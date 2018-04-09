'Bỏ túi' 4 bí quyết làm đẹp tức thì này, phụ nữ sẽ rạng rỡ, xinh đẹp hơn mỗi khi ra ngoài

Một buổi sáng thức dậy, bạn bất ngờ vì đám mụn đầu đen "từ trên trời rơi xuống", mọc đầy hai cánh mũi và cằm. Đừng lo lắng, hãy áp dụng ngay mẹo lột sạch mụn đầu đen bằng kem đánh răng dưới đây.

Những bí quyết làm đẹp tức thì này tận dụng những nguyên liệu tự nhiên sẵn có ngay tại nhà, cực kỳ lành mạnh và có giá thành thấp.

Cuộc hẹn ngày mai đã được "đặt lịch" nhưng những nốt mụn đáng ghét bỗng nổi lên và sưng đỏ. Bạn hoàn toàn có thể làm chúng lặn đi trong một đêm bằng kem đánh răng đông đá.

Nguyên liệu cần chuẩn bị là 1 muỗng canh đánh răng, 1 lòng trắng trứng gà. Đầu tiên, trộn đều chúng lại với nhau trong chiếc bát nhỏ, rửa sạch vùng da cần lột mụn rồi thoa đều lên. Nằm thư giãn đến khi lớp mặt nạ khô hẳn thì lột chúng ra, vệ sinh lại một lần nữa là xong.

Đầu tiên, lấy một ít kem đánh răng cho vào chiếc nắp chai nhỏ, đặt vào ngăn đông tủ lạnh đến khi chúng cứng thành đá. Tiếp đó, dùng bông thấm vào nước muối sinh lí vệ sinh đầu mụn. Sau đó, dùng viên đá kem đánh răng đã làm mát xa nhẹ nhàng những nốt mụn đang sưng, đến khi tan hết thì dừng lại.

Sau đó, hãy đi ngủ thật sớm, đến sáng hôm sau các nốt mụn sẽ hoàn toàn tan biến.

Bí quyết trị mụn đỏ tức thì này sẽ giúp bạn đẹp hơn và tự tin tỏa sáng trước đám đông - Ảnh: Internet

Xóa tan đôi mắt thâm, lờ đờ vì mất ngủ

Một đêm căng thẳng, mất ngủ khiến đôi mắt của bạn lờ đờ, thiếu sức sống vào sáng hôm sau. Để loại bỏ khuyết điểm này và giúp đôi mắt trông tinh anh, tươi sáng hơn hãy chuẩn bị 2 lát khoai tây và 2 chiếc thìa, nên nhớ, phải đặt chúng vào tủ lạnh.

Sau khi vệ sinh da mặt, dùng hai chiếc muỗng đã làm lạnh úp lên hai mắt, thư giãn đến khi nguội hẳn thì dừng lại. Tiếp đó, đắp hai lát khoai tây lên, nằm thư giãn khoảng 10 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh là hoàn thành.

Hai bước cực đơn giản này lại là giúp phục hồi đôi mắt tinh anh, tươi tắn vì một đêm mất ngủ, căng thẳng - Ảnh: Internet

Bí quyết trị tóc bết dầu

Thời tiết nóng bức, hanh khô khiến mái tóc bồng bềnh, mềm mượt của bạn trở nên bết dầu, bẹp dính vào da đầu. Mỗi lúc thế nào, vẻ ngoài của bạn gái trông vô cùng lôi thôi và không tươi tắn.

Để phục hồi lại sự bồng bềnh, mềm mượt của mái tóc, hãy dùng phấn rôm, thoa đều hoặc dùng xịt dầu gội khô.

Phấn rôm chính là bí quyết phục hồi mái tóc bồng bềnh vô cùng tức thì - Ảnh: Internet

Chỉ với những bí quyết làm đẹp cực kỳ đơn giản trên, những khuyết điểm sẽ "không cánh mà bay" và bạn sẽ sở hữu nhan sắc lung linh, không tì vết.