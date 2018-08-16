Ngày 2/9 cận kề, học ngay cách uống nước gạo lứt rang để lấy lại vóc dáng thon gọn, làn da trắng mịn nhanh chóng

Không những có tác dụng giảm cân tuyệt vời, nước uống từ gạo lứt rang còn nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, trắng hồng rạng rỡ.

Gạo lứt vốn nổi tiếng là "thần dược" giảm cân và rất tốt đối với bệnh nhân cao huyết áp, nhiễm mỡ trong máu. Thế nhưng, biết cách rang loại gạo này để làm nước uống mỗi ngày, bạn sẽ đạt được nhiều tác dụng tuyệt vời đối với làn da, trong có ngăn ngừa lão hóa. Tác dụng tuyệt vời của gạo lứt Nhờ nguồn dưỡng chất dồi dào, gạo lứt là thực phẩm lành mạnh với sức khỏe đặc biệt là tim mạch và huyết áp. Do đó, bệnh nhân mắc tim, cao huyết áp hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp này.

Lượng chất xơ, vitamin lớn trong loại hạt này giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, trao đổi chất, tăng đào thải, đốt cháy chất béo, mỡ thừa trong cơ thể. Điều này giúp giảm cân cực kỳ nhanh chóng mà không hề gây ra căng thẳng hay mệt mỏi. Chất chống oxy hóa trong gạo lứt chính là "thần dược" đẩy lùi các dấu hiệu tuổi tác, ngăn ngừa lão hóa da, duy trì vẻ tươi trẻ cho phụ nữ.



Gạo lứt là thực phẩm giảm cân lành mạnh đối với mọi người - Ảnh: Internet Uống nước gạo lứt rang vào buổi sáng sẽ kích thích đào thải độc tố hỗ trợ thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa các tác nhân gây nên mụn, kích ứng, mẩn ngứa da... Chính vì những tác dụng tuyệt vời trên, bạn nên tập cho bản thân thói quen uống nước gạo lứt rang mỗi ngày. Tuy nhiên, trước tiên, hãy học công thức chế biến loại thức uống bổ dưỡng này đúng cách. Cách nấu nước gạo lứt rang Nguyên liệu cần chuẩn bị: - 1kg gạo lứt - Lọ thủy tinh có nắp đậy Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn cần ngâm gạo lứt với nước muối pha loãng khoảng 1 giờ đồng hồ rồi vo sạch lại với nước mát. Đổ gạo ra rổ đến khi ráo nước thì mang phơi nắng đến khi khô hoàn toàn, làm như cách này sẽ giúp hạt gạo không bị nở ra khi rang. Đồng thời, kéo dài hạn sử dụng, ngăn ngừa nấm mốc. Gạo lứt có vỏ khá cứng do đó bạn nên ngâm chúng với nước muối pha loãng trước - Ảnh: Internet Sau đó, làm nóng chảo trên lửa lớn, đổ gạo lứt vào, đảo liền tay đến khi chín thì tắt bếp. Đợi khi gạo nguội hẳn, cho chúng vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp và đặt nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt. Gạo lứt sau khi rang chín có thể dùng được ngay, bạn có thể ăn chúng như món ăn vặt mỗi khi đói - Ảnh: Internet Cách sử dụng: Mỗi buổi sáng, thêm 2 - 3 muỗng canh gạo lứt vào ly lớn, đổ nước sôi vào, đậy kín khoảng 20 phút thì thưởng thức ngay. Ngoài ra, bạn có thể thêm một ít mật ong nguyên chất vào để uống. Thức uống gạo lứt không chỉ giảm cân, ngăn ngừa lão hóa mà còn rất tốt đối với sức khỏe - Ảnh: Internet Duy trì thói quen này trong khoảng 10 ngày, sự cải thiện của làn da cùng vóc dáng sẽ khiến bạn hoàn toàn bất ngờ. Một gợi ý tuyệt vời khác giúp giảm cân nhanh hơn là bạn có thể dùng gạo lứt rang để nấu thành cơm để thưởng thức. Cơm gạo lứt muối mè chính là món ăn đốt cháy mỡ thừa, calo hữu hiệu.

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