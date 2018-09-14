Ngày nào cũng làm 5 điều này, mỡ thừa dưới cằm tan biến giúp mặt V-line, thon gọn cực nhanh

Dưới đây là 5 phương pháp giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng mỡ dưới cằm và sở hữu khuôn mặt thon gọn.
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Mặt dù khuôn mặt tròn trịa mang đến vẻ ngoài đáng yêu, tuy nhiên, quá nhiều mỡ thừa sẽ gây ra tình trạng nọng cằm vô cùng kém sắc. Nếu đang mắc phải vấn đề cằm đôi, hãy áp dụng ngay 5 phương pháp điều trị đơn giản sau đây của Stylecraze.
Lòng trắng trứng
Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một lòng trắng trứng trong chiếc bát nhỏ, dùng muỗng đánh tơi chúng. Dùng khăn ướt để làm sạch vùng dưới cằm và cổ, thoa đều lòng trắng trứng lên. Nằm yên thư giãn khoảng 30 phút thì rửa sạch bằng nước mát.
Uống nước trà xanh
Trà xanh giàu chất catechin có đặt tính chống oxy hóa, thúc đẩy giảm cân, đốt cháy mỡ thừa trong khắp cơ thể. Do đó, nếu cơ thể trở nên thon gọn hơn, mỡ dưới cằm sẽ tự nhiên biến mất.
Điều bạn cần làm là pha trà xanh với nước nóng cùng với mật ong để uống ít nhất 3 lần mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.
Nhai kẹo cao su
Một biện pháp khắc phục nọng cằm dễ dàng là nhai kẹo cao su thường xuyên. Hành động nhai liên tục tương tự một bài tập giúp đốt cháy tất cả chất béo dư thừa trên mặt và cằm.
Mát xa mỗi ngày
Mát xa là phương pháp loại bỏ tình trạng cằm đôi tuyệt vời. Bạn có thể xoa bóp cằm trực tiếp hoặc sử dụng tinh dầu kết hợp. Phương pháp này sẽ cải thiện quá trình lưu thông máu đến xung quanh hàm giúp loại bỏ tất cả các chất béo dư thừa. Nhờ đó tạo khuôn cằm thon gọn nhanh chóng.
Tập luyện yoga
Tương tự như mát xa, tập luyện yoga cũng gia tăng tuần hoàn máu và đốt cháy mỡ thừa, chất béo nhanh chóng.
Nếu thực hiện thường xuyên các bài tập, biện pháp khắc phục trên, tình trạng nọng cằm, mỡ thừa dưới cằm sẽ nhanh chóng bị loại bỏ giúp bạn dễ dàng sở hữu khuôn mặt thon gọn, nhỏ nhắn.
Ngoài những phương pháp trên, bạn cần duy trì những thói quen lành mạnh hàng ngày để tình trạng mỡ dưới cằm không quay trở lại. Chẳng hạn như thực hành tư thế tốt, tập thể dục hàng ngày, hạn chế lượng calo nạp vào, tiêu thụ nhiều thực phẩm đốt cháy chất béo như yến mạch, quả hạch và trứng, hãy kiểm tra cân nặng thường xuyên, thực hiện theo một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm các loại trái cây họ cam quýt và rau lá xanh.