Tin vui cho người dễ mập: Nấu cơm với thứ này, ăn cả chục chén cũng không tăng cân

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/04/2018 16:45

Tại châu Á, đặc biệt là Việt Nam, cơm là món ăn chính mỗi ngày. Tuy nhiên, đây là thực phẩm giàu tinh bột có khả năng gây tăng cân nhanh. Để vừa đảm bảo bữa ăn hàng ngày vừa không khiến cơ thể mập lên, bạn hãy học cách nấu cơm với dầu dừa.

Cơm là món được nấu từ hạt gạo, loại nguyên liệu giàu tinh bột và có khả năng gây tăng cân, gia tăng lượng đường trong máu nhanh chóng. Do đó, nhiều bạn gái cực kỳ e ngại món ăn quen thuộc đối với người Việt này, một phần trong đó thậm chí còn nhịn ăn gây ra nhiều nguy hại cho cơ thể. 

Để khắc phục tình trạng tăng cân mất kiểm soát vì bổ sung nhiều tinh bột, hãy học cách nấu cơm với dầu dừa

Tại sao ăn cơm nấu dầu dừa không tăng cân?

Theo các nghiên cứu chuyên sâu thử nghiệm trên khoảng 38 giống gạo, cứ thêm dầu dừa vào để nấu, cơm cho ra sẽ giảm từ 50 - 60% calo, tinh bột. Đây là một tin vui đối với những người thừa cân, béo phì hay tạng người dễ tăng cân tại các quốc gia châu Á, nơi mà cơm là món ăn chính. 

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Nấu cơm với dầu dừa làm giảm đến 50 - 60% lượng tinh bột, calo trong hạt gạo. Nhờ đó, bạn bổ sung với số lượng đủ no nhưng vẫn không tăng cân - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong gạo sẽ có hai dạng tinh bột là khó tiêu và dễ tiêu (kháng tinh bột). Trong đó, phần tinh bột dễ hấp thụ sẽ góp phần chuyển hóa carbohydrate thành glucose, đường đơn đưa vào máu. Việc dư thừa carbohydrate chính là nguyên nhân gây tích tụ chất béo, mỡ thừa trong cơ thể. Do đó, chuyển hóa tinh bột dễ hấp thụ thành kháng tinh bột sẽ giảm bớt calo và ngăn ngừa tình trạng tích tụ carbohydrate. 

Dầu dừa chính là nguyên liễu có khả năng chuyển hóa tinh bột dễ tiêu thành chất kháng tinh bột hiệu quả nhất. 

Cách nấu cơm với dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

- 100gr gạo

- 1 muỗng cà phê dầu dừa

Cách thực hiện: 

Đầu tiên, vo sạch gạo đã chuẩn bị sau đó cho vào nồi nấu như bình thường. Khi gạo bắt đầu sôi lên thì đổ dầu dừa vào, nấu đến khi chín. 

Tin vui cho người dễ mập: Nấu cơm với thứ này, ăn cả chục chén cũng không tăng cân - Ảnh 2
Ăn cơm nấu với dầu dừa vẫn làm no dạ dày nhưng không hề gây tăng cân - Ảnh: Internet

Sau đó, lấy cơm đã nấu chín cùng dầu dừa ra, đợi đến khi nguội thì bảo quản trong tủ lạnh khoảng 10 - 12 giờ đồng hồ thì mang ra thưởng thức. 

Lưu ý rằng, cơm nấu với dầu dừa làm lạnh sau 12 giờ đồng hồ sẽ bị tiêu hao đi lượng calo, tinh bột đáng kể nhưng đối với người có hệ tiêu hóa không khỏe sẽ gây ra một số phản ứng, có thể là ngộ độc. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, hãy hâm nóng cơm lại rồi thưởng thức. 

Tin vui cho người dễ mập: Nấu cơm với thứ này, ăn cả chục chén cũng không tăng cân - Ảnh 3
Với cách nấu cơm với dầu dừa đã qua nghiên cứu này, các bạn sẽ giữ được cân nặng chuẩn dù ăn tinh bột thường xuyên - Ảnh: Internet

Ngoài ra, lượng gạo và dầu dừa theo công thức này là tiêu chuẩn đã trải qua quá trình nghiên cứu kỹ càng. Do đó, nếu nấu cho số lượng người ăn đông hơn hoặc bạn ăn nhiều hơn, hãy tăng lên theo tỉ lệ tiêu chuẩn. 

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