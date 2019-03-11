Phụ nữ nên ăn 8 loại thực phẩm này mỗi ngày để vừa giảm cân 'thần tốc' vừa đẩy lùi lão hóa

Bổ sung chất béo lành mạnh bằng cách ăn 8 loại thực phẩm sau đây thường xuyên, bạn sẽ giảm cân rất nhanh chóng, đồng thời cải thiện làn da hiệu quả.
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Lựa chọn thực phẩm trong chế độ ăn uống hàng ngày một cách thông minh là phương pháp giảm cân hiệu quả, dễ dàng nhất. Do đó, để quá trình lấy lại vóc dáng thon gọn trở nên đơn giản hơn, hãy thường xuyên bổ sung các thực phẩm được Brightside tổng hợp sau đây.
Đặc biệt, những loại thực phẩm này còn rất giàu chất béo lành mạnh có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, cải thiện làn da vượt trội.
Thực phẩm giúp giảm cân, ngăn ngừa lão hóa
Quả bơ
Bơ là loại quả giàu chất béo, hương vị lại rất thơm ngon, dễ ăn. Loại quả này còn chứa axit oleic có khả năng làm giảm lượng cholesterol, ổn định mức glucose trong máu và tăng cường hệ thống miễn dịch.
Salad bơ với lượng chất béo lành mạnh cao sẽ giúp bạn không cảm thấy đói và hỗ trợ cơ thể chống lại quá trình lão hóa.
Cá hồi
Loại thực phẩm này chứa lượng lớn vitamin A cực kỳ tốt cho vẻ đẹp, sức khỏe của da. Nhờ axit omega, ăn nhiều cá hồi có thể ngăn ngừa trầm cảm và viêm khớp cực kỳ hiệu quả.
Một gợi ý tuyệt vời dành cho người giảm cân là cá hồi trộn cùng rau diếp tươi vì giàu protein và cellulose.
Trứng
Trứng là một siêu thực phẩm giàu protein, vitamin, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh. Tất cả những chất này đều tốt cho vóc dáng lẫn làn da. Đặc biệt, một quả trứng chỉ chứa 85 calo, do đó, ăn thoải mái vẫn không gây ảnh hưởng đến cân nặng. Đồng thời, loại thực phẩm này còn chứa choline giúp chống lại chất béo dư thừa trong cơ thể.
Tốt nhất là bạn nên ăn trứng vào bữa sáng vì chúng có thể giúp bạn ăn ít hơn vào buổi trưa và tối.
Các loại hạt
Các loại hạt có tác dụng cải thiện các quá trình trao đổi chất trong cơ thể giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn. Loại thực phẩm này rất giàu omega-3, cellulose, chất chống oxy hóa và axit linolenic giúp ức chế cảm giác đói, tăng hiệu quả giảm cân, cải thiện độ đàn hồi của làn da.
Đặc biệt, hạnh nhân, quả óc chó và quả phỉ có thể là lựa chọn tốt cho bữa sáng. Bạn có thể thêm chúng vào món salad bơ phía trên. Ngoài ra, bạn có thể dùng các loại hạt để thay thế món bỏng ngô.
Sữa chua
Sữa chua cung cấp năng lượng ngay lập tức cho cơ thể. Sản phẩm giàu chất béo này chứa đủ lượng protein, canxi và men vi sinh cực kỳ tốt để giảm cân nhanh.
Dầu ô liu
Dầu ô liu chứa omega-9 giúp giảm mức cholesterol, giảm sự thèm ăn, tăng cường trao đổi chất, có lợi cho dạ dày, da và tóc.
Phô mai
Độ béo và hương vị của phô mai làm tăng vị giác giúp bạn sảng khoái hơn khi ăn. Phô mai chứa men vi sinh, chất béo lành mạnh tốt cho quá trình trao đổi chất, giảm cân.
Với hàm lượng protein cao, ăn phô mai làm dạ dày nhanh đầy, mang đến cảm giác no sớm hơn giúp bạn ăn ít hơn.
Thịt cừu
Lớp mỡ trong thịt cừu chứa axit béo bão hòa có khả năng chống lại các mô mỡ thừa tích tụ lâu ngày. Loại thịt này chứa lecithin giúp bình thường hóa quá trình chuyển hóa cholesterol của cơ thể.
Thịt cừu là nguồn cung cấp protein và các chất dinh dưỡng quan trọng. Để giảm hàm lượng calo của món ăn, tốt hơn là nên cắt bỏ tất cả thớ mỡ trên miếng thịt.
Sắp xếp và chế biến những món ăn ngon miệng, bổ dưỡng từ các loại thực phẩm trên để ăn mỗi ngày. Chắc chắn chỉ sau thời gian ngắn, bạn sẽ giảm cân thành công, sở hữu vóc dáng như ao ước.