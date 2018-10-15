Nếu chế độ ăn kiêng và tập luyện đang áp dụng không mang đến hiệu quả giảm cân, hãy thay đổi theo 6 mẹo này

Khi ăn kiêng, cơ thể của chúng ta sẽ thích ứng với lượng thức ăn nhỏ hơn, đồng thời sẽ giảm tiêu thụ năng lượng. Nói cách khác, khi cơ thể thích nghi với điều kiện sống mới, nó sẽ bảo tồn trọng lượng ngay cả khi bạn không ăn bất kỳ thứ gì.

Nếu kiên trì ăn kiêng trong một thời gian dài nhưng không đạt được hiệu quả cao, bạn nên thay đổi theo một số mẹo giảm cân sau đây từ Brightside.

Bí quyết này sẽ làm tăng tốc quá trình trao đổi chất, đồng thời tạo ra tình trạng thiếu hụt calo. Điều này, khiến cơ thể đốt cháy năng lượng đã tích trữ. Cuối cùng làm tăng hiệu quả giảm cân.

Để đánh lừa cơ thể, bạn nên chia chế độ dinh dưỡng trong tuần thành một chu kỳ calo thật khoa học. Cụ thể, 2 ngày một tuần, bạn nên ăn khoảng 1.000 đến 1.200 calo với thực phẩm không chứa carbs, phần còn lại của tuần, bạn được phép bổ sung 1.500 calo.

Ăn nhiều đạm và rau hơn

Chế độ ăn ít carbohydrate được cho là chiến lược tốt nhất để giảm cân. Bên cạnh đó, protein và chất xơ làm cho cơ thể đủ no, đồng thời làm tăng sự trao đổi chất.

Tuy nhiên, carbohydrate sẽ làm tăng mức insulin - loại hormone tạo cảm giác đói. Vì vậy, nếu đang cố gắng giảm cân, hãy ăn thịt nạc không mỡ thay vì trái cây có vị ngọt.

Để giảm cân hiệu quả hơn, bạn nên bổ sung nhiều đạm và chất xơ - Ảnh: Brightside

Thay đổi các bài tập

Tương tự như ăn uống, cơ thể cũng sẽ thích ứng với một số bài tập nếu bạn cứ thực hiện nó trong khoảng thời gian dài. Vì vậy, sau vài tuần luyện tập, hiệu quả giảm cân sẽ chậm lại dần. Do đó, bạn nên tập các động tác mới.

Một giải pháp tuyệt vời là cứ 1 đến 1 tháng rưỡi, bạn nên thay đổi chương trình tập luyện một lần. Có rất nhiều lựa chọn khác nhau: yoga, pilates, gym, boxing...

Thay đổi các bài tập trong một thời gian nhất định, bạn giảm cân nhanh hơn - Ảnh: Brightside

Ăn ngon hơn

Đừng quá kiêng khem, điều này sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn, gây căng thẳng và không mang đến hiệu quả giảm cân cao - Ảnh: Brightside

Bộ não sẽ tạo ra cảm giác thèm ăn nếu không ăn bất cứ thứ gì ngon trong thời gian dài. Theo đó, bộ não sẽ bắt đầu tạo ra cảm giác thèm các món giàu calo và đường như sôcôla, bánh quy. Vì vị ngọt sẽ cung cấp cho họ nhiều niềm vui hơn.

Đây là lý do tại sao các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên bao gồm các phần nhỏ của thực phẩm yêu thích. Nếu cho phép bản thân thư giãn, bạn sẽ hạn chế được tình trạng ăn mất kiểm soát, sau đó tăng cân nhanh trở lại.

Thay đổi lượng calo theo cân nặng

Số lượng calo cần tiêu hao để giảm cân không chỉ dựa vào hoạt động thể chất mà còn phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể. Có nghĩa là, nếu một người thừa cân ăn 2.000 calo một ngày, họ sẽ giảm cân. Ngược lại, nếu một người phụ nữ nhỏ nhắn ăn với lượng calo tương tự, cô ấy sẽ tăng cân. Do đó, cân nặng giảm đi, bạn cũng phải giảm lượng calo sẽ ăn.

Cân nặng càng giảm, bạn càng phải giảm lượng calo cần nạp - Ảnh: Brightside

Xem xét đặc điểm trên cơ thể thay vì cân nặng

Trước khi bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt, cơ thể phụ nữ sẽ giữ lại nhiều nước hơn. Điều này giống như việc uống quá nhiều nước trước khi ngủ, ăn thức ăn mặn, uống rượu và ăn các sản phẩm từ sữa. Đây là những thói quen xấu gây tăng cân. Do đó, nếu muốn giảm cân, bạn cần phải làm tăng quá trình trao đổi chất và thoát nước tích trữ trong cơ thể.

Ngoài ra, đừng quá quan tâm vào cân nặng, hãy đo kích thước của các đặc điểm trên cơ thể. Đây là cách kiểm soát hiệu quả giảm cân rõ rệt hơn.

Hãy kiểm tra kích thước các đặc điểm trên cơ thể để đo lường hiệu quả giảm cân chính xác hơn - Ảnh: Brightside

Chắc chắn một điều rằng, khi thay đổi theo 6 mẹo đơn giản về chế độ dinh dưỡng lẫn tập luyện trên của Brightside sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn rất nhiều.