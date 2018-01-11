Vòng 1 tăng size 'vù vù' lên 90cm nhờ ăn 5 loại quả rẻ tiền này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/01/2018 17:03

Chỉ cần ăn 5 loại quả dưới đây mỗi ngày, kích thước vòng 1 của bạn sẽ tăng từ 60 lên 90 cm trong vòng 1 tháng.

Không cần uống thuốc, phẫu thuật thẩm mỹ, thói quen ăn các loại quả dưới đây mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu vòng ngực đầy đặn, quyến rũ. Vì các loại quả này có tác dụng tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng, thậm chí là tăng từ 60 lên 90 cm chỉ trong vòng 1 tháng.

Loại quả giúp tăng size vòng 1 lên 90 cm

1. Đu đủ

Trong các loại trái cây, đu đủ được xem là “thần dược” giúp phái đẹp sở hữu vòng ngực căng đầy, quyến rũ. Việc ăn đu đủ mỗi ngày sẽ làm tăng nội tiết tố nữ, không chỉ giúp vòng 1 tăng kích thước nhanh chóng mà còn nuôi dưỡng làn da căng mướt, trắng mịn từ sâu bên trong.

Vòng 1 tăng size 'vù vù' lên 90cm nhờ ăn 5 loại quả rẻ tiền này mỗi ngày - Ảnh 1
Nguồn dưỡng chất trong đu đủ giúp size vòng 1 tăng lên 90 cm nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, đu đủ còn chứa hàm lượng lớn vitamin A, B,C cùng nhiều dưỡng chất giúp vòng 1 không chỉ tăng size mà còn căng tròn, gợi cảm.

2. Chuối

Chuối là loại quả chứa nguồn dưỡng chất rất đa dạng, trong đó có nhóm khoáng chất, vitamin hỗ trợ tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng.

Nguồn dưỡng chất trong loại quả này còn ngăn ngừa lão hóa hiệu quả giúp da vùng ngực không chảy xệ, nhăn nheo kém sắc. Đồng thời, chất chống oxy hóa trong chuối giúp da tươi trẻ, trắng mịn.

Vòng 1 tăng size 'vù vù' lên 90cm nhờ ăn 5 loại quả rẻ tiền này mỗi ngày - Ảnh 2
Ngoài việc giúp tăng size vòng 1 lên 90 cm, ăn chuối còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

3. Lượu đỏ

Lượu được mệnh danh là “thuốc tiên” trong việc tăng size vòng 1 của phụ nữ. Dù sở hữu vòng 1 khiêm tốn nhưng khi ăn loại quả này mỗi ngày, sau 1 tháng, size ngực sẽ tăng nhanh lên 90 cm. Ngoài ra, lượu còn chứa dưỡng chất có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư vú.

Vòng 1 tăng size 'vù vù' lên 90cm nhờ ăn 5 loại quả rẻ tiền này mỗi ngày - Ảnh 3
Ăn lượu đỏ là phương pháp tự nhiên giúp tăng size vòng 1 và ngăn ngừa ung thư vú - Ảnh: Internet

4. Táo

Để tăng size vòng 1 từ 60 lên 90 cm nhanh chóng, mỗi buổi sáng, bạn hãy ăn 1 quả táo và uống 1 ly sữa tươi. Loại quả này rất giàu vitamin, dưỡng chất, đặc biệt là carbohydrate với khả năng cải thiện kích thước vòng ngực hữu hiệu.

Vòng 1 tăng size 'vù vù' lên 90cm nhờ ăn 5 loại quả rẻ tiền này mỗi ngày - Ảnh 4
Thói quen ăn táo mỗi ngày không chỉ giúp tăng size vòng 1 mà còn giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

5. Dâu tây

Giống như quả lượu đỏ, dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa, axit ellagic và phytoestrogen giúp vòng 1 tăng kích cỡ nhanh chóng, đồng thời tiêu hủy các tế bào gây nên ung thư vú. Do đó, nếu muốn sở hữu vòng 1 săn chắc, căng tròn và gợi cảm, hãy ăn 3 – 5 quả dâu tây mỗi ngày.

Vòng 1 tăng size 'vù vù' lên 90cm nhờ ăn 5 loại quả rẻ tiền này mỗi ngày - Ảnh 5
Muốn vòng 1 tăng size lên 90 cm nhanh chóng, an toàn, hãy ăn dâu tây mỗi ngày - Ảnh: Internet

Chỉ bằng cách bổ sung 5 loại quả quen thuộc trên vào thực đơn mỗi ngày, vòng 1 dù khiêm tốn đến mấy cũng tăng lên 90 cm một cách tự nhiên và an toàn. Bên cạnh đó, ăn nhiều các loại quả này còn giúp cải thiện làn da, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.  

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