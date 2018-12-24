Học người Ấn Độ pha ly nước này để uống mỗi tối, bụng mấy ngấn mỡ thừa cũng trở nên phẳng lỳ nhanh chóng

Thay vì uống soda, nước ngọt có ga, nước chứa nhiều đường... bạn nên bổ sung các công thức nước từ nguyên liệu tự nhiên sau đây để kích thích cơ thể giảm cân, đốt cháy mỡ thừa trong đêm.

- Vài lá bạc hà

- 200ml nước lọc

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Vắt lấy nước cốt chanh cho ra chiếc bát nhỏ. Cho mật ong và nước lọc vào nồi, đun trên lửa nhỏ đến khi tất cả hòa tan vào nhau. Cho gừng băm nhuyễn vào, giữ thêm 2 phút thì tắt bếp, để nguội. Thêm nước cốt chanh và lá bạc hà vào, khuấy đều rồi thưởng thức.

Nước uống dưa leo và chanh

Dưa leo và chanh là nguyên liệu có tác dụng tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 1 lít nước lọc

- 2 quả dưa leo

- 1 quả cam lớn

- 2 muỗng canh mật ong (tùy theo sở thích)

- Vài lá bạc hà tươi

- 1 quả chanh

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn 1 quả dưa leo đã rửa sạch bằng máy xay sinh tố, quả còn lại thái thành từng lát mỏng. Vắt nước ép cam và chanh thêm vào sinh tố dưa leo. Tiếp đó, thêm nước, lá bạc hà và mật ong vào, khuấy đều, thưởng thức ngay.

Nước uống bưởi và quế

Bưởi và quế là thực phẩm giảm cân tuyệt vời mà mọi người đều hiểu rõ - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 500ml nước ép bưởi

- 1 ly nước

- 2 nhánh quế

- 1 hoa hồi

- Vài lá bạc hà

- Mật ong

Cách thực hiện:

Kết hợp mật ong, nước lọc, hồi và quế thành hỗn hợp. Cho chúng vào nồi, đun nhỏ lửa trong 5 đến 10 phút đến thu được hỗn hợp dẻo thì để nguội. Sau đó, trộn chúng cùng nước ép bưởi, lá bạc hà và thưởng thức.

Nước uống dứa

Dứa giàu vitamin C rất tốt trong quá trình giảm cân, đốt cháy mỡ thừa quanh bụng - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 1 lít nước

- 1 quả chanh

- Nửa ly nước ép dứa

- Vài lá bạc hà tươi

Cách thực hiện:

Đun sôi nước lọc đã chuẩn bị. Vắt nước cốt chanh cho ra chiếc bát mới. Thêm một ít mật ong vào nước đang đun, hạ nhỏ lửa. Sau đó, thêm một ít vỏ chanh vào, tắt chảo. Trộn tất cả lại với nhau là bạn có thể thưởng thức ngay.

Nước uống dâu tây và thảo mộc

Thức uống từ chanh và thảo mộc cực kỳ tốt cho người đang muốn giảm cân - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 1/2 quả chanh

- Lá bạc hà

- 3 đến 4 quả dâu tây

- Lá ngải thơm

- 100ml nước

Cách thực hiện:

Vắt nước cốt chanh cho ra chiếc bình, thêm vào một ít vỏ chanh. Cắt đôi số dâu tây đã chuẩn bị thêm vào bình. Sau đó, đổ nước nóng vào bình, thêm lá ngải thơm vào. Dùng muỗng khuấy đều tất cả các thành phần trong bình, giữ khoảng 2 đến 3 phút là có thể thưởng thức.

Kiên trì uống một trong những loại nước trên, chắc chắn, chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ mỡ thừa quanh bụng sẽ nhanh chóng biến mất giúp bạn sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc.