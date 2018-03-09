Muốn da trắng mịn, dáng thon gọn như hotgirl, hãy uống 1 ly nước mè đen rang mỗi ngày

Mè đen là loại hạt giàu vitamin, axit amin, chất chống oxy hóa, tinh dầu cùng hàng loạt dưỡng chất thiết yếu mang đến tác dụng tuyệt vời trong việc giảm cân, dưỡng da, cải thiện sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích cụ thể mà bạn có thể đạt được khi duy trì thói quen uống nước mè đen rang mỗi ngày.

Thói quen uống nước mè đen rang mỗi ngày cực kỳ tốt đối với sức khỏe , nhan sắc và cả vóc dáng.

Để đạt được hiệu quả nuôi dưỡng, ngăn ngừa lão hóa da tối ưu, bạn nên uống nước mè đen rang vào buổi sáng mỗi ngày.

Nguồn dưỡng chất, axit amin, chất chống oxy hóa dồi dào trong hạt mè đen đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh tế bào mới, cải thiện sắc tố giúp làn da bật tông trắng mịn, hồng hào và rạng rỡ. Đồng thời, nguồn dưỡng chất từ loại hạt này còn giúp làm chậm lão hóa, xóa mờ các vết thâm, nám, tàn nhang từ sâu bên trong hữu hiệu.

Đốt cháy mỡ thừa, giảm cân

Uống nước mè đen rang mỗi ngày là cách đốt cháy mỡ thừa cực kỳ hiệu quả. Axit amin, vitamin dồi dào trong hạt mè đen có khả năng đánh tan lớp mỡ tích tụ lâu ngày ở vùng bụng, đùi, bắp tay nhanh chóng.

Bên cạnh đó, uống nước từ loại hạt này thường xuyên là cách giúp cơ thể tăng cường trao đổi, chuyển hóa và đào thải độc tố, chất béo, mỡ thừa bị đốt cháy ra ngoài.

Chính vì những lí do trên, thói quen uống nước mè đen rang mỗi ngày giúp giảm cân cực kỳ nhanh.

Muốn giảm cân nhanh chóng, bạn nên uống nước mè đen rang mỗi ngày - Ảnh: Internet

Cách làm nước mè đen rang

Nguyên liệu cần có:

- 500gr mè đen

- 100ml sữa tươi (không đường)

- 50ml mật ong

Cách thực hiện:

Mè đen sau khi mua về ngâm với nước muối pha loãng khoảng 10 phút, vớt bỏ các hạt nổi trên bề mặt nước. Sau đó, cho mè đen ra rổ, mang phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

Cho mè đen đã phơi khô vào chiếc chảo, rang đến khi chín thì tắt bếp. Đợi mè đen nguội hẳn thì cho chúng vào cối xay sinh tố, đổ thêm sữa tươi, mật ong và 500ml nước lọc vào, xay nhuyễn mịn.

Cuối cùng, cho hỗn hợp nước mè đen rang vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp, bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng suốt thời gian dài.

Nước uống từ mè đen rang, sữa tươi (không đường) và mật ong mang đến tác dụng giảm cân cực kỳ hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Chỉ cần duy trì thói quen uống nước mè đen rang mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da, nhan sắc không tuổi và vóc dáng săn chắc, cân đối vô cùng dễ dàng.