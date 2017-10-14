Tiết lộ cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà nâng cao thẩm mỹ cho làn da nhiều người mê

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/10/2017 08:50

Mụn thịt nổi trên bề mặt da nhìn giống như những hạt gạo tấm. Mặc dù không gây đau đớn, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ của làn da. Để đối phó với tình trạng này, các chị em nên áp dụng ngay cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà. Cách này vừa đảm bảo an toàn cao, cho hiệu quả cải thiện tốt mà không xảy ra tác dụng phụ.

Bất kì chị em nào cũng không muốn mụn thịt xuất hiện trên mặt. Chúng khiến cho làn da trở nên sần sùi, trông già trước tuổi. Nếu chị em đang cảm thấy mất tự tin vì những nốt mụn này, thì hãy thử ngay những cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà sau đây nhé!

Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng giấm táo

Giấm táo có tính axit nhẹ, giúp tẩy sạch tế bào chết, làm se khít lỗ chân lông, đồng thời phá vỡ liên kết sự tăng sinh collagen quá mức, làm xẹp mụn thịt nhanh chóng.

Để làm tăng hiệu quả điều trị, giấm táo thường đi đôi với mật ong để loại bỏ mụn thịt một cách dễ dàng, đồng thời, giúp da tươi trẻ, căng tràn sức sống.

Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng giấm táo
Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng giấm táo. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • Giấm táo: 1 thìa.
  • Mật ong: 1 thìa.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều giấm táo và mật ong theo tỷ lệ 1:1 thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Dùng nước ấm vệ sinh làn da sạch sẽ, sau đó lấy khăn bông thấm khô.
  • Thoa đều hỗn hợp lên trên da kết hợp masage nhẹ nhàng.
  • Để hỗn hợp trên da khoảng 15-20 phút, rồi rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, bạn sẽ thấy các nốt mụn thịt biến mất dần.

Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng tinh dầu oải hương

Tinh dầu oải hương có tính cay nóng, kháng khuẩn kháng viêm rất tốt, ngăn cản không cho vi khuẩn gây hại cho da, trị mụn thịt hiệu quả.

Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng tinh dầu oải hương
Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng tinh dầu oải hương. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • Tinh dầu oải hương: 1 thìa cà phê.
  • Nước cốt chanh: 1 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều 2 nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn với nhau.
  • Làm sạch da bằng sữa rửa mặt
  • Thoa đều hỗn hợp lên trên da.
  • Để khoảng 20 phút cho các dưỡng chất trong hỗn hợp thấm đều vào bên trong rồi bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 2-3 lần/tuần sẽ có được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Lưu ý: Do tinh dầu oải hương có tính nóng và chanh có tính axit nhẹ nên bạn không được lạm dụng cách này sẽ khiến da bị nóng rát và bào mòn.

Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng nha đam

 

Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng nha đam
Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng nha đam Ảnh internet

Chứa hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin A, C, E và các dưỡng chất khác giúp tăng cường sức đề kháng cho da, hỗ trợ điều trị mụn thịt hiệu quả.

Bạn hãy chuẩn bị một 1 lá nha đam, sau đó gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, rồi rửa sạch. Tiếp theo, bạn hãy lấy phần thịt bên trong chà đi chà lại nhẹ nhàng trên da để các dưỡng chất thấm sâu vào trong phát huy tác động điều trị tốt nhất. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi bạn rửa sạch bằng nước mát.

Chỉ cần thực hiện cách này khoảng 2-3 lần/tuần, khoảng 1 tháng sau bạn sẽ thấy các nốt mụn thịt đã không còn trên mặt, làn da sẽ mịn màng hơn rất nhiều.

Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng tỏi

 

Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng tỏi
Cách trị mụn thịt hiệu quả tại nhà bằng tỏi. Ảnh internet

Tỏi cũng là một nguyên liệu điều trị mụn thịt hiệu quả nhất. Cách này khá dễ thực hiện, chỉ cần có một củ tỏi, bóc sạch lớp vỏ khô bên ngoài, giã nát, rồi thoa đều trực tiếp lên vùng da mụn là được. Để lớp tỏi trên da khoảng 20 phút, sau đó bạn rửa sạch bằng nước mát.

Do chứa rất nhiều hợp chất kháng khuẩn, chất chống viêm, chất chống oxy hóa nên tỏi nhanh chóng “đá bay” mụn thịt trong thời gian sớm nhất, trả lại cho bạn làn da đẹp hoàn hảo. 

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