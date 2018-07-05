Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/07/2018 15:40

Tuy không thể đảo ngược lão hóa nhưng bạn hoàn toàn có thể trì hoãn, làm chậm quá trình này bằng 11 bí quyết làm đẹp sau đây.

Theo Brightside, kể từ khi bước sang giai đoạn sau 25 tuổi, phụ nữ nên bắt đầu áp dụng các bí quyết ngăn ngừa lão hóa sau đây trước khi quá muộn. 

Duy trì ưu điểm vốn có

Ở độ tuổi 20 - 25, phụ nữ không cần sử dụng đến những loại mỹ phẩm có tác dụng nâng tông da, xóa nếp nhăn như người trung niên. Điều quan trọng nhất ở thời điểm này chính là duy trì những ưu điểm đang có. 

Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này - Ảnh 1
Đừng nên lạm dụng mỹ phẩm ở độ tuổi từ 20 - 25, bạn chỉ cần duy trì những ưu điểm - Ảnh: Internet

Luôn giữ độ ẩm cho làn da

Giữ ẩm là "câu thần chú" mà bạn nên niệm hàng ngày, mọi lúc mọi nơi. Bạn nên dưỡng ẩm từ trong ra ngoài. Vì những dấu hiệu liên quan đến tuổi tác đầu tiên là do da mất độ ẩm. 

Hãy sử dụng các loại mỹ phẩm chứa axit hyaluronic và các thành phần dưỡng ẩm khác. Ngoài ra, luôn luôn mang theo bình xịt khoáng trong túi, đồng thời uống nước thật đầy đủ mỗi ngày. 

Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này - Ảnh 2
Cấp độ ẩm cho da từ bên ngoài lẫn bên trong - Ảnh: Internet

Không chạm tay vào da mặt

Tay thường xuyên tiếp xúc với các đồ vật như điện thoại, bàn, ghế... nên tích tụ rất nhiều loại vi khuẩn, chưa kể không khí, khói bụi bên ngoài. Do đó, việc dùng tay chạm lên da mặt thường xuyên đã trực tiếp đưa các tác nhân xấu gây ra các vấn đề như mụn, mẩn ngứa... Chưa hết, thói quen tựa mặt lên tay còn tạo thành các nếp nhăn.

Điều bạn cần làm là hãy ngừng việc dùng tay tiếp xúc trực tiếp lên mặt. 

Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này - Ảnh 3
Tránh chạm tay trực tiếp lên da mặt là bí quyết hạn chế tác nhân xấu gây lão hóa da - Ảnh: Internet

Bảo vệ da trước ánh nắng

Tia bức xạ UVB, UVA trong ánh nắng mặt trời xâm nhập vào sâu lớp biểu bì làm phá vỡ các tế bào, biến đổi sắc tố khiến lão hóa tăng nhanh, hình thành các vết sạm, đốm nâu, tàn nhang cực kỳ khó điều trị. 

Nhiệt độ cao từ ánh nắng tiếp xúc trực tiếp lên da còn gây bỏng rát, viêm, gia tăng khả năng ung thư. 

Chính vì vậy, bạn cần phải bảo vệ da một cách toàn diện bằng cách thoa kem chống nắng, mặc áo đủ độ che phủ.

Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này - Ảnh 4
Ánh nắng là tác nhân có hại khiến quá trình lão hóa tăng nhanh - Ảnh: Internet

Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh

Những thói quen xấu như uống nhiều rượu bia, thức khuya, bổ sung nhiều thức ăn nhanh... chính là nguyên nhân gây nên lão hóa và khiến làn da ngày càng xuống cấp. Chính vì vậy, từ khi còn trẻ, phụ nữ phải duy trì cho bản thân những thói quen lành mạnh như tập thể thao, chế độ ăn khoa học để kéo dài tuổi xuân.

Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này - Ảnh 5
Chấm dứt các thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh sau tuổi 25 là cách ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Làm sạch da cẩn thận

Vi khuẩn, bụi bẩn, mồ hôi, bã nhờn chính là "kẻ thù" đối với làn da bất kể ở độ tuổi nào. Khi bước sang giai đoạn sau 25 tuổi, lượng collagen trở nên thiếu hụt, hệ miễn dịch trên da cũng yếu dần, điều này khiến da dễ tổn thương hơn trước các tác nhân xấu. 

Chính vì thế mà việc làm sạch, vệ sinh da cần phải được đẩy mạnh.

Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này - Ảnh 6
Làm sạch da là một trong những bí quyết ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Chọn lựa mỹ phẩm chất lượng

Không cần sử dụng quá nhiều mỹ phẩm nhưng bạn phải chọn loại chất lượng cao, như vậy hiệu quả đạt được sẽ cao hơn. Ngoài ra, cần phải biết cách bảo quản thì món mỹ phẩm mới phát huy được tác dụng tối ưu. 

Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này - Ảnh 7
Chọn lựa mỹ phẩm chất lượng cao sẽ giúp bạn đẩy lùi lão hóa hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Giữ tâm lý thoải mái, vui tươi

Khi buồn bực, căng thẳng, nội tiết tố nữ estrogen sẽ mất cân bằng. Duy trì tình trạng này trong một thời gian, làn da sẽ trở nên sạm đen, đầy nếp nhăn và toát ra vẻ mệt mỏi, uể oải. Chưa hết, vấn đề này còn dẫn đến việc tăng cân mất kiểm soát. Do đó, muốn trẻ lâu, bạn cần vui vẻ, thoải mái.

Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này - Ảnh 8
Tâm lý thoải mái là bí quyết giúp bạn trẻ lâu hơn - Ảnh: Internet

Chăm sóc da toàn thân

Đừng chỉ chú ý vào làn da mặt, lão hóa là toàn diện chứ không riêng vùng da nào. Do đó, hãy áp dụng phương pháp dưỡng ẩm, chăm sóc cho da toàn thân để vẻ đẹp tươi trẻ được duy trì toàn diện.

Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này - Ảnh 9
Ngoài da mặt, da cổ, tay, ngực... đều gặp phải vấn đề lão hóa - Ảnh: Internet

Chăm sóc mái tóc

Lão hóa khiến tóc trở nên xơ rối, gãy rụng. Nếu không chăm sóc kịp thời, mái tóc của bạn sẽ trở nên mỏng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhan sắc. 

Một gợi ý tuyệt vời là hãy sử dụng mặt nạ ủ tóc từ lòng trắng trứng, lượng collagen tự nhiên trong loại nguyên liệu này sẽ giúp mái tóc bồng bềnh, mềm mượt.

Để đến tuổi 50 làn da vẫn mịn màng giúp nhan sắc tươi trẻ, từ 25 phụ nữ nên áp dụng các 'bí kíp' làm đẹp này - Ảnh 10
Chăm sóc mái tóc để duy trì nhan sắc một cách hoàn hảo - Ảnh: Internet

Nếu không có cách chăm sóc phù hợp, lão hóa sẽ đến rất sớm, thậm chí là trước độ tuổi 25. Do đó, áp dụng các bí quyết làm đẹp trên từ bây giờ sẽ giúp phụ nữ duy trì nhan sắc tươi trẻ lâu hơn. 

Muốn sở hữu nhan sắc quý phái, tươi trẻ như phụ nữ Pháp, học ngay bí quyết làm đẹp, chống lão hóa bằng dầu ô liu này

Muốn sở hữu nhan sắc quý phái, tươi trẻ như phụ nữ Pháp, học ngay bí quyết làm đẹp, chống lão hóa bằng dầu ô liu này

Phụ nữ Pháp nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, quý phái và luôn tràn đầy sức sống. Để sở hữu điều này, họ đã áp dụng những bí quyết làm đẹp sau đây.

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