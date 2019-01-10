Muốn ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ lâu nhất có thể, phụ nữ chỉ cần có 5 thói quen này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 10/01/2019 16:10

Brightside đã chia sẻ 5 thói quen hàng ngày mà phụ nữ nhất định phải thực hiện để đẩy lùi lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ lâu nhất có thể.

Hầu hết mọi người đều mong muốn mình sống lâu và trẻ mãi. Và điều này là việc hoàn toàn có thể thực hiện được. Theo nghiên cứu, tính di truyền chỉ ảnh hưởng đến 20% mức độ lão hóa, và 80% còn lại phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt cùng các yếu tố từ bên ngoài khác.

Ăn ít calo

Muốn ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ lâu nhất có thể, phụ nữ chỉ cần có 5 thói quen này mỗi ngày - Ảnh 1
Chế độ dinh dưỡng là điều đầu tiên bạn cần phải lưu ý để ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Hạn chế calo nhưng vẫn đảm bảo nguồn dinh dưỡng nhất định để cải thiện quá trình trao đổi chất giúp cơ thể trẻ lâu hơn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, hạn chế calo trong chế độ dinh dưỡng giúp kéo dài tuổi xuân.

Cố gắng tránh tất cả các loại thực phẩm chế biến vì phốt phát được thêm vào chúng làm tăng tốc quá trình lão hóa. Thay vào đó, hãy bao gồm các thực phẩm chống lão hóa như quả việt quất, sôcôla đen, các loại hạt, quả sung, cá hồi, bơ, nghệ... Bằng cách đó, bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bảo vệ làn da, thị lực, hỗ trợ chức năng nhận thức và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Chuyển sang mỹ phẩm tự nhiên

Muốn ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ lâu nhất có thể, phụ nữ chỉ cần có 5 thói quen này mỗi ngày - Ảnh 2
Hãy chuyển sang mỹ phẩm tự nhiên để bảo vệ làn da một cách toàn diện nhất - Ảnh: Internet

Cố gắng trang điểm ít hơn vì paraben thường có nhiều trong mỹ phẩm công nghiệp có thể phá vỡ estrogen. Điều này khiến khả năng sinh sản của phụ nữ bình thường bị lão hóa sớm. 

Một cách tuyệt vời hơn là bạn nên chuyển sang mỹ phẩm tự nhiên. Nếu là người nghiện trang điểm hoặc công việc bắt buộc bạn makeup mỗi ngày, hãy chắc chắn tẩy trang thật kỹ lưỡng trước khi đi ngủ.

Dành 15 phút để tắm nắng

Muốn ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ lâu nhất có thể, phụ nữ chỉ cần có 5 thói quen này mỗi ngày - Ảnh 3
Ánh nắng buổi sáng rất tốt cho hệ xương khớp, làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Bạn thường được các chuyên gia, thậm chí là bạn bè khuyên nên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, đây là điều hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ánh nắng lúc bình mình kéo dài đến 8 giờ sáng rất tốt cho sức khỏe. Do đó, hãy dành khoảng 15 phút để tắm nắng mỗi ngày. Thói quen này sẽ giúp bạn nhận được vitamin D mà, ngăn ngừa tối da tình trạng ung thư đa.

Đi ngủ sớm hơn 23 giờ

Muốn ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ lâu nhất có thể, phụ nữ chỉ cần có 5 thói quen này mỗi ngày - Ảnh 4
Đi ngủ sớm rất tốt cho quá trình trao đổi chất, sản sinh tế bào mới trong cơ thể - Ảnh: Internet

Có chế độ ngủ khoa học rất quan trọng. Các chuyên gia nói rằng giấc ngủ từ 11 giờ sáng đến 3 giờ sáng chịu trách nhiệm về dinh dưỡng và tái tạo. Đây là lý do tại sao bạn nên đi ngủ lúc 11 giờ tối hoặc sớm hơn. Lý tưởng nhất, một người nên ngủ 7 - 8 giờ mỗi đêm. Thiếu ngủ mãn tính ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe mà còn là tinh thần.

Thêm nhiều vitamin vào chế độ ăn uống

Muốn ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ lâu nhất có thể, phụ nữ chỉ cần có 5 thói quen này mỗi ngày - Ảnh 5
Không chỉ ngăn ngừa lão hóa, vitamin rất cần thiết để cơ thể hoạt động khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Để ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do tạo ra từ ánh nắng mặt trời - nguyên nhân gây lão hóa, bạn cần bổ sung nhiều chất chống oxy hóa. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng kem dưỡng da chứa thành phần này. Đồng thời, thêm chất chống oxy hóa mạnh mẽ như selen, vitamin E và C để làm chậm lão hóa.

Cân nhắc thêm dầu cá, chất chống viêm vào chế độ ăn uống. Axit omega-3 từ dầu cá có thể cải thiện chức năng tim, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì làn da trẻ trung hơn.

Hãy thêm 5 thói quen tốt trên vào "lịch trình" mỗi ngày của bạn, chắc chắn quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi đáng kể giúp làn da, vóc dáng tươi trẻ hơn.

9 bí quyết trẻ lâu, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu cho phụ nữ U40 đã được khoa học chứng minh

9 bí quyết trẻ lâu, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu cho phụ nữ U40 đã được khoa học chứng minh

Thống kê từ các nghiên cứu khoa học, Brightside đã đăng tải 9 bí quyết giúp phụ nữ trẻ trung lâu hơn, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   ngăn ngừa lão hóa thói quen lành mạnh bí quyết trẻ lâu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 33 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 46 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 38 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay