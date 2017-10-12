Trị mụn thịt quanh mắt bằng tía tô “thần thánh” giúp da mịn màng nhanh chóng

Để trị mụn thịt quanh mắt bằng lá tía tô nhanh chóng, thấy được kết quả cải thiện trong thời gian nhanh nhất thì bạn hãy áp dụng ngay những phương pháp dưới đây nhé!

Bạn hãy chuẩn bị 1-2 nắm lá tía tô, rồi sửa sạch. Sau đó cho thêm chút muối vào phần lá tía tô rồi xay nhuyễn. Vệ sinh da sạch sẽ rồi bạn đắp lá tía tô lên mụn thịt ở quanh vùng mắt. Để khoảng 20 phút, khi phần bã tía tô đã khô thì bạn gỡ ra và rửa sạch bằng nước.

Phần dưỡng chất trong lá tía tô sẽ ngấm trực tiếp vào da, giúp thanh lọc và ức chế sự phát triển collagen biến tính gây ra mụn thịt hiệu quả. Kiên trì thực hiện cách này từ 3-4 lần/tuần, mụn thịt sẽ hết và không tái phát trở lại.

Trị mụn thịt quanh mắt bằng lá tía tô kết hợp với mật ong

Nguyên liệu cần có:

1 nắm lá tía tô.

2 thìa cà phê mật ong.

½ thìa cà phê muối.

Hướng dẫn thực hiện:

Rửa sạch là tía tô, cho thêm một chút muối vào rồi xay nhuyễn.

Trộn đều phần lá tía tô xay nhuyễn với 2 thìa mật ong thành hỗn hợp đồng nhất.

Vệ sinh làn da bằng nước ấm để loại bỏ lớp dầu nhờn và bụi bẩn bám dính.

Đắp hỗn hợp lên vùng mụn thịt quanh mắt.

Để trên da khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách trị mụn thịt quanh mắt bằng lá tía tô kết hợp với mật ong từ 2-3 lần/tuần sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Do cách này có tác dụng kháng khuẩn tốt, tiêu hủy cồi mụn thịt lành tính, nâng cao thẩm mỹ cho làn da.

Cách trị mụn thịt quanh mắt bằng tía tô và chanh

Nguyên liệu cần có:

1 quả chanh.

1 nắm lá tía tô.

½ thìa muối.

Cách thực hiện:

Lá tía tô cần được rửa sạch, loại bỏ các lá bị sâu và vàng úa. Sau đó cho vào máy xay sinh tố, thêm một chút muối rồi xay nhuyễn.

Cắt đôi quả chanh, vắt lấy phần nước cốt.

Trộn đều phần lá tía tô xay nhuyễn với 1 thìa nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, bạn đắp phần hỗn hợp lên vùng da mụn thịt quanh mắt.

Chờ khoảng 15 – 20 phút, sau khi phần hỗn hợp khô, bạn gỡ ra và rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần, bạn sẽ nhanh thấy được hiệu quả cải thiện như mong muốn.

Các thành phần trong lá tía tô sẽ kết hợp với axit Citric, vitamin C trong quả chanh, cùng chất diệt khuẩn trong muối sẽ nhanh chóng phá vỡ liên kết collagen trong da làm xẹp mụn thịt nhanh nhất.

Ngoài những cách trên, bạn có thể áp dụng cách trị mụn thịt bằng lá tía tô và tỏi, cũng cho hiệu quả cải thiện rất tốt. Thời gian thích hợp để áp dụng cách này là sau 9h tối, vì lúc này da được nghỉ ngơi và thư giãn. Hơn nữa, sau khi điều trị mụn thịt quanh mắt bằng lá tía tô, bạn cần sử dụng các biện pháp che chắn da mắt khỏi ánh nắng mặt trời như che ô, đeo kính râm… để không bị tia UVB, UVA xâm hại.