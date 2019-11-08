Uống nước lá dứa giảm cân, có thật không?

Đặc biệt, khi chế biến, lá cây tỏa ra có mùi thơm như nếp hương, dễ chịu. Bạn có thể dễ dàng thấy lá dứa được sử dụng trong các món chè, nấu xôi, làm thạch hay nấu các loại bánh như bánh đúc, bánh da lợn, bánh ống... để tạo màu và tạo mùi tự nhiên.

Cây lá dứa (hay còn gọi là lá nếp) được trồng nhiều ở các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Khác với lá dứa lấy từ thân cây dứa, đây là một loại cây khác hoàn toàn, thuộc họ dứa dại, mọc thành bụi, lùm cao đến 1m, thân rộng 1-3 cm, chia nhánh. Lá cây lá dứa hình dài, hẹp và thẳng như lưỡi gươm. Mỗi lá dài khoảng 30-50 cm, rộng 3-4 cm, có rãnh ở giữa.

Điều trị cho những người thần kinh yếu

Lá nếp khi được giã nát hoặc xay lấy nước cốt, trộn chung với các loại nguyên liệu sẽ tạo nên màu xanh tự nhiên, mùi thơm dịu nhẹ. Không chỉ người Việt mà nhiều nước ở Đông Nam Á cũng sử dụng lá dứa rất thường xuyên trong ẩm thực, đặc biệt là Thái Lan.

Rửa sạch 3 miếng lá dứa, hãm với 3 bát nước sôi và uống 2 lần sáng, chiều đều đặn sẽ có tác dụng bồi bổ thần kinh.

Điều trị tăng huyết áp

Ngoài việc điều trị bệnh thần kinh yếu, lá dứa đun sôi với nước cũng được sử dụng để điều trị các vấn đề về huyết áp. Chỉ với 2 cốc mỗi ngày là đủ để đối phó với căn bệnh này.

Loại bỏ cảm giác lo lắng

Với những người hay lo lắng hoặc căng thẳng, người ta cũng dùng nước sắc của lá dứa dại với liều 2 lá dứa to sắc với một ly nước. Lá dứa hiệu quả trong việc làm dịu căng thẳng từ các chất tannin.

Điều trị đau nhức khớp và bệnh thấp khớp

3 lá dứa cùng một chén dầu dừa trộn cùng dầu bạch đàn giúp chữa đau nhức cơ bắp do thấp khớp, bằng cách xoa bóp và ngâm trong nước lá dứa ấm.

Cho cảm giác ngon miệng

Những người gầy gò do biếng ăn và không có cảm giác ngon miệng thì lá dứa có thể là một giải pháp. Đun sôi 2 miếng lá dứa uống trước khi ăn 30 phút thường xuyên có thể giúp bạn tăng sự thèm ăn.

Hiệu quả với tóc

Từ quan điểm về cái đẹp, lá dứa rất hữu ích để khắc phục những vấn đề về tóc. Một mớ lá dứa thơm (khoảng 7 lá) đun đến khi nước ngả màu xanh đậm (khoảng 1 bát đầy), để qua đêm, sau đó thêm nước cốt của 3 quả nhàu trộn thành hỗn hợp. Gội đầu 3 lần một tuần sẽ làm tóc đen bóng. Để loại bỏ gàu, ta dùng lá dứa xay rồi massage nhẹ nhàng trên da đầu, sau đó gội sạch.

2. Uống nước lá dứa có giảm cân không?

Uống nước lá dứa có tác dụng giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những tác dụng có lợi đối với sức khỏe, lá dứa còn có thể giúp bạn giảm cân cực kỳ an toàn. Các bạn có biết lá dứa có những công dụng giúp giảm cân như thế nào không:

Lá dứa có chứa enzym giúp xúc tiến tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình phân hủy mỡ trong thức ăn.

Ngoài ra lá dứa chứa chất giúp nhuận tràng tốt cho việc loại bỏ cặn bã cơ thể.

Uống nước lá dứa còn có công dụng giảm cảm giác thèm ăn.

Lá dứa có tác dụng hạ đường huyết, giảm lượng đường có trong máu.

*Uống nước lá dứa giảm cân thế nào cho đúng?

Cách giảm cân bằng lá dứa - Ảnh minh họa: Internet

Ít người biết được rằng lá dứa còn có nhiều công dụng đặc biệt đối với sức khỏe. Nếu ăn uống thường xuyên, đúng liều lượng, có thể còn tăng cường sức khỏe, giảm các triệu chứng xấu. Đặc biệt uống nước lá dứa còn giảm cân rất hiệu quả.

Bình thường các bạn chỉ cần uống nước lá dứa 20 – 30 phút trước khi ăn là đã có hiệu quả tốt cho việc giảm cân. Tuy nhiên nếu bạn muốn có thể dùng nước lá dứa dùng thay nước lọc hàng ngày.

