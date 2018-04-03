Quy trình 4 bước chăm sóc da buổi sáng giúp làm chậm đến 10 năm lão hóa

Dưới đây là quy trình chăm sóc da góp phần đẩy lùi lão hóa hữu hiệu mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà mỗi buổi sáng.

Để đẩy lùi lão hóa da, bạn cần thực hiện các phương pháp chống quá trình oxy hóa tế bào ngay từ giai đoạn sau tuổi 20, chứ không phải đợi đến khi trên mặt bắt đầu xuất hiện nám, nếp nhăn...

Ngoài ra, hơi nước nóng làm cải thiện lưu thông máu làm tăng hiệu quả của quá trình sản sinh tế bào mới, tạo dựng làn da tươi trẻ, đẩy lùi lão hóa đến mức tối đa.

Đây là quá trình tận dụng nhiệt nóng của hơi nước kích thích lỗ chân lông giãn nở, tạo điều kiện thuận lợi để bụi bẩn, bã nhờn nằm sâu bên trong thoát ra ngoài. Nhờ đó, làn da trở nên thông thoáng, hạn chế tối đa việc nổi mụn, kích ứng hay viêm nang lông.

Nguyên liệu cần có:

- Vài lá tía tô

- Vài lá bạc hà

- 2 lát chanh tươi

- 1 nhánh quế nhỏ

Cách thực hiện:

Đun 2 lít nước trong nồi rồi cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, đậy kín nắp đến khi hỗn hợp sôi khoảng 2 - 3 phút là có thể sử dụng.

Trước khi xông hơi, hãy rửa qua mặt với nước ấm để da thích ứng dần với nhiệt độ. Tiếp đó, đặt mặt cách nồi nước khoảng 20 - 30cm, dùng khăn bông trùm kín đầu, xông hơi đến khi nước nguội thì dừng lại.

Bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da là xông hơi thải độc - Ảnh: Internet

Sau khi xong hơi, bạn dùng bông tẩy trang lau khắp da mặt để lấy đi bụi bẩn, bã nhờn mà lỗ chân lông tiết ra. Tiếp đó, lấy hai viên đá mát xa mặt đến khi tan hết, cách này làm se khít lỗ chân lông rất hiệu nghiệm.

Bước 2: Tẩy tế bào chết

Chuẩn bị hỗn hợp muối biển và mật ong theo tỉ lệ đồng đều trong chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thoa đều lên khắp da mặt, dùng đầu hai ngón tay trở mát xa nhẹ nhàng khắp mặt theo chuyển động tròn trong vòng 2 - 3 phút thì vệ sinh lại với nước mát là hoàn thành.

Tẩy tế bào chết tạo điều kiện để quá trình hình thành da mới được đẩy mạnh, nhờ đó, lão hóa sẽ bị đẩy lùi triệt để.

Tẩy tế bào chết là bước chăm sóc da tiếp theo sau khi xông hơi - Ảnh: Internet

Bước 3: Đắp mặt nạ đặc trị

Ngăn ngừa lão hóa là xóa bỏ các dấu hiệu của quá trình này như nám, tàn nhang, đốm nâu, nếp nhăn... Ngoài kem dưỡng, các sản phẩm làm đẹp ngoài thị trường, bạn có thể áp dụng các loại mặt nạ tự nhiên cấp dưỡng chất có công dụng tương tự.

Mặt nạ lòng trắng trứng trị nám, tàn nhang

Cách thực hiện khá đơn giản, trộn đều 1 lòng trắng trứng với 1 muỗng canh mật ong. Rửa sạch mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, nằm thư giãn sau khoảng 10 - 15 phút thì rửa lại với nước lạnh là hoàn thành.

Lòng trắng trứng có khả năng nuôi dưỡng làn da trắng mịn, sạch thâm nám hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ xóa nếp nhăn bằng Vitamin E

Trích dịch 2 viên Vitamin E và nhỏ vài giọt nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ, trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. Vệ sinh thật sạch da mặt rồi thoa hỗn hợp Vitamin E lên, mát xa nhẹ nhàng để kích thích kéo căng nếp nhăn khoảng 3 phút, thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa lại với nước lạnh.

Bước 4: Cấp ẩm

Độ ẩm chính là mấu chốt trong việc chăm sóc da. Chỉ cần duy trì độ ẩm và cân bằng độ pH tốt, làn da sẽ không gặp tình trạng bóng dầu hay khô ráp. Sau khi đắp mặt nạ, hãy thoa lên mặt một ít kem dưỡng ẩm. Trong cả ngày, hãy sử dụng xịt khoáng thường xuyên để cấp ẩm thêm cho da.

Duy trì độ ẩm là bí quyết giúp đẩy lùi lão hóa da tối ưu - Ảnh: Internet

Ngày nào cũng thực hiện theo quy trình gồm 4 bước chăm sóc này, làn da sẽ căng mịn, trắng hồng tự nhiên và ngăn chặn tối đa các dấu hiệu của lão hóa.