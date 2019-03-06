Lợi ích đầu tiên việc uống nước nóng mang đến là cải thiện tiêu hóa. Thói quen lành mạnh này còn làm giảm nghẹt mũi, căng thẳng, đồng thời thúc đẩy sức khỏe thực quản.

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời mà bạn có thể nhận về khi uống nước nóng mỗi ngày vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ.

Uống nước nóng với một chút mật ong và chanh cũng là một gợi ý tuyệt vời cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Uống nước nóng trước khi đi ngủ giữ cho cơ thể ngậm nước suốt đêm giúp thải độc tố rất hiệu quả. Bạn cũng có thể uống nước nóng khi bụng đói vào buổi sáng, điều này sẽ khởi động hệ thống tiêu hóa.

1. Cải thiện tiêu hóa

Uống nước nóng kích hoạt hệ đường ruột, cải thiện quá trình tiêu hóa. Thói quen này cũng mở rộng các mạch máu, tăng lưu lượng máu đến ruột, tăng cường tiêu hóa. Khi uống nước nóng sau bữa ăn, nhiệt độ sẽ nhũ hóa chất béo khiến chúng dễ tiêu hơn.

Uống nước nóng cực kỳ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

2. Làm giảm nghẹt mũi

Nước nóng có thể làm lỏng các xoang bị tắc, làm thông mũi rất hiệu quả. Điều này giảm thiểu các cơn đau đầu do xoang rất hiệu quả. Ngoài ra, uống nước nóng còn giảm cơn đau rát cổ họng.

Các loại nước nóng thêm gừng, bạc hà, chanh, mật ong có thể điều trị cảm cúm, cảm lạnh rất hiệu quả.

3. Làm giảm căng thẳng

Uống nước nóng sẽ tăng cường hoạt động của hệ thống thần kinh trung ương giúp giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Theo một nghiên cứu, uống 1 ly sữa nóng sẽ làm giảm cơn stress, uể oải ngay tức thì.

4. Giảm cân

Theo nghiên cứu, nước nóng sẽ ở lại dạ dày lâu hơn khiến cảm giác no kéo dài, ngăn chặn các cơn thèm ăn. Do đó, việc uống nước nóng trước bữa ăn là cách hạn chế lượng calo nạp vào tuyệt vời. Cuối cùng, sau thời gian ngắn, bạn sẽ giảm được một số cân nhất định.

Thói quen uống nước nóng trước bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

5. Cải thiện lưu thông máu

Nước nóng sẽ mở rộng các động mạch và tĩnh mạch, cho phép lưu thông máu trên khắp cơ thể tốt hơn. Điều này góp phần điều chỉnh mức huyết áp của mỗi người.

6. Giảm đau

Nhiều người thường sử dụng túi chườm nóng để giảm đau. Vì vậy, uống nước nóng có thể làm giảm cơn đau ở bên trong. Nhưng tốt nhất trong trường hợp này là bạn nên tìm đến bệnh viện để kiểm tra.

7. Giúp loại bỏ độc tố

Uống nước nóng làm tăng nhiệt độ bên trong cơ thể. Điều này kích hoạt hệ thống nội tiết và cơ thể sẽ bắt đầu đổ mồ hôi. Quá trình này có thể giúp loại bỏ độc tố ra ngoài.

Chất độc tích tụ có thể gia tăng tốc độ lão hóa, do đó, uống nước nóng là cách đẩy lùi dấu hiệu tuổi tác hữu hiệu.

Nước nóng tăng cường đào thải độc tố trong cơ thể. Điều này không chỉ thanh lọc cơ thể mà còn tốt cho làn da, vóc dáng - Ảnh: Internet

Chỉ cần duy trì thói quen uống nước nóng vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ hỗ trợ nhiều hoạt động bên trong cơ thể như tiêu hóa, lưu thông máu, đào thải độc tốt, đốt cháy năng lượng, giảm cân. Do đó, hãy tập cho bản thân thực hiện điều này mỗi ngày.