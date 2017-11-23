Hé lộ cách trị gàu bằng bia – “Phương thuốc” cứu sinh cho da đầu và mái tóc của phái đẹp

Trị gàu bằng bia là một trong những cách chăm sóc da đầu và tóc tuyệt vời. Cách này nhanh chóng tác động để cung cấp độ ẩm, phục hồi tóc hư tổn và giúp da đầu khỏe mạnh hơn.
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Thành phần cơ bản của bia là mạch nha và hoa bia, chứa các dưỡng chất giúp cho mái tóc trở nên suôn mượt và sạch gàu. Đặc biệt, trong bia có chứa protein giúp tăng cường các lớp biểu bì của tóc và các lớp biểu bì bao quanh tóc, tạo ra hàng rào bảo vệ mái tóc hiệu quả. Đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn “tấn công” gây nấm da đầu hình thành gàu.
Chính vì vậy, đây được xem là “thần dược” để điều trị gàu hiệu quả cho phái đẹp, vô cùng an toàn và thân thiện với da đầu.
Khi trị gàu bằng bia sẽ có những lợi ích sau:
- Dưỡng chất protein sẽ cung cấp “năng lượng” để phục hồi tóc xơ rối.
- Vitamib B nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh, kích thích mọc tóc.
- Dưỡng chất Maltose củng cố cấu trúc tế bào, giúp tóc trở nên khỏe mạnh hơn.
- Sucrose giúp tóc bóng tự nhiên bằng cách liên kết chặt chẽ biểu bì tóc.
- Biotin là vitamin đóng vai trò quan trọng giúp tóc khỏe mạnh. Đồng thời, ngăn ngừa gàu và ngăn chặn rụng tóc.
Vì vậy, khi bị gàu bạn hãy nhanh chóng áp dụng những phương pháp sau đây:
Cách trị gàu bằng bia và trứng gà
Lòng trắng trứng gà chứa nhiều protein và chất dưỡng ẩm tự nhiên, sẽ giúp cho tóc thêm suộn mượt khỏe mạnh. Khi dùng bia kết hợp với trứng gà sẽ tăng hiệu quả trị gàu lên “gấp đôi”.
Để thực hiện cách này, bạn cần chuẩn bị:
- 1-2 quả trứng gà (tùy theo lượng tóc của bạn).
- 1 lon bia.
Cách thực hiện:
- Bạn tách lấy lòng trắng trứng gà, sau đó trộn đều với bia.
- Thoa đều hỗn hợp bia lên tóc, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong, phát huy tối đa công dụng.
- Dùng khăn bông quấn quanh đầu và ủ khoảng 20 phút. Sau đó gội sạch bằng nước mát và dầu gội.
- Thực hiện 2-3 tuần, da đầu sẽ nhanh chóng sạch gàu, tóc chắc khỏe và óng mượt.
Cách trị gàu bằng bia và sữa chua
Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn và axit lactic tốt cho quá trình phát triển của tóc, đồng thời giúp cân bằng độ pH, ngăn ngừa gàu xuất hiện. Do đó, đây cũng là một trong những hỗn hợp trị gàu được nhiều chị em yêu thích.
Chuẩn bị:
- 1 hũ sữa chua.
- 1 lon bia.
Cách thực hiện:
- Trộn đều sữa chua và bia vào với nhau thành một hỗn hợp đồng nhất.
- Sau khi gội sạch đầu, bạn hãy thoa đều hỗn hợp lên tóc, thoa kỹ ở phần chân tóc, để nhanh chóng “tẩy sạch” các mảng gàu.
- Ủ khoảng 15-20 phút, sau đó gội sạch bằng nước mát.
- Với cách này tốt nhất bạn nên thực hiện từ 2-3 lần/tuần để thấy ngay hiệu quả cải thiện chỉ sau 1-2 tuần áp dụng.
Cách trị gàu bằng bia và B1
Vitamin B1 là dưỡng chất thiết yếu cần cho quá trình mọc tóc, giúp tóc trở nên dày và mượt hơn. Ngoài ra, loại vitamin này còn giúp cho các mạch máu ở dưới da đầu lưu thông tốt hơn, hỗ trợ “đánh bật” những mảng gàu và tẩy sạch các tế bào chết. Vì thế, khi kết hợp bia với vitamin B1, sẽ mang lại hiệu quả trị gàu tốt chỉ sau vài lần áp dụng.
Cách chuẩn bị:
- 10-15 viên B1/lần gội.
- 1 lon bia.
Cách thực hiện:
- Hòa tan vitamin B1 trong bia thành hỗn hợp đồng nhất.
- Thoa đều hỗn hợp lên tóc, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào tóc và da đầu.
- Dùng khăn bông hoặc mũ ủ nilong ủ trong khoảng 20 phút.
- Gội sạch bằng dầu gội và nước lạnh như thông thường.
- Ngay sau lần đầu tiên áp dụng, bạn đã có thể cảm nhận, tóc mềm mượt hơn, đặc biệt là lượng gàu giảm rõ rệt.
- Tuy nhiên vẫn cần kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần để có thể tiêu diệt gàu hoàn toàn, giúp bạn thoát khỏi sự ngứa ngáy, khó chịu. Đồng thời dẹp bỏ tình trạng gàu rơi lấm tấm trên vai.