể chọn màu sắc may mắn cho gia chủ để mong cả năm sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Thêm một lưu ý nữa, nếu có hoa mai, hoa đào làm chủ đạo thì những loại hoa trang trí phụ không nên trưng bày quá nhiều sẽ làm rối không gian nhà bạn đấy.

Trang trí với câu đối

Ngày tết, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh ông đồ và câu đối tết, đây là truyền thông có từ lâu đời của người Việt bao gồm rước chữ, thờ chữ, xin chữ, chơi chữ.

Việc treo câu đối tết trong nhà không chỉ giúp không gian tràn ngập sắc xuân mà đây còn mang ý nghĩa thiêng liêng, nhất là đối với gia đình truyền thống.

Sẽ càng ý nghĩa hơn nếu bạn xin chữ với những nguyện vọng như tài lộc, sức khỏe... về treo trong nhà để sang năm mới tràn đầy hy vọng và may mắn theo đúng ước nguyện.

Trang trí tường và bàn phòng khách

Nếu bạn là người bận rộn, không có nhiều thời gian với đồ trang trí tết tự làm như hoa mai handmade, tự làm cây kim tiền, viết câu đối tết thì chọn decal dán tường sẽ đơn giản hoá mọi vấn đề, nhưng vẫn đảm bảo sắc xuân tràn ngập khắp gian phòng.

Một gợi ý về decal dán tường có thể chọn màu đỏ - màu sắc đặc trưng ngày tết, hình con giáp cũng rất nhiều kiểu dáng đẹp, hay tranh treo tường cũng là một sự lựa chọn của nhiều gia đình.

Ngoài ra, bàn trà phòng khách cũng là nơi cần chú trọng, bởi đây là nơi tiếp đãi gia đình, người thân, bạn bè và cả những vị khách quan trọng.

Gợi ý cách trang trí phòng khách ngày tết đẹp

Bạn có thể thay đổi vỏ gối sô pha thành những màu sắc tươi tắn hay có hoa văn đặc trưng của tết cổ truyền như lân, rồng, tranh Đông Hồ, hay là hình con trâu biểu tượng của năm 2021

Đặc biệt nhất là cách bày trí bộ ấm trà, khay bánh mứt tiếp khách phải thật hấp dẫn, luôn sạch sẽ thể hiện sự hiếu khách và tôn trọng mọi người của gia chủ.

Bên cạnh đó, trên bàn trà đặt thêm cây trang trí hoặc các loại hoa yêu thích của gia đình để thêm phần đẹp mắt.

Trang trí tiểu cảnh

Nếu bạn có thời gian hơn, thì một gợi ý trang trí tết độc lạ ít đụng hàng là tạo một tiểu cảnh nhỏ ngày tết, để mọi người có thể chiêm ngưỡng và “check-in” với không gian ngập tràn sắc xuân.

Tiểu cảnh ngày tết có thể là sự kết hợp giữa hoa, tràng pháo, câu đối, mô hình bánh chưng, bánh tét, dưa hấu đỏ, lân sư rồng... để tái hiện lại không khí ngày tết trong cùng một không gian nhỏ.

Trang trí tết tiểu cảnh là một ý tưởng mới mẻ ngày tết

Trang trí tết mầm non đối với nhà có nhiều bé nhỏ cũng là gợi ý đáng cân nhắc, không chỉ khiến các bé thích thú hơn mà còn có thể tái hiện lại cảnh tết xưa và kể cho các bé nghe về ngày tết truyền thống lúc nhỏ bạn đã từng trải qua, chắc chắn sẽ khiến mọi người thêm phần hứng khởi.

Nếu bạn yêu thích sự độc đáo và một chút khác biệt để làm mới không gian nhà mình thì tiểu cảnh kết hợp cùng tre nứa chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên về độ sáng tạo của bạn.

Đây cũng là cảm hứng cho rất nhiều studio chụp ảnh với phong cách tết truyền thống, bởi tre, nứa, nón lá là nét đẹp truyền thống vô cùng mộc mạc của người Việt, sẽ là một dịp gợi nhớ về ngày tết xưa trong ký ức của nhiều người.

Gợi ý trang trí tết tại văn phòng

Không chỉ ngôi nhà thân yêu mới cần trang trí tết để tăng thêm không khí, mà đối với những người làm việc văn phòng cũng rất chú trọng đến việc “decor” không gian ngày tết để thêm phần hứng khởi và nâng cao tinh thần làm việc hiệu quả.

Trang trí tết văn phòng, không chỉ tạo nguồn cảm hứng mà đối với nhiều người còn là phong thuỷ hút tài lộc, mong muốn cả năm tiền tài và thăng tiến.

Một gợi ý đơn giản cho bạn đó là trên bàn làm việc, bạn có thể đặt những cây may mắn như phát tài, cây trường sinh, cây kim tiền, cây hoa trạng nguyên đỏ... hay để tăng thêm không khí thì một chậu mai giả kèm theo dây trang trí ngày tết sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho bạn.

Bên cạnh đó, mèo thần tài được xem là biểu tượng may mắn của Nhật Bản hoặc đồng tiền vàng, dây tết đỏ... cũng là một gợi ý đáng cân nhắc.

Gợi ý cách trang trí văn phòng làm việc ngày tết

Ngoài bàn làm việc, không thể bỏ qua việc trang trí cả văn phòng cùng nhau. Nếu bạn được giao nhiệm vụ trang trí tết cùng nhóm thì một gợi ý đơn giản đó là lựa chọn decal dán kính câu đối tết, hình hoa mai hay con giáp – năm Tân Sửu 2021 mang đậm nét tết cổ truyền.

Nếu có thời gian hơn không thể nào thiếu những chậu hoa mai, hoa đào hay cây quất... một đặc trưng quen thuộc của tết Việt.

Hoa trang trí có thể là cây thật hoặc cây giả, nhưng nếu được "tô điểm" thêm nhiều phụ kiện nhỏ xinh, đèn led đầy sắc màu, phông bao lì xì... chắc chắn sẽ tạo nên một nguồn sinh khí cho cả văn phòng khởi sắc để mở đầu một năm an nhiên và phát tài.

Hy vọng, qua bài viết này đã giúp bạn có thêm những gợi ý trang trí tết 2021 thu hút nhất. Tùy theo sở thích của từng người, bạn có thể chọn những phong cách độc đáo cho riêng mình.