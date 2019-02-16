6 bài tập đốt cháy mỡ thừa cho người mới bắt đầu lấy lại vóc dáng thon gọn hiệu quả, dễ dàng

Do đó, bài viết sẽ hướng dẫn đến bạn 6 bài tập có khả năng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân hết sức hiệu quả ngay tại nhà. Hơn nữa, phương pháp tập luyện này rất đơn giản, phù hợp với người mới bắt đầu.

Theo thống kê, hơn 90% những người tham gia tập luyện tại các phòng gym chuyên nghiệp sẽ cảm thấy chán nản, thậm chí là bỏ cuộc sau 3 tháng đầu tiên. Điều này là do khi bắt đầu, hầu hết mọi người đều đặt ra những kỳ vọng không thực tế và ít hiểu biết về các bài tập cần thực hiện để đạt được mục tiêu mong muốn.

Bắt đầu bằng tư thế giữ thăng bằng trên cẳng tay, khuỷu tay và mũi chân. Nên nhớ giữ cẳng tay song song với nhau, khuỷu tay đặt ngay dưới vai.

Bây giờ, điều chỉnh cơ thể sao cho mông, lưng, cổ và đầu tạo thành đường thẳng. Giữ nguyên vị trí này trong khoảng 30 giây thì thư giãn. Lặp lại khoảng 2 - 3 lần động tác này.

Đạp xe

Động tác này kích thích đốt cháy mỡ thừa quanh bụng, đùi và hông vô cùng vượt trội - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Nằm thẳng trên mặt đất với 2 tay đặt bên cạnh cơ thể. Bây giờ, đưa tay ra sau đầu và đan xen các ngón tay vào với nhau. Đưa 2 chân lên khỏi mặt đất. Kéo đầu gối phải về phía đầu sao cho đùi vuông góc với mặt đất. Đồng thời, cúi người đưa xương vai trái chạm vào đầu gối phải.

Duỗi thẳng chân phải, thực hiện tương tự với chân trái. Lặp lại động tác này luân phiên nhịp nhàng 7 lần cho mỗi chân.

Vòng xoắn

Tập luyện động tác này thường xuyên sẽ giúp bạn sở hữu vòng eo con kiến - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Nằm ngửa trên thảm tập, đầu gối hơi cong. Cánh tay mở rộng về 2 phía hoặc nắm chặt đặt trước ngực. Đây là vị trí bắt đầu của bạn.

Tiếp đó, nâng đầu gối lên cao và bắt đầu xoay sang phải, giữ trong 3 giây rồi trở về vị trí bắt đầu. Sau đó, xoay sang trái và giữ trong 3 giây. Thực hiện bài tập này 7 lần cho mỗi bên.

Hít đất

Hít đất có tác dụng làm săn chắc toàn cơ thể - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Đây là bài tập hết sức quen thuộc đối với mọi người, tuy nhiên, trong quá trình chống đẩy bạn nên giữ cho lưng, mông và chân thật thẳng. Khuỷu tay lúc hạ người xuống phải vuông góc để hiệu quả đốt cháy mỡ thừa cao hơn. Lặp lại động tác này 10 lần.

Crunches ngược

Động tác này giúp bạn sở hữu đôi chân thon gọn, săn chắc hơn - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Nằm thẳng lưng và đặt tay bên cạnh cơ thể với lòng bàn tay áp xuống sàn. Nâng chân lên trong, uốn cong đầu gối về phía đầu. Hãy chắc chắn rằng hông và mông đang nằm vững trên mặt đất.

Bây giờ, đẩy chân lên trên cao, hướng về phía trần nhà. Lúc này, mông đã rời khỏi mặt đất. Sau khi giữ vài giây thì hạ chân xuống, nhưng không để chúng chạm sàn.

Người mới bắt đầu nên thực hiện động tác này từ 3 đến 5 lần.

Người leo núi

Bài tập này đốt cháy calo, mỡ thừa hết sức hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bắt đầu ở vị trí chống đẩy, 2 tay duỗi thẳng. Sau đó, đưa đầu gối phải về phía dưới ngực rồi quay về tư thế ban đầu. Ngay sau đó, làm tương tự cho gối trái. Tập động tác này càng nhanh càng tốt trong vòng 1 phút.

Kiên trì thực hiện 6 động tác đơn giản trên mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu ngay vóc dáng săn chắc, không mỡ thừa sau thời gian ngắn mà không cần đến phòng tập.