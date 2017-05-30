Dùng cà chua theo cách này trước khi đi ngủ, bọng mắt to, thâm đen cỡ nào cũng mờ hẳn vào sáng hôm sau

Làm đẹp cùng chuyên gia 30/05/2017 16:39

Trang Boldsky vừa đưa ra danh sách các công thức có tác dụng đánh tan bọng mắt vô cùng hiệu quả mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Chỉ với các nguyên liệu đơn giản như cà chua, nha đam, nha đam, khoai tây, sữa tươi.... những vấn đề về bọng mắt to, thâm đen sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng.  

1. Cà chua

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả cà chua chín

- 2 miếng bông tẩy trang

Cách thực hiện:

Sau khi rửa sạch cà chua, loại bỏ hạt rồi thái thành từng lát mỏng cho vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, dùng muỗng nghiền nát chúng là có thể sử dụng được. 

Mặt nạ đánh tan bọng mắt bằng cà chua - Ảnh: Internet
Mặt nạ đánh tan bọng mắt bằng cà chua - Ảnh: Internet

Tiếp theo, thấm miếng bông tẩy trang vào bát cà chua rồi đặt nhẹ nhàng lên vùng da dưới mắt trước khi đi ngủ. Giữ hỗn hợp qua đêm và rửa lại với nước lạnh vào sáng hôm sau. 

2. Dưa leo

Nguyên liệu cần có:

- 2 lát dưa leo tươi

Cách thực hiện: 

Đầu tiên, đặt dưa leo đã chuẩn bị vào tủ lạnh khoảng 20 - 25 phút. Trước khi ngủ, lấy dưa leo đã được làm lạnh đặt nhẹ nhàng lên vùng da mắt, giữ qua đêm và rửa lại với nước ấm vào sáng hôm sau. 

Dưa leo ướp lạnh là một trong những phương pháp điều <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tri-bong-mat.topic'>trị bọng mắt</a> vô cùng hữu hiệu - Ảnh: Internet
Dưa leo ướp lạnh là một trong những phương pháp điều trị bọng mắt vô cùng hữu hiệu - Ảnh: Internet

3. Sữa tươi ướp lạnh

Nguyên liệu cần có:

- 2 – 3 muỗng canh sữa tươi

- 2 miếng bông tẩy trang

Cách sử dụng:

Cho lượng sữa đã chuẩn bị vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 – 45 phút rồi mang ra sử dụng. Sau đó, thấm 2 miếng bông tẩy trang vào sữa tươi rồi đặt nhẹ nhàng lên vùng da mắt. Giữ mặt nạ này qua đêm và rửa lại với nước ấm vào sáng hôm sau. 

Sữa tươi ướp lạnh không những giúp giảm bọng mắt mà còn có tác dụng xóa quầng thầm mắt vô cùng hữu hiệu - Ảnh: Internet
Sữa tươi ướp lạnh không những giúp giảm bọng mắt mà còn có tác dụng xóa quầng thầm mắt vô cùng hữu hiệu - Ảnh: Internet

Hãy áp dụng cách điều trị bọng mắt này ít nhất 3 – 4 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. 

Lưu ý: Vì da quanh vùng mắt vô cùng nhạy cảm nên trước khi sử dụng bạn nên kiểm tra và chắc chắn rằng da của bạn không bị kích ứng bởi các nguyên liệu trên. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Chỉ cần 1 quả dưa leo, quầng thâm và bọng mắt 'tan biến' vĩnh viễn chỉ sau 7 ngày

Chỉ cần 1 quả dưa leo, quầng thâm và bọng mắt 'tan biến' vĩnh viễn chỉ sau 7 ngày

Công thức kết hợp dưa leo với 3 nguyên liệu sau đây sẽ giúp bạn đánh bay quầng thâm và bọng mắt chỉ trong 1 tuần áp dụng.

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