Chỉ với các nguyên liệu đơn giản như cà chua, nha đam, nha đam, khoai tây, sữa tươi.... những vấn đề về bọng mắt to, thâm đen sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng.

- 2 miếng bông tẩy trang

Cách thực hiện:

Sau khi rửa sạch cà chua, loại bỏ hạt rồi thái thành từng lát mỏng cho vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, dùng muỗng nghiền nát chúng là có thể sử dụng được.

Tiếp theo, thấm miếng bông tẩy trang vào bát cà chua rồi đặt nhẹ nhàng lên vùng da dưới mắt trước khi đi ngủ. Giữ hỗn hợp qua đêm và rửa lại với nước lạnh vào sáng hôm sau.

2. Dưa leo

Nguyên liệu cần có:

- 2 lát dưa leo tươi

Cách thực hiện:

Đầu tiên, đặt dưa leo đã chuẩn bị vào tủ lạnh khoảng 20 - 25 phút. Trước khi ngủ, lấy dưa leo đã được làm lạnh đặt nhẹ nhàng lên vùng da mắt, giữ qua đêm và rửa lại với nước ấm vào sáng hôm sau.

3. Sữa tươi ướp lạnh

Nguyên liệu cần có:

- 2 – 3 muỗng canh sữa tươi

- 2 miếng bông tẩy trang

Cách sử dụng:

Cho lượng sữa đã chuẩn bị vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 – 45 phút rồi mang ra sử dụng. Sau đó, thấm 2 miếng bông tẩy trang vào sữa tươi rồi đặt nhẹ nhàng lên vùng da mắt. Giữ mặt nạ này qua đêm và rửa lại với nước ấm vào sáng hôm sau.

Hãy áp dụng cách điều trị bọng mắt này ít nhất 3 – 4 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

Lưu ý: Vì da quanh vùng mắt vô cùng nhạy cảm nên trước khi sử dụng bạn nên kiểm tra và chắc chắn rằng da của bạn không bị kích ứng bởi các nguyên liệu trên.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo