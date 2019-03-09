DASH - Chế độ ăn kiêng được bác sĩ thế giới khuyên mọi người nên áp dụng vì giúp giảm cân 'thần tốc' và cải thiện sức khỏe

DASH là phương pháp ăn kiêng ngăn chặn tăng huyết áp, đây là chế độ ăn kiêng được phát triển đặc biệt để giảm huyết áp khi người thừa cân, béo phì.

DASH là một trong các chế độ ăn kiêng tốt nhất thế giới. Các bác sĩ nói rằng đây là chế độ mang đến hiệu quả vượt trội, đồng thời còn góp phần tăng cường sức khỏe . Nếu đang mong muốn giảm cân thành công, sở hữu vóc dáng thon gọn, hãy tiếp tục theo dõi bài viết sau đây.

Tất cả các thành phần cần thiết như canxi, protein, chất xơ thực vật chịu trách nhiệm cho hoạt động của não và các cơ quan nội tạng, cũng như sức khỏe của tóc và da. Chế độ ăn kiêng DASH sẽ cân bằng tất cả các nguồn dưỡng chất trên.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn chứng minh rằng chế độ ăn kiêng này giải quyết nhiều vấn đề quan trọng khác như giảm mức cholesterol, phòng ngừa đột quỵ, giảm thiểu suy tim và giảm cân nặng dư thừa. Hơn thế nữa, chế độ ăn DASH rất tốt để ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Khi áp dụng phương pháp giảm cân này, bạn chỉ cần ăn một số sản phẩm được khuyến nghị như trái cây, rau, các sản phẩm ngũ cốc, thực phẩm có chứa protein và các sản phẩm từ sữa, đồng thời giảm lượng muối trong món ăn.

Đặc điểm chính của DASH so với các chế độ ăn kiêng khác là phù hợp cho những người phải ăn kiêng suốt đời. Chỉ cần ghi nhớ một số quy tắc cơ bản, bạn có thể ăn uống thoải mái, ngon miệng mà không cần phải nhịn đói, kiêng khem quá đà.

Cách ăn kiêng theo phương pháp DASH

Quy tắc cơ bản

Uống 2 lít chất lỏng, tốt nhất là nước lọc, sinh tố, nước ép trái cây tươi mỗi ngày. Ngoài ra, chia cả ngày thành 5 bữa ăn nhỏ. Trọng lượng của một khẩu phần không quá 215gr. Lượng calo tiêu thụ trong một ngày khoảng 2000 - 2500.

Không ăn nhiều đồ ngọt, tránh uống soda hoặc rượu, cố gắng bổ sung thật nhiều ngũ cốc, hạt, đậu, thịt nạc và rau. Chú ý giảm muối, nhiều nhất là 2- 3 muỗng mỗi ngày. Chế độ ăn uống của bạn nên bao gồm cả bánh mì lúa mì. Không bao gồm thực phẩm hun khói hoặc chất béo, dưa chua, bánh ngọt, cá đóng hộp và thịt.

Bạn có thể ăn gì?

Theo chế độ DASH, để hình thành thói quen ăn uống hợp lý, bạn nên quan tâm đến mục tiêu của mình là muốn giảm cân hay trở nên khỏe mạnh hơn. Nếu muốn giảm cân, thực đơn của bạn nên chứa ít calo hơn. Nói cách khác, bạn cần giảm khẩu phần.

Chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể chứa các sản phẩm sau:

Những loại thực phẩm được khuyến khích trong chế độ ăn kiêng giảm cân DASH - Ảnh: Brightside

Bạn cần tránh gì?

Dưới đây là những thực phẩm không lành mạnh cho cả sức khỏe và cân nặng mà bạn nên tránh xa trong quá trình giảm cân.

Những thực phẩm này sẽ làm cân nặng tăng lên nhanh chóng nếu ăn quá đà - Ảnh: Brightside

Cách lên kế hoạch ăn kiêng

Bạn có thể tạo ra thực đơn của riêng mình bằng cách xem xét các quy tắc của chế độ ăn kiêng DASH với những thực phẩm lành mạnh yêu thích.

Không cần phải làm điều gì đặc biệt cho chế độ ăn kiêng, bạn chỉ cần bao gồm nguồn thực phẩm cần thiết và loại trừ dần dần những sản phẩm xấu. Nếu mục tiêu là giảm cân, hãy cắt giảm lượng calo sao cho phù hợp.

DASH là chế độ ăn uống dễ dàng, an toàn và hữu ích có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng thừa cân, cải thiện sức khỏe.

Phương pháp ăn uống này cung cấp vitamin cần thiết cho cơ thể giúp bạn giảm cân suôn sẻ và không gặp phải tình trạng đói hoặc dao động đột ngột về cân nặng.

Nếu đang xem xét các phương pháp ăn uống lành mạnh để loại bỏ cân nặng dư thừa, bạn nên chọn DASH để cải thiện sức khỏe lẫn vóc dáng.