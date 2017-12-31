Thực đơn giảm 1 tuần 6kg 'cực nhàn', không cần nhịn ăn hay tập luyện cực khổ

Trong ngày thứ nhất, bạn chỉ được ăn trái cây, ngoại trừ chuối và uống đủ 2 lít nước. Sở dĩ, chỉ nên ăn trái cây trong ngày đầu tiên là vì vitamin và khoáng chất tự nhiên sẽ giúp cơ thể thanh lọc, bài trừ độc tố, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện quá trình ăn kiêng sắp tới.

Ngoài tập luyện thể dục, ăn kiêng cũng là phương pháp giảm cân hiệu quả và lành mạnh đối với sức khỏe nhất. Chỉ cần tuân thủ đúng theo thực đơn dưới đây, việc giảm cân 1 tuần 6 kg sẽ rất dễ dàng.

Ngoài trái cây, rau xanh là cách hữu hiệu giúp bạn giảm cân 6 kg trong 1 tuần. Trong ngày thứ 2 của thực đơn này, bạn chỉ được ăn rau xanh và uống thật nhiều nước. Bạn có thể ăn bất cứ loại rau, củ nào mà không giới hạn số lượng, loại trừ khoai tây.

Theo nghiên cứu từ các chuyên gia, bông cải xanh, rau diếp cá, cà rốt, các loại đậu, bí đao, dưa leo là những loại có khả năng giảm cân hữu hiệu nhất, đồng thời có lợi cho hệ tiêu hóa.

Chỉ được ăn rau xanh trong ngày thứ 2 áp dụng thực đơn giảm 6kg trong 1 tuần này - Ảnh: Internet

Để tránh nhàm chán, bạn có thể làm salad từ các loại rau củ xanh, lưu ý là không được sử dụng sốt mayonnaise.

Ngày thứ ba: Kết hợp rau xanh và trái cây

Trong ngày này, ngoại trừ khoai tây và chuối, bạn có thể ăn bất kỳ loại rau, trái cây nào mà không giới hạn số lượng.

Để làm tăng hiệu quả, bạn tuyệt đối không được bổ sung bất cứ loại thực phẩm nào ngoài rau xanh và trái cây. Nếu cảm thấy đói, hãy uống nước ép trái cây để có cảm giác no hơn.

Thực đơn này giúp bạn giảm 6kg trong 1 tuần nhưng không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngày thứ tư: Sữa không đường và chuối

Hai ngày đầu tiên đã bổ sung quá nhiều rau xanh và trái cây, ngày thứ tư sẽ bù đắp lượng kali và natri đã thiếu hụt trước đó bằng sữa không đường và chuối. Trong ngày này, bạn chỉ được ăn tối đa 8 quả chuối và uống 3 ly sữa không đường, phân bổ đều ra cho 3 bữa chính. Bên cạnh đó, nhớ uống đầy đủ nước để cơ thể có điều kiện chuyển hóa tốt.

Ngày thứ năm: Cơm trắng và cà chua

Sau 4 ngày nhịn tinh bột, đến ngày thứ năm, bạn sẽ được ăn một chén cơm trắng vào buổi trưa. Trong ngày này, bạn có thể bổ sung thêm 8 quả cà chua tươi. Kèm theo, bạn phải uống đủ 2 lít nước.

Cà chua là một trong những thực phẩm có khả năng giảm cân siêu hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngày thứ sáu: Cơm và rau xanh

Trong ngày này, bạn được phép ăn hai chén cơm vào hai buổi trưa và chiều. Ngoài ra, bạn có thể ăn kèm rau quả xanh tùy thích. Lưu ý, phải uống đủ 2 lít nước trong ngày.

Ngày cuối cùng: Cơm và rau xanh

Trong ngày cuối cùng của quá trình giảm cân này, bạn được ăn một chén cơm vào buổi trưa, kèm theo rau quả xanh tùy ý. Đặc biệt, bạn nên uống hai ly nước ép trái cây trong ngày cuối cùng của thực đơn giảm 1 tuần 6kg này.

Thực đơn giảm cân 1 tuần này rất giàu vitamin, dưỡng chất từ rau củ quả, do đó, giúp giảm đến 6kg nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe - Ảnh: Internet

Đây là chế độ ăn kiêng tên General Motor Diet, đã được giới chuyên gia cũng như bác sĩ đánh giá và kiểm duyệt. Thực đơn giảm cân 1 tuần 6 kg này phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi vì các món ăn rất giàu dưỡng chất, năng lượng.

Chúc bạn thành công!