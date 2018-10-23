Ngâm tỏi trong hỗn hợp này để ăn mỗi ngày, mỡ thừa dày mấy ngấn cũng tan biến giúp bụng phẳng lỳ, dáng săn chắc

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/10/2018 10:06

Ăn tỏi ngâm mật ong và giấm gạo mỗi ngày là cách đốt cháy mỡ thừa "cứng đầu" nhanh chóng giúp bạn giảm cân vô cùng hiệu quả.

Tỏi là "thần dược" vì nguồn dưỡng chất phong phú, dồi dào không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là nguyên liệu quý với tác dụng cải thiện làn da, giảm cân. 

Với hàm lượng cao đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, bổ sung tỏi thường xuyên đốt cháy chất béo dư thừa, đánh tan lớp mỡ thừa giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. 

Ngâm tỏi trong hỗn hợp này để ăn mỗi ngày, mỡ thừa dày mấy ngấn cũng tan biến giúp bụng phẳng lỳ, dáng săn chắc - Ảnh 1
Tỏi là thần dược đối với làn da, vóc dáng lẫn sức khỏe - Ảnh: Internet

Loại gia vị quen thuộc này còn giàu vitamin B6, vitamin C, mangan và selen cùng các khoáng chất thiết yếu như phốt pho, kali, canxi, sắt và đồng. Nhờ đó, tỏi tăng cường trao đổi chất bên trong cơ thể giúp loại bỏ độc tố, chất béo, cặn bã. 

Đặc tính chống oxy hóa trong tỏi ức chế quá trình thoái hóa tế bào, đẩy lùi lão hóa da và cơ thể.

Theo nghiên cứu từ Hàn Quốc, hợp chất allicin trong loại củ này chính là "thần dược" giảm cân vượt trội. Khi kết hợp chiết xuất từ tỏi với tập luyện, hiệu quả giảm cân thậm chí còn tăng lên gấp nhiều lần. Một ưu điểm tuyệt vời hơn, khi dùng tỏi băm, dược tính bên trong sẽ phát huy tác dụng tốt nhất. Điều này đã được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng trong năm 2011.

Khi kết hợp tỏi băm với mật ong và giấm, lượng men vi sinh cùng axit amin trong 2 nguyên liệu này hoạt động mạnh mẽ trong việc đốt cháy mỡ thừa tích tụ ở những vùng "cứng đầu" như bụng, hông, đùi và bắp chân. 

Ngâm tỏi trong hỗn hợp này để ăn mỗi ngày, mỡ thừa dày mấy ngấn cũng tan biến giúp bụng phẳng lỳ, dáng săn chắc - Ảnh 2
Tỏi ngâm mật ong, giấm gạo có tác dụng giảm cân vô cùng hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Công thức tỏi ngâm mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1kg tỏi 

- 500ml mật ong

- 3 muỗng canh giấm gạo

- Lọ thủy tinh có nắp

Cách thực hiện: 

Tỏi sau khi mua về cần lột sạch lớp vỏ ngoài, băm nhuyễn rồi cho tất cả vào lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. 

Ngâm tỏi trong hỗn hợp này để ăn mỗi ngày, mỡ thừa dày mấy ngấn cũng tan biến giúp bụng phẳng lỳ, dáng săn chắc - Ảnh 3
Theo nghiên cứu, tỏi băm sẽ có tác dụng giảm cân hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Đổ mật ong ra chiếc bát lớn, thêm giấm gạo vào rồi dùng muỗng trộn đều lên. Khi nguyên liệu đã hòa lẫn vào nhau, đổ tất cả vào cùng với tỏi. Sau đó, đậy kín nắp, đặt lọ nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời khoảng 3 đến 7 ngày là có thể sử dụng được.

Ngâm tỏi trong hỗn hợp này để ăn mỗi ngày, mỡ thừa dày mấy ngấn cũng tan biến giúp bụng phẳng lỳ, dáng săn chắc - Ảnh 4
Ngoài giảm cân, tốt cho làn da, tỏi ngâm mật ong còn cải thiện sức đề kháng, tốt cho hệ tim mạch và huyết áp - Ảnh: Internet

Có 2 cách để bạn bổ sung tỏi ngâm mật ong hàng ngày. Đầu tiên, mỗi buổi sáng, hãy pha 1 muỗng canh hỗn hợp này vào ly nước ấm để thưởng thức trước bữa ăn. Ngoài ra, bạn có thể ăn trực tiếp tỏi ngâm mà không cần pha chế trước bữa tối.

Lưu ý rằng, bạn không được ăn tỏi ngâm mật ong khi bụng no. Theo nghiên cứu, thành phần trong cả hai nguyên liệu này làm đảo trộn thức ăn, pha loãng dưỡng chất khiến hiệu quả đạt được không cao. 

Ngâm tỏi trong hỗn hợp này để ăn mỗi ngày, mỡ thừa dày mấy ngấn cũng tan biến giúp bụng phẳng lỳ, dáng săn chắc - Ảnh 5
Nên bổ sung tỏi ngâm mật ong trước khi ăn để đạt được hiệu quả tối ưu - Ảnh: Internet

Chỉ cần chăm chỉ làm ngay lọ tỏi băm ngâm mật ong và giấm gạo tại nhà, sau đó kiên trì bổ sung 1 muỗng canh mỗi ngày, sau thời gian ngắn, cơ thể sẽ thon gọn trông thấy.

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