Pha mật ong với nước ấm theo tỉ lệ này uống mỗi tối, nhận về vô vàn điều 'kỳ diệu' sau 1 tuần

Đầu tiên, bạn cần phải chọn đúng mật ong nguyên chất để hiệu quả đạt được là tốt nhất.

Mật ong pha với nước ấm để uống vào buổi tối trước khi đi ngủ mang đến rất nhiều lợi ích cho vóc dáng và làn da của phụ nữ.

- 1 ly nước ấm dưới 70 độ C

Cách thực hiện:

Cho mật ong vào ly nước ấm, dùng muỗng khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. Bạn nên uống ly nước này trước khi đi ngủ ít nhất 40 phút, vì uống rồi đi ngủ sẽ làm trữ nước, gây nên tình trạng mỡ bụng.

Nước uống mật ong ấm này nên áp dụng vào buổi tối là tốt nhất - Ảnh: Internet

Uống mật ong với nước ấm buổi tối có tác dụng gì?

Nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp

Hàm lượng axit amin, chất kháng khuẩn, chống viêm dồi dào trong mật ong hỗ trợ điều trị, ngăn ngừa mụn, viêm nang lông từ sâu bên trong cực kỳ hiệu nghiệm.

Bạn có thể kết hợp chanh với nước uống mật ong ấm để làm tăng hiệu quả - Ảnh: Internet

Hơn nữa, uống nước ấm và mật ong mỗi buổi tối, nguồn dưỡng chất trong loại nước này làm thanh lọc, giải độc cơ thể, hạn chế việc nổi mụn, da sần sùi tối ưu. Nguồn chất khoáng, vitamin trong mật ong còn tăng cường trao đổi, chuyển hóa chất, hỗ trợ tái tạo tế bào mới giúp da trắng mịn, hồng hào đầy sức sống.

Chất chống oxy hóa trong loại mật tự nhiên này còn xóa mờ nám, tàn nhang và đốm nâu nhanh chóng.

Đốt cháy mỡ thừa

Nguồn dưỡng chất trong mật ong đẩy nhanh tốc độ của quá trình trao đổi chất, chuyển hóa độc tố giúp cặn bã, mỡ thừa được đào thải ra ngoài nhiều hơn bình thường.

Ngoài ra, nước mật ong ấm uống vào buổi tối sẽ kích thích cơ thể sinh nhiệt đốt cháy các tế bào chất béo tích tụ quanh bụng, bắp tay, đùi nhanh chóng. Nhờ đó, uống loại nước này thường xuyên vào mỗi tối là cách hữu hiệu để bạn sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc.

Uống nước mật ong ấm vào buổi tối là cách giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa lão hóa

Lượng chất chống oxy hóa trong mật ong chính là "thần dược" hỗ trợ làm chậm lão hóa, ngăn ngừa các dấu hiệu như nám, tàn nhang, đốm nâu... xuất hiện sớm. Bên cạnh đó, uống nước mật ong ấm mỗi tối còn làm mờ các nếp nhăn từ sâu bên trong cực kỳ nhanh chóng.

Nước mật ong ấm giúp ngăn ngừa lão hóa da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Kiên trì uống nước mật ong ấm mỗi tối, sau thời gian ngắn, làn da lẫn vóc dáng của bạn sẽ trở nên hoàn hảo vô cùng. Ngoài cải thiện nhan sắc, nước mật ong ấm còn tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa cảm cúm hiệu quả.