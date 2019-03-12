Mới bắt đầu tập thể dục giảm cân, hãy chăm chỉ thực hiện 6 động tác đốt cháy mỡ thừa này

Dưới đây là 6 động tác có tác dụng đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng, dễ dàng mà người mới bắt đầu cũng có thể áp dụng.

Tập luyện tại các phòng tập rất tốn kém, do đó, không phải ai cũng có điều kiện để đến đây mỗi ngày. Chính vì vậy, các bộ bài tập giảm cân đơn giản tại nhà luôn được ưa chuộng hơn.

Bắt đầu bằng cách đặt cẳng tay, khuỷu tay xuống đất. Lưu ý, khuỷu tay phải nằm phía dưới vai, hai cẳng tay song song với nhau.

Ban đầu, hãy đặt bụng dưới sàn. Tiếp đó, ổn định phần tay rồi nâng toàn bộ cơ thể lên cao đến khi mông, lưng và đầu tạo thành một đường thẳng. Giữ nguyên vị trí này trong khoảng 30 giây thì thư giãn. Lặp lại khoảng 5 lần.

Đạp xe trên không

Động tác này tác động đến toàn cơ thể, do đó, đốt cháy mỡ thừa toàn thân - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Nằm thẳng trên mặt đất, 2 tay đặt bên cạnh hông. Bây giờ, đưa 2 tay ra sau đầu, đan xen các ngón tay vào nhau.

Tiếp đó, nâng chân phải lên sao cho đùi vuông góc với mặt đất còn bắp chân thì song song. Đồng thời, nâng xương bả vai trái lên, xoay cơ thể sao cho khuỷu tay chạm vào đầu gối phải.

Duỗi thẳng chân phải, nhưng giữ nó trên mặt đất và đồng thời uốn cong chân trái của bạn và xoay phần thân trên của bạn sao cho khuỷu tay của bạn chạm vào đầu gối của chân trái. Ngay sau đó quay về và thực hiện tương tự cho phía còn lại.

Thực hiện tương tự 7 lần cho mỗi chân.

Xoắn cơ thể

Động tác này giúp đốt cháy mỡ thừa quanh bụng cấp tốc - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Nằm ngửa trên sàn với 2 đầu gối hơi cong. Nắm tay lại rồi đặt phía trước bụng, đồng thời nâng phần trên cơ thể và 2 chân lên. Đây là tư thế bắt đầu.

Tiếp đó, xoay thân trên sang phải, đồng thời đưa tay theo cùng hướng trong 3 giây rồi trở về vị trí bắt đầu. Thực hiện tương tự cho phía còn lại.

Thực hiện này 7 lần cho mỗi bên.

Chống đẩy

Chống đẩy làm săn chắc vùng bắp tay, tăng cường vòng ngực - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Nằm sấp trên trên thảm tập. Sau đó, nâng người lên cao bằng lòng bàn tay và mũi chân. Từ tư thế này luân phiên nâng và hạ người thật nhịp nhàng. Lưu ý, lúc hạ thấp, khuỷu tay phải vuông góc. Khi nâng lên, tay phải thẳng. Lặp lại 10 lần động tác này, tùy thuộc vào thể lực mà bạn có thể thực hiện lâu hơn.

Crunches ngược



Động tác này không chỉ đốt cháy mỡ thừa mà còn cải thiện quá trình trao đổi chất trong cơ thể - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Nằm thẳng lưng, đặt 2 tay bên cạnh cơ thể với lòng bàn tay áp xuống sàn. Nâng chân lên và uốn cong đầu gối về phía đầu. Lúc này, hông và mông vẫn nằm vững trên mặt đất.

Bây giờ đẩy chân lên cao với lực thật mạnh để kéo hông và mông lên khỏi mặt đất. Tiếp theo, hạ chân xuống nhưng không chạm sàn. Người mới bắt đầu nên thực hiện động tác này 10 lần.

Leo núi

Đây là bài tập cường độ mạnh, do đó giúp đốt cháy mỡ thừa cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bắt đầu bằng động tác chống đẩy khi cơ thể đang ở vị trí cao nhất. Tiếp đó, kéo đầu gối trái về phía ngực rồi đưa về vị trí ban đầu thật nhanh. Ngay sau đó, lặp lại tương tự với chân phải.

Thực hiện động tác này càng nhanh càng tốt trong vòng 1 phút.

Thực hiện những điều này trong 1 phút.

Một lời khuyên hữu ích dành cho người giảm cân là nên tập các động tác đốt cháy mỡ thừa này vào buổi sáng. Tập thể dục vào buổi sáng sớm khi bụng đói giúp tăng tốc độ giảm cân và tăng mức năng lượng. Vận động cơ thể vào sáng sớm còn là phương pháp để bạn nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn, điều rất quan trọng trong việc thiết lập nhịp sinh học bên trong cơ thể.