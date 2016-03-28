Dùng hỗn hợp này tuần 1 lần để da mặt trẻ hơn 10 tuổi

Khuôn mặt của họ dường như không có nếp nhăn do tuổi tác hoặc sự lo lắng tác động, với nhiều phụ nữ , dù ở tuổi 50, nhưng làn da của họ chỉ như mới 30 tuổi. Hai thói quen mà bất cứ phụ nữ Nhật nào cũng có đó là tẩy da chết và mặt nạ giữ ẩm.

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với làn da trắng sứ, lỗ chân lông nhỏ và trẻ trung, đàn hồi cho dù ở độ tuổi 40-50. Sở dĩ họ có được làn da trẻ trung hơn tuổi là nhờ những phương thức làm đẹp cổ truyền được lưu lại từ đời này qua đời khác.

May mắn thay, phương pháp này lại hoàn toàn rẻ tiền và bạn không cần mất 1 chi phí quá lớn vào thẩm mỹ t? vi ện hoặc spa để duy trì vẻ đẹp. Bí mật đó chính là thành phần có trong gạo.

Cụ thể là, những nàng Geisha truyền thống thường sử dụng cám gạo như là một cách để làm mềm da và mái tóc. Họ thường xuyên dùng nước gạo để tắm và gội, tận dụng sau khi vo gạo nấu cơm.

Sức mạnh của hạt gạo kỳ diệu hơn bạn nghĩ, nó là một chất chống oxy hóa và làm mềm tự nhiên, ngăn can tia UV gây hại, nuôi dưỡng da và giảm nếp nhăn. Sau đây là cách sử dụng:

Thành phần:

- Nước vo gạo: 1 chậu (gạo vo bỏ nước đầu, lấy nước 2-3 sao cho vừa đủ để rửa mặt)

- Cám gạo: 1 muỗng canh

- Mật ong: 1 muỗng canh

- Sữa tươi không đường: 3 muỗng canh

Cách làm:

Làm ấm sữa đến khoảng 50 độ C (nóng hơn nước tắm một chút), cho cám gạo vào một cái chén, và từ từ rót sữa ấm vào, khuấy đều tay. Tiếp theo, thêm muỗng canh mật ong vào hỗn hợp vừa trộn, đắp lên mặt khi hỗn hợp còn ấm và để trong 30-60 phút. Sau đó, bạn rửa sạch mặt với nước vo gạo, dùng khăn giấy thấm khô tự nhiên, không cần rửa lại với nước.

Một bí kíp giúp bạn se lỗ chân lông khá hiệu quả là hãy để đông đá nước vo gạo, sau đó dùng đá massage lên toàn khuôn mặt ngày 2 lần, lỗ chân lông sẽ se khít tự nhiên mà không cần các phương pháp thẩm mỹ.