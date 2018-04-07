Phụ nữ U40 chắc chắn sẽ 'mê mẩn' 3 loại nước uống cung cấp collagen, ngăn ngừa lão hóa này

Làm đẹp cùng chuyên gia 07/04/2018 08:08

Hãy bổ sung 3 loại nước uống cung cấp collagen này mỗi ngày, đảm bảo rằng, làn da của bạn sẽ luôn trắng mịn và không bao giờ xuất hiện nếp nhăn, nám hay tàn nhang.

Collagen hỗ trợ cân bằng, sản sinh nội tiết tố nữ estrogen giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa một cách tự nhiên và tối ưu. Ngoài ra, loại dưỡng chất này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào mới giúp da trắng mịn, hồng hào tự nhiên. 

Ngoài ra, nhờ khả năng cân bằng nội tiết tố, collagen giúp ngăn ngừa, điều trị các vấn đề như mụn, viêm, mẩn ngứa từ sâu bên trong hiệu nghiệm. 

Bên cạnh việc sử dụng viên uống, mỹ phẩm trên thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ hàng nhái hay không phù hợp với cơ địa, tính chất da, phụ nữ có thể uống các loại nước dưới đây mỗi ngày để cung cấp collagen cho cơ thể.

Nước uống cung cấp collagen

Sữa đậu nành

Đậu nành là một trong những loại ngũ cốc chứa hàm lượng collagen dồi dào nhất. Bên cạnh đó, dầu trong hạt đậu nành cung cấp lượng độ ẩm lớn, từ đó giúp cân bằng độ pH, duy trì sự đàn hồi giúp da luôn mịn màng. 

Đặc biệt, ngoài khả năng bổ sung collagen giúp cơ thể làm chậm lão hóa, sữa được làm từ đậu nành đã tách hạt còn có khả năng đốt cháy chất béo tích trữ quanh bụng, đùi, bắp tay nhanh chóng. 

Hạt đậu nành còn chứa lượng lớn chất béo thuộc nhóm omega-3, omega-6 cùng chất genistein có khả năng phá hủy các góc tự do - nguyên nhân gây lão hóa, hình thành nếp nhăn hiệu nghiệm.

Phụ nữ U40 chắc chắn sẽ 'mê mẩn' 3 loại nước uống cung cấp collagen, ngăn ngừa lão hóa này - Ảnh 1
Sữa đậu nành là loại nước uống cung cấp collagen dồi dào. Đặc biệt, loại sữa này cực kỳ tốt cho người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp vì khả năng giảm cholesterol trong máu vượt trội - Ảnh: Internet

Nước ép trái cây có múi

Cam, bưởi, quýt, quất... là những loại quả tiêu biểu nằm trong nhóm trái cây có múi. Nhóm này cực kỳ giàu Vitamin C, loại dưỡng chất đóng vai trò quyết định giai đoạn đầu hình thành collagen trong cơ thể. Do đó, uống nước ép từ các loại quả này giúp cơ thể hấp thu, chuyển hóa collagen tốt hơn. 

Ngoài ra, lượng axit tự nhiên trong nhóm trái cây này hỗ trợ điều trị, ngăn ngừa mụn, viêm da từ sâu bên trong. Đồng thời, tăng sức đề kháng, bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời tối ưu.

Phụ nữ U40 chắc chắn sẽ 'mê mẩn' 3 loại nước uống cung cấp collagen, ngăn ngừa lão hóa này - Ảnh 2
Uống nước ép từ trái cây có múi thường xuyên là cách cung cấp collagen tự nhiên cho da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Nước ép cà chua

Việc cà chua làm đẹp da là điều không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, ít người biết rằng, loại quả này chính là nguồn cung cấp collagen dồi dao giúp da làm chậm lão hóa, duy trì vẻ đẹp thanh xuân, tươi trẻ. 

Cà chua giàu Vitamin E, A cùng chất lycopene hỗ trợ đào thải độc tố, bài trừ tế bào chết, tăng sản sinh tế bào mới. Nhờ đó, bạn sẽ luôn sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng tự nhiên. 

Phụ nữ U40 chắc chắn sẽ 'mê mẩn' 3 loại nước uống cung cấp collagen, ngăn ngừa lão hóa này - Ảnh 3
Nước ép cà chua là một trong những nguồn cung cấp collagen dồi dào giúp da chống lại quá trình lão hóa - Ảnh: Internet

Chăm chỉ uống các loại nước cung cấp collagen trên, không cần sử dụng mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng, bạn vẫn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp, mịn màng thách thức thời gian.

10 thực phẩm giá rẻ giàu collagen giúp làm đẹp da từ bên trong

10 thực phẩm giá rẻ giàu collagen giúp làm đẹp da từ bên trong

Thay vì tốn nhiều tiền cho các sản phẩm chống lão hóa, bạn có thể bổ sung các thực phẩm giàu collagen dưới đây trong mỗi bữa ăn.

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