Đọc xong bài viết này, bạn sẽ hiểu lý do vì sao vitamin E lại được chị em phụ nữ ưa chuộng đến vậy

Dưới đây là 8 công dụng "thần thánh" mà vitamin E mang lại cho chị em phụ nữ.

Vitamin E là dưỡng chất vô cùng tốt đối với làn da của phụ nữ. Theo Viện Y tế Quốc gia, loại vitamin này có vai trò vô hiệu hóa các gốc tự do khiến da bị lão hóa. Bên cạnh đó, vitamin E còn giảm nguy cơ mắc chứng rạn da, nám và nếp nhăn.

Thường xuyên thoa vitamin E sẽ kích thích tổng hợp tế bào, xóa mờ các vết da bị nứt, rạn. Bạn chỉ cần thoa đều vitamin E lên vùng da bị rạn nứt, mát xa nhẹ nhàng rồi đợi đến khi chúng khô hẳn thì vệ sinh thật sạch là hoàn thành.

2. Xóa mờ sẹo thâm

Bởi khả năng kích thích sản sinh tế bào mới vượt trội nên vitamin E sẽ giúp xóa mờ sẹo thâm vô cùng nhanh chóng.

Hãy trộn đều vitamin E với kem trị sẹo theo tỉ lệ 1:1 rồi thoa đều lên vết sẹo, giữ khoảng 25 – 30 phút thì rửa thật sạch với nước lạnh.

3. Chống lão hóa

Vitamin E là “thần dược” giúp giải quyết vấn đề lão hóa vô cùng nhanh chóng. Hoạt chất từ loại vitamin này thẩm thấu vào sâu bên trong, làm chậm quá trình lão hóa đến mức tối đa.

Mỗi ngày, mát xa nhẹ nhàng vùng da ở khóe mắt, trán, khóe miệng với vitamin E vài phút là bạn có thể đẩy lùi đến hơn 10 năm lão hóa.

4. Dưỡng ẩm

Vì được chiếc xuất từ dầu các loại hạt nên vitamin E chứa hàm lượng độ ẩm rất cao, do đó chúng cung cấp lượng nước dồi dào giúp da cân bằng độ ẩm, hạn chế tình trạng nứt nẻ, khô ráp.

Việc bạn cần làm là thoa vitamin E lên da mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, giữ qua đêm rồi rửa thật sạch với nước mát là hoàn thành.

5. Xóa quầng thâm mắt

Vitamin E làm tăng hoạt động tái tạo tế bào mới lấp đầy lớp da hư tổn, thâm sạm rất nhanh chóng. Đây chính là nguyên nhân loại vitamin này hỗ trợ xóa mờ quầng thâm mắt hiệu quả.

6. Trị da cháy nắng

Lượng độ ẩm dồi dào trong vitamin E giúp làm dịu, chữa lành các vết da cháy nắng hoặc bị bỏng rất hiệu quả. Chỉ cần thoa vitamin E đều đặn 2 lần mỗi ngày, sau 1 tuần các vết da tổn thương sẽ lành đi trông thấy.

7. Tẩy sạch da

Lượng axit tự nhiên dồi dào trong vitamin E giúp tẩy sạch bụi bẩn, tế bào chết trên bề mặt da một cách triệt để. Ngoài ra, bạn có thể dùng vitamin E thay thế nước tẩy trang để vừa làm sạch sâu vừa dưỡng da.

8. Trị nứt môi

Môi bị nứt, bong tróc do da thiếu độ ẩm bởi không cung cấp đủ nước cho cơ thể. Thoa vitamin E vào buổi tối hoặc dùng chúng thay thế son dưỡng sẽ giúp đôi môi của bạn căng hồng, quyến rũ hơn.