3. Công thức giảm cân với lá dứa

Để nấu nước lá dứa giảm cân thì bạn cần chuẩn bị nguyên liệu hết sức đơn giản, như lá dứa, quả dứa còn nguyên lá, cần tây, đậu xanh… Uống thường xuyên nước lá dứa sẽ giúp bạn có thể giảm được 3-5 kg trong 1 tháng kiên trì sử dụng. Dưới đây là cách làm nước lá dứa giảm cân:

Nước lá dứa cần tây

Nước lá dứa cần tây giúp giảm cân, đào thải độc tố trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Cần tây: 1 mớ.

Lá dứa: 10 lá.

Quả dứa: 1/2 quả.

Thực hiện

Bước 1: Rau cần và lá dứa rửa sạch cắt khúc.

Bước 2: Quả dứa gọt sạch cắt mắt, cắt thành miếng nhỏ vừa phải.

Bước 3: Cho rau cần, lá dứa và quả dứa vào nồi và sắc đun lấy nước uống hằng ngày.

Bước 4: Bạn có thể sử dụng nước uống giảm cân lá dứa thay cho nước uống hằng ngày. Hoặc uống trước khi ăn 20-30 phút sẽ mang lại hiệu quả cao cho quá trình giảm cân.

Nước đậu xanh lá dứa giảm cân

Nước đậu xanh lá dứa giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Nước đậu xanh lá dứa không chỉ giúp thanh nhiệt giải độc mà còn giúp giảm cân rất hiệu quả.

Nguyên liệu

300gr đậu xanh

1 bó lá dứa

nước lọc

1/4 chén đường cát

Thực hiện

Bước 1: Đậu xem đem đãi sạch và nhặt bỏ những hạt hỏng. Ngâm đậu xanh với chút muối để từ 3 -4 tiếng, sau đó rửa lại cho thật sạch.

Bước 2: Lá dứa rửa sạch rồi bó lại.

Bước 3: Cho đậu xanh vào nồi, rồi đổ nước vào. Sau đó đun đến khi hạt đậu mềm, thi thoảng hớt bỏ bọt của nồi đậu.

Bước 4: Đổ đậu đã nấu vào máy xay, thêm đường và xay thật mịn, nếu cảm thấy đậu đặc thì có thể cho thêm nước để xay cùng.

Bước 5: Cho hỗn hợp đậu xanh đã xay vào nồi, tiếp tục đun sôi với lá dứa, vừa đun vừa khuấy đều.

Bước 6: Đun hỗn hợp trong vòng 10-15 phút nếm độ ngọt cho vừa khẩu vị. Sau đó bạn nhấc nồi ra khỏi bếp vớt bỏ lá dứa, đợi nguội cho vào bình thủy tinh sạch.

Sau khi hoàn thành món nước đậu xanh lá dứa bạn chỉ cần để nguội và bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

*Lưu ý: trong quá trình uống nước lá dứa giảm cân với đậu xanh các bạn không nên ăn vặt, không nên ăn nhiều đồ chiên xào dầu mỡ và uống nước lọc thay vì uống nước ngọt có gas.

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Nước trà xanh lá dứa

Uống nước trà xanh lá dứa mỗi ngày giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

2 gói trà xanh túi lọc

2 lá dứa

Thực hiện

Bước 1: Rửa sạch lá dứa, cắt bỏ gốc. Cắt lá dứa thành từng khúc ngắn, dùng tay vò nát lá để tiết ra nhiều hương thơm hơn.

Bước 2: Cho lá dứa, trà xanh túi lọc vào bình, rót nước sôi vào, đậy nắp lại khoảng 2 -3 phút là được. Với cách nấu nước lá dứa này bạn dùng nóng hay lạnh đều có hương vị rất dễ chịu.

*Lưu ý khi sử dụng trà lá dứa

Không nên để trà lá dứa quá lâu, nhất là qua đêm, khi đó nước trà sẽ bị xỉn màu và thành phần vitamin B, C có trong nước trà cũng bị phân hủy.

Uống trà thì không nên vội, bạn có thể uống trà ngay sau khi đun khoảng 5-10 phút nhưng tốt nhất nên uống trà hơi ấm nóng là thơm ngon và dễ uống nhất.

*Những lưu ý khi uống nước lá dứa giảm cân

Lá dứa có thể gây sảy thai nên đối với phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú tốt nhất không uống nước lá dứa giảm cân.

Nên kết hợp tập luyện thể dục thể thao để mang lại hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng giảm cân khuyên bạn nên dùng đủ từ 1,5 - 2 lít nước/ ngày. Kết hợp tập luyện mỗi ngày 15 - 30 phút và ăn nhiều rau xanh trái cây để thúc đẩy nhanh quá trình giảm cân thon dáng.

Việc uống nước lá dứa giảm cân không chỉ mang lại cho chúng ta một công dụng, mà song song với đó là những tác động cực kỳ tốt đối với sức khỏe nói chung. Hãy ghi nhớ những công thức chế biến nước lá dứa thơm ngon để luôn có một vóc dáng thon gọn và sức khỏe tốt nhé.