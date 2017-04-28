Chỉ cần 1 quả dưa leo, quầng thâm và bọng mắt 'tan biến' vĩnh viễn chỉ sau 7 ngày

Chăm sóc da 28/04/2017 10:49

Công thức kết hợp dưa leo với 3 nguyên liệu sau đây sẽ giúp bạn đánh bay quầng thâm và bọng mắt chỉ trong 1 tuần áp dụng.

Phương pháp trị quầng thâm và bọng mắt với công thức từ dưa leo mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Vì trong dưa leo có chứa nhiều dưỡng chất như axit pantothenic, magie, vitamin A, vitamin C, mangan và phốt pho. Những dưỡng chất này có vai trò quan trọng trong việc hình thành tế bào mới, làm sáng da từ đó đánh bay quầng thâm và bọng mắt vô cùng hiệu quả.

Bên cạnh đó, hàm lượng cao các chất chống oxy hóa trong loại quả này giúp da ngăn ngừa các dấu hiệu xuất hiện bởi lão hóa da như nếp nhăn, nám và đốm nâu. 

Đặc biệt, vitamin C chứa trong nước ép dưa leo có khả năng phục hồi da mỏng dưới mắt đồng thời làm sáng màu da, đánh bay quầng thâm mắt hữu hiệu. Khi kết hợp dưa leo với nha đam, cà rốt và dầu dừa, hiệu quả sẽ được tăng lên gấp bội.

Sau đây là cách thực hiện hỗn hợp trị quầng thâm và bọng mắt từ dưa leo:

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả dưa leo

- 2 muỗng canh dầu dừa

- ¼ nhánh nha đam

- ¼ củ cà rốt

Cách thực hiện:

Bước 1: Nha đam, cà rốt, dưa leo rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành từng lát mỏng. 

Bước 2: Cho các nguyên liệu vừa sơ chế vào máy xay sinh tố, tiến hành xay nhuyễn.

Mẹo trị quầng thâm và bọng mắt hiệu quả bằng dưa leo
Phương pháp trị quầng thâm và bọng mắt kết hợp dưa leo, nha đam, cà rốt và dầu dừa. Ảnh: Internet

Bước 3: Tắt máy, cho thêm 3 muỗng canh dầu dừa vào rồi tiếp tục xay nhuyễn thêm 30 giây nữa. 

Bước 4: Cho hỗn hợp vào khay đá, tiến hành làm đông trong vòng 5 – 6 tiếng rồi mang ra sử dụng.

Phương pháp trị quầng thâm và bọng mắt còn hỗ trợ dưỡng trắng da vô cùng hiệu quả. Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Trước khi ngủ, rửa mặt thật sạch với nước ấm. Sau đó, lấy 1 viên đá chứa hỗn hợp chà trực tiếp vùng da quanh mắt theo chuyển động tròn khoảng 10 – 15 phút thì rửa lại với nước. 

Mẹo trị quầng thâm và bọng mắt hiệu quả bằng dưa leo
Phương pháp trị quầng thâm và bọng mắt mang lại hiểu quả chỉ trong 1 tuần áp dụng. Ảnh: Internet

Nên áp dụng phương pháp này mỗi ngày để tình trạng quầng thâm và bọng mắt thuyên giảm một cách đáng kể. 

Lưu ý: Chỉ nên áp dụng với vùng da quanh mắt, tránh để hỗn hợp tiếp xúc trực tiếp với mắt.  

Ngoài ra, bạn có thể giảm quầng thâm và bọng mắt bằng cách dùng nước ép dưa leo để massage vùng da quanh mắt, điều này cũng mang lại hiệu quả tương tự. 

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