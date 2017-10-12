Trị mụn thịt quanh mắt bằng tía tô “thần thánh” giúp da mịn màng nhanh chóng

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/10/2017 14:46

Trị mụn thịt quanh mắt bằng tía tô là phương pháp dân gian mang lại hiệu quả cao nên nhiều chị em rỉ tai nhau thực hiện. Cách này giúp da “tống tiễn” mụn thịt đi nhanh chóng trong thời gian sớm nhất.

Trong đông y, lá tía tô được xem là “thần dược” dùng để điều trị nhiều chứng bệnh như cảm lạnh, đầy bụng, nôn ói. Đây còn là loại thảo dược quý dùng để an thai, giảm đau và trị hen suyễn. Loại lá này cũng có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin A, C và hàm lượng Ca, Fe, và P có tác dụng chăm sóc da trị mụn thịt hiệu quả. Chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì áp dụng, bạn sẽ thấy làn da quanh mắt trở nên mịn màng, hết sần sùi, mà quầng thâm mắt còn giảm rõ rệt.

Để trị mụn thịt quanh mắt bằng lá tía tô nhanh chóng, thấy được kết quả cải thiện trong thời gian nhanh nhất thì bạn hãy áp dụng ngay những phương pháp dưới đây nhé!

Trị mụn thịt quanh mắt bằng tía tô nguyên chất

 

Trị mụn thịt quanh mắt bằng tía tô nguyên chất
Trị mụn thịt quanh mắt bằng tía tô nguyên chất. Ảnh internet

Bạn hãy chuẩn bị 1-2 nắm lá tía tô, rồi sửa sạch. Sau đó cho thêm chút muối vào phần lá tía tô rồi xay nhuyễn. Vệ sinh da sạch sẽ rồi bạn đắp lá tía tô lên mụn thịt ở quanh vùng mắt. Để khoảng 20 phút, khi phần bã tía tô đã khô thì bạn gỡ ra và rửa sạch bằng nước.

Phần dưỡng chất trong lá tía tô sẽ ngấm trực tiếp vào da, giúp thanh lọc và ức chế sự phát triển collagen biến tính gây ra mụn thịt hiệu quả. Kiên trì thực hiện cách này từ 3-4 lần/tuần, mụn thịt sẽ hết và không tái phát trở lại.

Trị mụn thịt quanh mắt bằng lá tía tô kết hợp với mật ong

Nguyên liệu cần có:

  • 1 nắm lá tía tô.
  • 2 thìa cà phê mật ong.
  • ½ thìa cà phê muối.

Trị mụn thịt quanh mắt bằng lá tía tô kết hợp với mật ong
Trị mụn thịt quanh mắt bằng lá tía tô kết hợp với mật ong. Ảnh internet

Hướng dẫn thực hiện:

  • Rửa sạch là tía tô, cho thêm một chút muối vào rồi xay nhuyễn.
  • Trộn đều phần lá tía tô xay nhuyễn với 2 thìa mật ong thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Vệ sinh làn da bằng nước ấm để loại bỏ lớp dầu nhờn và bụi bẩn bám dính.
  • Đắp hỗn hợp lên vùng mụn thịt quanh mắt.
  • Để trên da khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách trị mụn thịt quanh mắt bằng lá tía tô kết hợp với mật ong từ 2-3 lần/tuần sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Do cách này có tác dụng kháng khuẩn tốt, tiêu hủy cồi mụn thịt lành tính, nâng cao thẩm mỹ cho làn da.

Cách trị mụn thịt quanh mắt bằng tía tô và chanh

Nguyên liệu cần có:

  • 1 quả chanh.
  • 1 nắm lá tía tô.
  • ½ thìa muối.

Cách trị mụn thịt quanh mắt bằng tía tô và chanh
Cách trị mụn thịt quanh mắt bằng tía tô và chanh. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Lá tía tô cần được rửa sạch, loại bỏ các lá bị sâu và vàng úa. Sau đó cho vào máy xay sinh tố, thêm một chút muối rồi xay nhuyễn.
  • Cắt đôi quả chanh, vắt lấy phần nước cốt.
  • Trộn đều phần lá tía tô xay nhuyễn với 1 thìa nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Sau khi vệ sinh sạch sẽ, bạn đắp phần hỗn hợp lên vùng da mụn thịt quanh mắt.
  • Chờ khoảng 15 – 20 phút, sau khi phần hỗn hợp khô, bạn gỡ ra và rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần, bạn sẽ nhanh thấy được hiệu quả cải thiện như mong muốn.

Các thành phần trong lá tía tô sẽ kết hợp với axit Citric, vitamin C trong quả chanh, cùng chất diệt khuẩn trong muối sẽ nhanh chóng phá vỡ liên kết collagen trong da làm xẹp mụn thịt nhanh nhất.

Ngoài những cách trên, bạn có thể áp dụng cách trị mụn thịt bằng lá tía tô và tỏi, cũng cho hiệu quả cải thiện rất tốt. Thời gian thích hợp để áp dụng cách này là sau 9h tối, vì lúc này da được nghỉ ngơi và thư giãn. Hơn nữa, sau khi điều trị mụn thịt quanh mắt bằng lá tía tô, bạn cần sử dụng các biện pháp che chắn da mắt khỏi ánh nắng mặt trời như che ô, đeo kính râm… để không bị tia UVB, UVA xâm hại. 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   trị mụn thịt trị mụn thịt bằng lá tía tô trị mụn thịt bằng tỏi trị mụn thịt quanh mắt trị mụn

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 58 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