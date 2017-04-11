Xay nhuyễn mè đen rồi uống 2 muỗng mỗi ngày, vòng 1 tăng liền mấy size

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/04/2017 16:37

Dùng mỗi ngày 2 muỗng cao mè đen, kích cỡ vòng 1 sẽ tăng trưởng một cách bất ngờ.

Vòng 1 khiêm tốn luôn khiến phụ nữ mất đi vẻ gợi cảm và quyến rũ vốn có. Nhưng điều này hoàn toàn có thể khắc phục được bằng phương pháp bổ sung cao mè đen mỗi ngày và chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về kích thước vòng 1 sau một thời gian áp dụng. 

Mè đen kích thích sự tăng trưởng vòng 1

Mè đen có chứa nhiều hợp chất như đồng, canxi oxalat cùng hàm lượng cao chất đạm (22%) và dầu (40 - 60%). Ngoài ra, loại hạt này còn chứa lượng calo cao cùng các axit amin, chất béo omega 3, omega 6 hỗ trợ tốt cho hoạt động của hormone, kích thích sản sinh collagen giúp tăng kích thước và làm săn chắc vòng 1. 

Đặc biệt, mè đen còn chứa nhiều vitamin E, B1, B2 cùng nhiều khoáng chất giúp vòng 1 phát triển vượt bậc.

Cách làm tăng kích cỡ vòng 1 với mè đen
Dùng mỗi ngày 2 muỗng cao mè đen vào buổi sáng và tối, vòng 1 sẽ phát triển một cách bất ngờ. Ảnh: Internet

Để cải thiện kích thước vòng 1 hãy tham khảo công thức cao mè đen dưới đây:

Nguyên liệu cần có:

- 150gr mè đen

- 3 muỗng canh nước ép gừng tươi

- 1 muỗng canh đường phèn

- ½ ly lước lọc

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện: 

Bước 1: Cho mè đen vào ngâm với nước ấm khoảng 10 phút thì vớt ra để ráo. 

Bước 2: Tiến hành rang mè đen trên chảo nóng khoảng 5 phút.

Bước 3: Xay nhuyễn số mè đen vừa rang. 

Cách làm tăng kích cỡ vòng 1 với mè đen
Mè đen chứa nhiều vitamin E, B1, B2 cùng nhiều khoáng chất giúp vòng 1 phát triển vượt bậc. Ảnh: Internet

Bước 4: Cho nước vào nồi đun sôi, sau đó cho thêm mè đen, nước cốt chanh, nước ép gừng và đường phèn vào. Đun đến khi hỗn hợp sánh mịn thì tắt bếp, để nguội rồi cho vào bình thủy tinh bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc đặt vào tủ lạnh. 

Cách làm tăng kích cỡ vòng 1 với mè đen
Mè đen chứa chất béo omega 3, omega 6 hỗ trợ sản sinh collagen giúp tăng kích thước vòng 1. Ảnh: Internet

Áp dụng mỗi ngày 2 muỗng cao mè đen này vào 2 buổi sáng và tối. 

Lưu ý: Hỗn hợp cao mè đen này chỉ nên giữ và dùng trong vòng 1 tuần.  

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng công thức nước uống mè đen bằng cách:

Mè đen sau khi rang chín thì tiến hành xay nhuyễn thành bột. Cho 1 muỗng bột mè đen vào cốc nước sôi, khuấy đều là có thể sử dụng được ngay. Bạn nên áp dụng 2 ly nước này mỗi ngày. 

Cách làm tăng kích cỡ vòng 1 với mè đen
Nước uống bột mè đen cũng có tác dụng tăng kích cỡ vòng 1 vô cùng hiệu quả. Ảnh: Internet

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