Ngày nào cũng làm 5 điều này, mỡ thừa dưới cằm tan biến giúp mặt V-line, thon gọn cực nhanh

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/09/2018 15:44

Dưới đây là 5 phương pháp giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng mỡ dưới cằm và sở hữu khuôn mặt thon gọn.

Mặt dù khuôn mặt tròn trịa mang đến vẻ ngoài đáng yêu, tuy nhiên, quá nhiều mỡ thừa sẽ gây ra tình trạng nọng cằm vô cùng kém sắc. Nếu đang mắc phải vấn đề cằm đôi, hãy áp dụng ngay 5 phương pháp điều trị đơn giản sau đây của Stylecraze. 

Lòng trắng trứng

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một lòng trắng trứng trong chiếc bát nhỏ, dùng muỗng đánh tơi chúng. Dùng khăn ướt để làm sạch vùng dưới cằm và cổ, thoa đều lòng trắng trứng lên. Nằm yên thư giãn khoảng 30 phút thì rửa sạch bằng nước mát. 

Ngày nào cũng làm 5 điều này, mỡ thừa dưới cằm tan biến giúp mặt V-line, thon gọn cực nhanh - Ảnh 1
Lòng trắng trứng giàu collagen, protein có khả năng kéo căng da giúp vùng dưới cằm săn chắc, thắt chặt - Ảnh: Internet

Uống nước trà xanh

Trà xanh giàu chất catechin có đặt tính chống oxy hóa, thúc đẩy giảm cân, đốt cháy mỡ thừa trong khắp cơ thể. Do đó, nếu cơ thể trở nên thon gọn hơn, mỡ dưới cằm sẽ tự nhiên biến mất.

Điều bạn cần làm là pha trà xanh với nước nóng cùng với mật ong để uống ít nhất 3 lần mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.

Ngày nào cũng làm 5 điều này, mỡ thừa dưới cằm tan biến giúp mặt V-line, thon gọn cực nhanh - Ảnh 2
Trà xanh kích thích đốt cháy chất béo, mỡ thừa trong cơ thể, do đó giúp loại bỏ nọng cằm - Ảnh: Internet

Nhai kẹo cao su

Một biện pháp khắc phục nọng cằm dễ dàng là nhai kẹo cao su thường xuyên. Hành động nhai liên tục tương tự một bài tập giúp đốt cháy tất cả chất béo dư thừa trên mặt và cằm. 

Ngày nào cũng làm 5 điều này, mỡ thừa dưới cằm tan biến giúp mặt V-line, thon gọn cực nhanh - Ảnh 3
Trong lúc nhai kẹo cao su, hoạt động liên tục xương hàm sẽ đốt cháy mỡ thừa giúp khuôn cằm trở nên thon gọn hơn - Ảnh: Internet

Mát xa mỗi ngày

Mát xa là phương pháp loại bỏ tình trạng cằm đôi tuyệt vời. Bạn có thể xoa bóp cằm trực tiếp hoặc sử dụng tinh dầu kết hợp. Phương pháp này sẽ cải thiện quá trình lưu thông máu đến xung quanh hàm giúp loại bỏ tất cả các chất béo dư thừa. Nhờ đó tạo khuôn cằm thon gọn nhanh chóng.

Ngày nào cũng làm 5 điều này, mỡ thừa dưới cằm tan biến giúp mặt V-line, thon gọn cực nhanh - Ảnh 4
Bạn có thể kết hợp các loại tinh dầu tự nhiên trong lúc mát xa, cách này sẽ nhanh chóng loại bỏ mỡ thừa dưới cằm - Ảnh: Internet

Tập luyện yoga

Tương tự như mát xa, tập luyện yoga cũng gia tăng tuần hoàn máu và đốt cháy mỡ thừa, chất béo nhanh chóng. 

Ngày nào cũng làm 5 điều này, mỡ thừa dưới cằm tan biến giúp mặt V-line, thon gọn cực nhanh - Ảnh 5
Đứng thẳng, hai tay đặt lên hông. Bắt đầu nghiêng đầu về một bên hết mức, giữ vài giây thì quay về. Thực hiện luân phiên cho 2 bên - Ảnh: Internet
Ngày nào cũng làm 5 điều này, mỡ thừa dưới cằm tan biến giúp mặt V-line, thon gọn cực nhanh - Ảnh 6
Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cần đọc rõ hai chữ X và O sao cho khẩu hình chuẩn xác nhất. Thực hiện khoảng 2 - 3 phút mỗi ngày - Ảnh: Internet
Ngày nào cũng làm 5 điều này, mỡ thừa dưới cằm tan biến giúp mặt V-line, thon gọn cực nhanh - Ảnh 7
Ngồi xếp chân trên mặt phẳng, một tay duỗi thẳng ra, tay còn lại kéo đâu ngã sang ngang. Lặp lại tương tự với bên còn lại, luân phiên trong vòng 1 - 2 phút - Ảnh: Internet

Nếu thực hiện thường xuyên các bài tập, biện pháp khắc phục trên, tình trạng nọng cằm, mỡ thừa dưới cằm sẽ nhanh chóng bị loại bỏ giúp bạn dễ dàng sở hữu khuôn mặt thon gọn, nhỏ nhắn.

Ngoài những phương pháp trên, bạn cần duy trì những thói quen lành mạnh hàng ngày để tình trạng mỡ dưới cằm không quay trở lại. Chẳng hạn như thực hành tư thế tốt, tập thể dục hàng ngày, hạn chế lượng calo nạp vào, tiêu thụ nhiều thực phẩm đốt cháy chất béo như yến mạch, quả hạch và trứng, hãy kiểm tra cân nặng thường xuyên, thực hiện theo một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm các loại trái cây họ cam quýt và rau lá xanh.

 

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