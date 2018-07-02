Muốn sở hữu nhan sắc quý phái, tươi trẻ như phụ nữ Pháp, học ngay bí quyết làm đẹp, chống lão hóa bằng dầu ô liu này

Thay vì sử dụng những dòng mỹ phẩm ngăn ngừa lão hóa trên thị trường, phụ nữ Pháp ưa chuộng dùng các loại tinh dầu tự nhiên hơn.

Nếu sở hữu nhan sắc quý phái, trang nhã, tươi trẻ và nhẹ nhàng, chắc chắn những bí quyết làm đẹp của phụ nữ Pháp sẽ cực kỳ phù hợp với bạn.

Ngoài ra, thay vì chọn các phương pháp thẩm mỹ đắt tiền, họ áp dụng các biện pháp nuôi dưỡng da từ bên trong bằng cách thay đổi chế độ ăn uống.

Theo thống kê từ Boldsky, phái đẹp tại quốc gia này yêu thích mặt nạ ngăn lão hóa có thành phần từ dầu ô liu và mật ong.

Phụ nữ Pháp ưu tiên sử dụng các loại tinh dầu tự nhiên trong việc chăm sóc, làm đẹp, ngăn ngừa lão hóa cho làn da - Ảnh: Internet

Tránh xa mỹ phẩm có tính tẩy

Người Pháp không sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào chứa chất tẩy rửa, ngay cả sữa tắm hay sữa rửa mặt. Họ thích tất cả các sản phẩm chiết xuất từ tự nhiên, chứa rất ít hóa chất. Đây là lý do chính giúp phụ nữ Pháp sở hữu làn da đẹp rạng rỡ, không tì vết dù để mặt mộc.

Không thích trang điểm

Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên, tuy nhiên, điều này hoàn toàn đúng. Đa phần phụ nữ Pháp luôn để mặt mộc mỗi ngày, chỉ son nhẹ chứ không trang điểm quá dày. Chính thói quen này đã hạn chế rất nhiều vấn đề về da gây ra bởi hóa chất trong các sản phẩm như phấn nền, kem lót, phấn má...

Tại Pháp, từ xa xưa vẻ đẹp tự nhiên cũng được ưa chuộng và trở thành chuẩn mực thay vì phải trang điểm thường xuyên.

Không trang điểm thường xuyên là bí quyết làm đẹp, bảo vệ làn da mà hầu hết phụ nữ Pháp đều áp dụng - Ảnh: Internet

Không thường xuyên buộc tóc

Đây là thói quen mà mọi phụ nữ nên học hỏi, vì buộc tóc thường xuyên, quá chặt sẽ gây ra gãy rụng, xơ rối, thậm chí là đau đầu, căng thẳng.

Cho dù ở nhà hay ra ngoài, phụ nữ Pháp chỉ thích xõa tóc một cách tự nhiên. Nếu hoàn cảnh bắt buộc, họ không bao giờ buộc tóc quá chặt. Thói quen này giúp bảo vệ mái tóc, ngăn ngừa gãy rụng hữu hiệu, giữ độ mềm mượt, óng ả.

Chăm sóc da tay và chân

Ngoài da mặt, da tay và chân cũng được phụ nữ Pháp ưu tiên chăm sóc thường xuyên. Có một bí quyết được sử dụng nhiều tạo Pháp là hỗn hợp muối, dầu ô liu hoặc dầu hạnh nhân.

Cách thực hiện rất đơn giản, lấy muối biển trộn đều với dầu ô liu hoặc dầu hạnh nhân tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Dùng hỗn hợp thoa đều lên bàn tay và bàn chân, mát xa trong vòng 5 phút thì rửa sạch.

Ngoài ra, một bí quyết làm đẹp khác của phụ nữ Pháp là họ không sơn móng tay. Họ thường xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng móng tay bằng dầu ô liu.

Ngoài làm đẹp da mặt, phụ nữ Pháp rất chú trọng đến việc chăm sóc đôi bàn tay, bàn chân - Ảnh: Internet

Luôn giữ độ ẩm cho da

Luôn giữ cho làn da ngậm nước là một trong những quy tắc hầu hết phụ nữ Pháp làm theo. Nhờ đó, da của họ luôn trắng mịn, hồng hào, căng mướt dù tiết trời thay đổi.

Độ ẩm là điều kiện tiên quyết duy trì độ đàn hồi, căng mịn, liên kết tế bào, điều này hỗ trợ làn da luôn căng mịn.

Rượu vang đỏ chống lão hóa

Tại Pháp, rượu vang đỏ là thức uống quen thuộc trong các bữa ăn trưa và tối. Điều này không có nghĩa là họ uống một cách thoải mái mà chỉ bổ sung theo liều lượng nhất định.

Theo nghiên cứu, loại rượu từ trái cây lên men này có khả năng ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Do đó, bổ sung rượu vang đỏ đúng cách giúp phụ nữ sở hữu nhan sắc tươi trẻ, đẩy lùi các dấu hiệu tuổi tác hiệu quả.

Uống rượu vang đỏ mỗi ngày là mẹo ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp làn da từ phụ nữ Pháp - Ảnh: Internet

Tuy khác biệt khá lớn về địa lý nhưng 7 bí quyết làm đẹp làn da, mái tóc từ Pháp này rất phù hợp mọi phụ nữ áp dụng.