Muốn ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ lâu nhất có thể, phụ nữ chỉ cần có 5 thói quen này mỗi ngày

Hạn chế calo nhưng vẫn đảm bảo nguồn dinh dưỡng nhất định để cải thiện quá trình trao đổi chất giúp cơ thể trẻ lâu hơn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, hạn chế calo trong chế độ dinh dưỡng giúp kéo dài tuổi xuân.

Hầu hết mọi người đều mong muốn mình sống lâu và trẻ mãi. Và điều này là việc hoàn toàn có thể thực hiện được. Theo nghiên cứu, tính di truyền chỉ ảnh hưởng đến 20% mức độ lão hóa, và 80% còn lại phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt cùng các yếu tố từ bên ngoài khác.

Cố gắng trang điểm ít hơn vì paraben thường có nhiều trong mỹ phẩm công nghiệp có thể phá vỡ estrogen. Điều này khiến khả năng sinh sản của phụ nữ bình thường bị lão hóa sớm.

Cố gắng tránh tất cả các loại thực phẩm chế biến vì phốt phát được thêm vào chúng làm tăng tốc quá trình lão hóa. Thay vào đó, hãy bao gồm các thực phẩm chống lão hóa như quả việt quất, sôcôla đen, các loại hạt, quả sung, cá hồi, bơ, nghệ... Bằng cách đó, bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bảo vệ làn da, thị lực, hỗ trợ chức năng nhận thức và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Một cách tuyệt vời hơn là bạn nên chuyển sang mỹ phẩm tự nhiên. Nếu là người nghiện trang điểm hoặc công việc bắt buộc bạn makeup mỗi ngày, hãy chắc chắn tẩy trang thật kỹ lưỡng trước khi đi ngủ.

Dành 15 phút để tắm nắng

Ánh nắng buổi sáng rất tốt cho hệ xương khớp, làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Bạn thường được các chuyên gia, thậm chí là bạn bè khuyên nên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, đây là điều hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ánh nắng lúc bình mình kéo dài đến 8 giờ sáng rất tốt cho sức khỏe. Do đó, hãy dành khoảng 15 phút để tắm nắng mỗi ngày. Thói quen này sẽ giúp bạn nhận được vitamin D mà, ngăn ngừa tối da tình trạng ung thư đa.

Đi ngủ sớm hơn 23 giờ

Đi ngủ sớm rất tốt cho quá trình trao đổi chất, sản sinh tế bào mới trong cơ thể - Ảnh: Internet

Có chế độ ngủ khoa học rất quan trọng. Các chuyên gia nói rằng giấc ngủ từ 11 giờ sáng đến 3 giờ sáng chịu trách nhiệm về dinh dưỡng và tái tạo. Đây là lý do tại sao bạn nên đi ngủ lúc 11 giờ tối hoặc sớm hơn. Lý tưởng nhất, một người nên ngủ 7 - 8 giờ mỗi đêm. Thiếu ngủ mãn tính ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe mà còn là tinh thần.

Thêm nhiều vitamin vào chế độ ăn uống

Không chỉ ngăn ngừa lão hóa, vitamin rất cần thiết để cơ thể hoạt động khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Để ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do tạo ra từ ánh nắng mặt trời - nguyên nhân gây lão hóa, bạn cần bổ sung nhiều chất chống oxy hóa. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng kem dưỡng da chứa thành phần này. Đồng thời, thêm chất chống oxy hóa mạnh mẽ như selen, vitamin E và C để làm chậm lão hóa.

Cân nhắc thêm dầu cá, chất chống viêm vào chế độ ăn uống. Axit omega-3 từ dầu cá có thể cải thiện chức năng tim, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì làn da trẻ trung hơn.

Hãy thêm 5 thói quen tốt trên vào "lịch trình" mỗi ngày của bạn, chắc chắn quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi đáng kể giúp làn da, vóc dáng tươi trẻ hơn.