Hé lộ cách trị gàu bằng bia – “Phương thuốc” cứu sinh cho da đầu và mái tóc của phái đẹp

Trị gàu bằng bia là một trong những cách chăm sóc da đầu và tóc tuyệt vời. Cách này nhanh chóng tác động để cung cấp độ ẩm, phục hồi tóc hư tổn và giúp da đầu khỏe mạnh hơn.

Thành phần cơ bản của bia là mạch nha và hoa bia, chứa các dưỡng chất giúp cho mái tóc trở nên suôn mượt và sạch gàu. Đặc biệt, trong bia có chứa protein giúp tăng cường các lớp biểu bì của tóc và các lớp biểu bì bao quanh tóc, tạo ra hàng rào bảo vệ mái tóc hiệu quả. Đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn “tấn công” gây nấm da đầu hình thành gàu. Chính vì vậy, đây được xem là “thần dược” để điều trị gàu hiệu quả cho phái đẹp, vô cùng an toàn và thân thiện với da đầu.

Khi trị gàu bằng bia sẽ có những lợi ích sau: Dưỡng chất protein sẽ cung cấp “năng lượng” để phục hồi tóc xơ rối.

Vitamib B nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh, kích thích mọc tóc.

Dưỡng chất Maltose củng cố cấu trúc tế bào, giúp tóc trở nên khỏe mạnh hơn.

Sucrose giúp tóc bóng tự nhiên bằng cách liên kết chặt chẽ biểu bì tóc.

Biotin là vitamin đóng vai trò quan trọng giúp tóc khỏe mạnh. Đồng thời, ngăn ngừa gàu và ngăn chặn rụng tóc. Vì vậy, khi bị gàu bạn hãy nhanh chóng áp dụng những phương pháp sau đây: