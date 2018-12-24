Học người Ấn Độ pha ly nước này để uống mỗi tối, bụng mấy ngấn mỡ thừa cũng trở nên phẳng lỳ nhanh chóng

Brightside đã đăng tải công thức làm đồ uống từ nguyên liệu tự nhiên của người Ấn Độ có khả năng đốt cháy mỡ thừa, thon gọn vòng bụng cực kỳ hiệu quả.
- Muốn vóc dáng thon gọn với số đo 3 vòng chuẩn đến từng centimet, hãy uống ly nước này mỗi buổi sáng
- Thu Minh uống nước chanh pha ớt bột để giảm cân
Thay vì uống soda, nước ngọt có ga, nước chứa nhiều đường... bạn nên bổ sung các công thức nước từ nguyên liệu tự nhiên sau đây để kích thích cơ thể giảm cân, đốt cháy mỡ thừa trong đêm.
Nước uống cay Ấn Độ
Thành phần:
- 4 quả chanh tươi
- Một ít gừng băm
- Vài lá bạc hà
- 200ml nước lọc
- 1 muỗng canh mật ong
Cách thực hiện:
Vắt lấy nước cốt chanh cho ra chiếc bát nhỏ. Cho mật ong và nước lọc vào nồi, đun trên lửa nhỏ đến khi tất cả hòa tan vào nhau. Cho gừng băm nhuyễn vào, giữ thêm 2 phút thì tắt bếp, để nguội. Thêm nước cốt chanh và lá bạc hà vào, khuấy đều rồi thưởng thức.
Nước uống dưa leo và chanh
Thành phần:
- 1 lít nước lọc
- 2 quả dưa leo
- 1 quả cam lớn
- 2 muỗng canh mật ong (tùy theo sở thích)
- Vài lá bạc hà tươi
- 1 quả chanh
Cách thực hiện:
Nghiền nhuyễn 1 quả dưa leo đã rửa sạch bằng máy xay sinh tố, quả còn lại thái thành từng lát mỏng. Vắt nước ép cam và chanh thêm vào sinh tố dưa leo. Tiếp đó, thêm nước, lá bạc hà và mật ong vào, khuấy đều, thưởng thức ngay.
Nước uống bưởi và quế
Thành phần:
- 500ml nước ép bưởi
- 1 ly nước
- 2 nhánh quế
- 1 hoa hồi
- Vài lá bạc hà
- Mật ong
Cách thực hiện:
Kết hợp mật ong, nước lọc, hồi và quế thành hỗn hợp. Cho chúng vào nồi, đun nhỏ lửa trong 5 đến 10 phút đến thu được hỗn hợp dẻo thì để nguội. Sau đó, trộn chúng cùng nước ép bưởi, lá bạc hà và thưởng thức.
Nước uống dứa
Thành phần:
- 1 lít nước
- 1 quả chanh
- Nửa ly nước ép dứa
- Vài lá bạc hà tươi
Cách thực hiện:
Đun sôi nước lọc đã chuẩn bị. Vắt nước cốt chanh cho ra chiếc bát mới. Thêm một ít mật ong vào nước đang đun, hạ nhỏ lửa. Sau đó, thêm một ít vỏ chanh vào, tắt chảo. Trộn tất cả lại với nhau là bạn có thể thưởng thức ngay.
Nước uống dâu tây và thảo mộc
Thành phần:
- 1/2 quả chanh
- Lá bạc hà
- 3 đến 4 quả dâu tây
- Lá ngải thơm
- 100ml nước
Cách thực hiện:
Vắt nước cốt chanh cho ra chiếc bình, thêm vào một ít vỏ chanh. Cắt đôi số dâu tây đã chuẩn bị thêm vào bình. Sau đó, đổ nước nóng vào bình, thêm lá ngải thơm vào. Dùng muỗng khuấy đều tất cả các thành phần trong bình, giữ khoảng 2 đến 3 phút là có thể thưởng thức.
Kiên trì uống một trong những loại nước trên, chắc chắn, chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ mỡ thừa quanh bụng sẽ nhanh chóng biến mất giúp bạn sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc.