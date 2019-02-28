5 bài tập đơn giản làm giảm nọng cằm giúp khuôn mặt thon gọn, trẻ trung hơn

Mỡ thừa tích tụ dưới cằm làm khuôn mặt trông tròn trịa. Điều này tạo cảm giác cả người trở nên nặng nề và mập mạp dù bạn sở hữu vóc dáng cân đối. Để loại bỏ lượng mỡ thừa "cứng đầu" này giúp khuôn mặt thon gọn, săn chắc trở lại, bạn có thể thực hiện theo 5 bài tập đơn giản sau đây.

Bài tập này chỉ đơn giản là di chuyển hàm dưới. Từ từ đưa môi, hàm dưới ra phía trước và giữ trong vòng 5 giây. Sau đó, đưa hàm về vị trí ban đầu, lặp lại bài tập này nhiều lần.

Tư thế chuẩn bị là ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước. Hãy hít thở thật đều đặn và thoải mái, thư giãn vai.

Tiếp theo, bắt đầu phát âm thật rõ chữ "E", lưu ý kéo 2 khóe miệng sang ngang đến mức có thể nhưng không mở hở răng. Giữ yên 5 giây thì quay về tư thế ban đầu. Lặp lại động tác này nhiều lần.

Ngoài ra, bạn có thể tập theo cách phát âm luân phiên từ "O" và "E", mỗi âm giữ trong 5 giây.

Bài tập này sẽ làm giảm các nếp nhăn trên khuôn mặt - Ảnh: Brightside

Bài tập 3:

Ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về trước. Tiếp theo, đưa tay phải lên và ấn lòng bàn tay vào trán. Lưu ý, nhấn với lực vừa phải, nhưng không nghiêng đầu ra sau. Giữ vị trí này trong 10 giây thì thư giãn.

Sau đó, lặp lại tương tự trong khoảng 2 - 3 phút.

Ngoài giảm nọng cằm, bài tập này còn làm săn chắc các nếp nhăn giữa trán - Ảnh: Brightside

Bài tập 4:

Bài tập này mở rộng cơ vai, săn chắc da cổ và ngựa hữu hiệu - Ảnh: Brightside

Ngồi thẳng như các bài tập trước với mắt nhìn về phía trước. Từ từ đưa 2 tay ra sau đầu. Lúc này, dùng lực ấn phần gáy về phía bàn tay, tuy nhiên, bàn tay cũng tạo áp lực để giữ đầu đứng yên. Duy trì tư thế này trong 10 giây thì thư giãn, lặp lại bài tập trong 2 - 3 phút.

Bài tập 5:

Bài tập này góp phần kéo căng da dưới cổ, ngực, đồng thời làm săn chắc vùng da quanh má - Ảnh: Brightside

Ngồi thoải mái với lưng thẳng, thư giãn vai và tay. Bắt đầu nghiêng đầu về phía sau và mở miệng. Giữ yên tư thế, cố gắng mím 2 môi lại gần nhau nhưng răng không chạm vào nhau. Lặp lại bài tập nhiều lần.

Để đạt được kết quả tốt hơn trong việc giảm nọng cằm, thon gọn khuôn mặt, hãy thực hiện các bài tập này ít nhất là 2 lần một ngày. Ngoài ra, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, khoa học sẽ giúp bạn cải thiện làn da hữu hiệu hơn.