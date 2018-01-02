Nàng lười muốn giảm cân hãy uống đam đường phèn mỗi ngày, 10 người dùng thì 9 người thành công

Làm đẹp cùng chuyên gia 02/01/2018 16:51

Nếu muốn giảm cân mà không phải ăn kiêng hay tập luyện kham khổ, bạn hãy uống nước nha đam đường phèn mỗi ngày. Loại nước uống này còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, từ đó tạo dựng làn da khỏe đẹp, trắng hồng từ sâu bên trong.

Nha đam rất giàu dưỡng chất, vitamin, ngoài tác dụng điều trị mụn và thâm nám hiệu quả, chúng còn hỗ trợ giảm mỡ thừa nhanh chóng. Để loại bỏ số cân nặng dư thừa và sở hữu vóc dáng thon gọn sớm nhất, hãy uống nước nha đam đường phèn mỗi ngày.

Giảm cân bằng nha đam đường phèn

Các nhà khoa họa đã đưa ra kết luận, nha đam chứa dưỡng chất thúc đẩy đánh tan mỡ thừa, giảm cân tương tự như việc bạn tập thể dục mỗi ngày. Do đó, khi kết hợp nha đam với đường phèn, bạn sẽ có được một thức uống bổ dưỡng, hỗ trợ giảm cân tốt mà không gây ra bất cứ tác dụng phụ gì cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, nước uống từ nha đam này còn giúp cơ thể bạn săn chắc, thon gọn như người có thói quen tập thể thao.

Nàng lười muốn giảm cân hãy uống đam đường phèn mỗi ngày, 10 người dùng thì 9 người thành công - Ảnh 1
Uống nha đam đường phèn là cách giảm cân hiệu quả và an toàn - Ảnh: Internet

Giảm cân bằng nha đam đường phèn là cách dễ thực hiện nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho cả sức khỏe lẫn làn da.

Cách nấu nha đam đường phèn

Nguyên liệu cần có:

- 1 nhánh nha đam

- ½ quả chanh tươi

- Đường phèn

- Nhánh lá dứa

- Đậu xanh (nếu có)

Sơ chế nguyên liệu:

Bước 1: Bạn rửa thật sạch các nguyên liệu: Chanh, lá dứa và đậu xanh, cho vào rổ cho ráo nước.

Bước 2: Nha đam gọt vỏ, cắt gai nhọn hai bên vành và thái thành từng lát mỏng, tốt nhất là thành hạt lượu.

Bước 3: Ngâm nha đam với muối khoảng 2 phút thì cho ra rổ chà nhẹ để loại bỏ hết nhựa vàng.

Bước 4: Rửa lại nha đam thật sạch với nước lạnh rồi cho ra rổ để ráo nước.

Cách thực hiện:

Bạn vắt nước cốt chanh và cho 1 muỗng canh đường vào nha đam, trộn đều và giữ yên trong vòng 30 phút.

Sau đó, nấu hạt đậu xanh với nước đến khi nhừ thì thêm 1 lít nước vào. Khi nước sôi, bật nhỏ lừa rồi từ từ cho nha đam và đường phèn vào, khuấy đều. Kế đó, cuộn lá dứa thành hình tròn rồi thả vào nồi nước nha đam, đến khi hỗn hợp sôi trở lại thì tắt bếp đợi nguội là có thể thưởng thức.

Nàng lười muốn giảm cân hãy uống đam đường phèn mỗi ngày, 10 người dùng thì 9 người thành công - Ảnh 2
Ngoài công dụng giảm cân, uống nha đam đường phèn còn giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ nuôi dưỡng da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Để tăng lên mùi vị, bạn hãy thêm đá vào ly nước nha đam đường phèn này, đây cũng là cách tăng hiệu quả giảm cân.

Nhớ bảo quản nước giảm cân này trong ngăn mát tủ lạnh để kéo dài thời hạn sử dụng.

*Lưu ý: Chỉ nên sử dụng nước nha đam đường phèn này trong vòng 2 ngày.

Cách sử dụng:

Mỗi ngày, vào hai buổi sáng và tối, tốt nhất là trước bữa ăn 30 phút, bạn nên 1 uống ly nước nha đam đường phèn này. Sau tầm 10 ngày kiên trì, cân nặng sẽ giảm đi đáng kể, cơ thể sẽ săn chắc, thon gọn trông thấy.

Nàng lười muốn giảm cân hãy uống đam đường phèn mỗi ngày, 10 người dùng thì 9 người thành công - Ảnh 3
Nha đam đường phèn có tác dụng giảm cân tương tự tập thể dục, nhờ vậy cơ thể sẽ săn chắc và thon gọn bất ngờ - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với phương pháp giảm cân bằng nước uống nha đam đường phèn này.

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Có thể bạn không tin nhưng đây là sự thật: Uống nước mía theo cách này không tăng cân, không tiểu đường mà còn giảm 6-12kg chỉ sau 2 tuần nữa đấy

Có thể bạn không tin nhưng đây là sự thật: Uống nước mía theo cách này không tăng cân, không tiểu đường mà còn giảm 6-12kg chỉ sau 2 tuần nữa đấy

Muốn đẹp trước hết phải giảm cân đã. Uống nước mía đúng cách không những giúp giảm mỡ thừa hiệu quả mà còn hỗ trợ thải độc chỉ sau 2 tuần.

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